"100 % en défense" et trois fois 80 minutes dans les jambes, Mickaël Guillard porte le LOU tout en haut du Top 14

Il est l'un des joueurs les plus utilisés du championnat en ce début de saison : lors des trois premières journées, il n'a pas raté une minute avec le LOU.

Trois fois 80 minutes, trois victoires, et Mickaël Guillard n'est pas étranger à cette réussite. Si le deuxième ou troisième ligne international français a accusé le coup en fin d'année dernière, il semble avoir bien profité de la coupure pour revenir encore meilleur.

Reste à savoir s'il pourra tenir ce rythme sur la durée, la gestion de la fatigue étant un enjeu dans un calendrier aussi dense. Mais pour l'instant, Mickaël Guillard s'impose comme l'un des piliers de la belle entame lyonnaise, et le LOU aurait bien du mal à s'en passer.

XV de France. Mickaël Guillard parmi les meilleurs flankers du monde au grattage, aux côtés de Savea et Curry

Guillard : trois victoires mais un état d'esprit impeccable

Le Lyonnais formé à Massy est du genre plutôt taiseux. Avec le XV de France, il avait empilé les bonnes copies et explosé aux yeux des adorateurs de la balle ovale.

Pour autant, cette nouvelle attraction s'est construite dans l'ombre d'un championnat toujours plus relevé, dans lequel sa formation parvient enfin à se frayer une place au soleil.

Il est toujours difficile d'afficher des standards élogieux quand son équipe recule, mais désormais, la bonne santé du LOU lui permet de bien figurer dans l'élite.

Les données parlent d'elles-mêmes : 24 courses, 3 défenseurs battus, 2 turnovers gagnés, 41 plaquages et 100 % de réussite dans cet exercice, comme le souligne Nogodi dans son podcast Rugby Confidential.

Aux côtés de Sacha Valleau et Gaël Fickou, ce dernier débat du deuxième ligne du LOU et de son état d'esprit, malgré la confiance qui transpire des bons résultats de son équipe.

"On s'écrit après le match et je lui dis bravo aussi pour la victoire. Premier truc qu'il me répond : Ouais, on a fait pareil l'année dernière, tu sens l'état d'esprit du mec.".

Nogodi Rugby Confidential

Emmanuel Meafou ou Mickaël Guillard avec les Bleus ?

Sa polyvalence en deuxième ou troisième ligne en fait un atout pour le sélectionneur, qui n'hésite pas à le titulariser tantôt au numéro 8, tantôt au numéro 5.

Pour autant, il semblerait que le Toulousain Emmanuel Meafou soit le choix privilégié à ce poste, où sa puissance et ses mensurations font la différence (2,04 m et 142 kg).

Cependant, l'ogre d'origine australienne est absent pour une durée d'au moins trois mois, laissant au Lyonnais l'opportunité d'empiler de l'expérience sous le maillot bleu.

Si la concurrence est forte dans ce registre, Mickaël Guillard met toutes les chances de son côté en enchaînant les bons résultats avec son club, chose qui lui manquait très clairement pour franchir le cap. Et si les performances du LOU, plutôt inattendues au regard des dernières saisons, relançaient la course en sélection ?

Baptiste Couilloud, Léo Berdeu et même Gabin Lorre pourraient, comme Mickaël Guillard, profiter de la bonne forme rhodanienne pour toquer à la porte des Bleus.