Un derby toulousain et le remake de la dernière finale : on connaît les affiches des demi-finales d'Élite 1 !

Après la 18e et dernière journée de phase régulière d'Élite 1, on connaît désormais les affiches des demi-finales. Derrière, Lille se maintient miraculeusement.

Elles étaient quatre largement en tête du championnat, le Stade Bordelais, Blagnac, Toulouse et l'ASM Romagnat sont bien les équipes qualifiées en demi-finales d'Élite 1. Pas vraiment une surprise étant donné que 18 points séparent l'ASM (4e et dernier qualifié) et Grenoble (5e).

La victoire de Blagnac (2e) sur la pelouse du leader bordelais leur permet d'assurer leur deuxième place. Au détriment des Toulousaines (3e), qui ont pourtant tout tenté en balayant Lyon à domicile (71-17). Défait deux fois par le Stade Toulousain cette saison, l'ASM Romagnat ne pouvait espérer qu'un faux-pas des Haute-Garonnaises pour grimper à la 3e position.

Bordeaux accueille l'ASM, derby toulousain à Blagnac

Leader, presque incontesté, de l'Élite 1 cette saison, le Stade Bordelais reçoit donc le 4e du championnat, en l'occurrence l'ASM Romagnat, pour la première demi-finale. Un remake de la finale de l'an dernier à Bourgoin-Jallieu où les Bordelaises s'étaient imposées pour la deuxième année consécutive.

L'autre demi-finale d'Élite 1 donne lieu à un derby toulousain. Le Stade se déplace sur la pelouse de Blagnac, à seulement 3 km d'Ernest-Wallon, avec pour objectif de retrouver la finale après son succès en 2022.

Rendez-vous dès ce week-end pour connaître l'affiche de la future finale d'Élite 1, qui se déroulera dans le stade Marcel Michelin de Clermont le samedi 31 mai.

Lille se maintient de justesse

L'enjeu se situait peut-être au fond du classement pour cette dernière journée d'Élite 1. Car Rennes, dernier avec 10 points, et Lille, 9e avec 13 points, s'affrontaient en terres bretonnes. Et si c'est Rennes qui l'a emporté (22-15), c'est bien le Stade Villeneuvois Lille Métropole qui se maintient en Élite 1.

Les deux équipes terminent le championnat à égalité (14 points chacune), mais en glanant le point de bonus défensif sur la pelouse de Rennes, Lille a marqué plus de points lors des confrontations directes entre les deux équipes (5 pour Lille, 4 pour Rennes). Ce n'est plus le goal-average qui départage les équipes maintenant, mais le nombre de points obtenus lors des confrontations directes entre les équipes qui sont à égalité.