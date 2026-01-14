Le scénario impensable : Ardie Savea prêt à dire non au Mondial 2027 ? Un cador européen sur le coup

Actuellement en Asie, Ardie Savea pourrait bien venir se tester en Europe dès l’année prochaine, comme le rapporte un journal néo-zélandais.

C'est une véritable bombe qui a été dévoilée par le New Zealand Herald. Le All Black Ardie Savea (32 ans) pourrait ne pas jouer la prochaine Coupe du Monde, programmée sur le sol australien en 2027.

Le flanker aux 106 sélections serait mécontent de la gestion actuelle de cette équipe trois fois championne du monde. Ainsi, l'emblématique joueur des All Blacks pourrait rejoindre un cador européen dès juin 2026.

Voilà un transfert qui pourrait permettre au Leinster de retrouver enfin le titre de champion d’Europe. Vainqueur en 2018 et trois fois finaliste depuis le début de la décennie, les Irlandais n'ont donc plus goûté à un sacre européen depuis 8 ans.

Fort d'un effectif pléthorique, composé en grande partie d’internationaux irlandais, les dirigeants de cette province du sud-est du pays tenteraient de faire venir Ardie Savea pour compléter l'effectif la saison prochaine.

Ce serait ainsi le quatrième Néo-Zélandais de l'effectif, avec Rieko Ioane, Jamison Gibson-Park (tous deux en fin de contrat en juin) et James Lowe. Pour l'heure, ce ne sont que des suppositions, car celui qui est en fin de contrat avec les Kobelco Steelers cette année pourrait également prolonger son aventure au Japon, mais serait receptif à la proposition des Irlandais.

De ce fait, il manquerait donc le prochain Mondial, ne répondant pas aux critères instaurés par la fédération néo-zélandaise de rugby, stipulant qu’un All Black doit jouer dans le championnat local s’il veut espérer figurer dans l’effectif de la sélection.

Pas sûr que les leaders de cette sélection soient fâchés avec les diaboliques pas de break dance de l’actuel sélectionneur néo-zélandais. Vous avez certainement vu passer ces vidéos de Scott Robertson en train de se déhancher lors des issues victorieuses de ses ouailles.

L’ancien joueur, passé notamment par l’USAP de 2003 à 2006, reconverti en entraîneur, a amassé une quantité de titres assez impressionnante partout où il est passé. Avant de prendre les rênes de la sélection néo-zélandaise, le technicien de 51 ans faisait les beaux jours de la franchise des Crusaders.

En sept saisons, il obtient cinq titres en Super Rugby, devenant l’entraîneur au meilleur ratio de victoires de l’histoire de la compétition (98 victoires en 117 matchs). Fort de cette statistique, il devient le successeur logique de Ian Foster.

Mais dernièrement, les résultats peinent à rassurer. Au regard des standards élevés de cette équipe, Robertson n’arrive plus à convaincre son vestiaire, au point que certains cadres seraient pour son départ en vue du prochain Mondial.

Parmi eux, Ardie Savea, qui ne serait pas emballé par le projet mené par son technicien. Vaincus à trois reprises sur l’année 2025, et notamment par l’Argentine en août dernier, le contenu affiché semble faible.

Loin de ce que cette sélection a longtemps proposé, la méthode Robertson est logiquement pointée du doigt. De plus, plusieurs adjoints comme Leon MacDonald, Jason Holland ou Mike Anthony ont quitté le staff depuis.

Le dernier évoqué a rejoint le club de football de Brighton en Premier League anglaise ; il était notamment chargé de la haute performance des All Blacks.

Le traditionnel breakdance du coach Scott Robertson pour fêter le titre des Crusaders ! 🏆🕺 pic.twitter.com/Lc7I7t0wPW — Arnaud Becquet (@ArnaudBecquet) July 6, 2019

Le tournant : la lourde défaite contre les Springboks

Si ce n’est pas la personnalité de Scott Robertson qui serait au cœur du problème, ces résultats sportifs ne sont pas jugés à la hauteur de la sélection All Blacks. Ainsi, depuis sa prise de fonction, il a essuyé sept défaites en moins de 30 matchs.

Parmi ces sept revers, on note la plus grosse défaite de l’histoire de la sélection. Le 13 septembre dernier, face à l’Afrique du Sud dans le Sky Sport Stadium de Wellington, les coéquipiers d’Ardie Savea ont perdu 10 à 43 face aux Springboks.

Ces derniers, orphelins très tôt dans la partie de Lood De Jager et Sacha Feinberg-Mngomezulu, ont tout de même inscrit trois essais dans les dix dernières minutes face aux locaux.

Portant la marque à 6 essais à 1, Cheslin Kolbe avait notamment signé un doublé et Manie Libbok un 100 % face aux perches.

