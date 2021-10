RUGBY. Marc Dal Maso retrouve un club au Pays Basque !

Sans club depuis plusieurs mois, l’ancien adjoint d’Eddie Jones rebondit dans le Pays Basque, à l’AS Bayonnaise.

Il y a un peu moins d’un an, Marc Dal Maso avait dû prendre du recul dans son rôle au sein du staff du CA Brive. Désormais, l'entraîneur spécialisé dans l’encadrement des avants vient de trouver un nouveau challenge au Pays Basque. L’ancien international encadre le pack de l’AS Bayonnaise, club de rugby féminin évoluant dans l’élite du championnat de France. Un nouveau challenge pour l’ancien adjoint d’Eddie Jones au sein de l’équipe nationale du Japon qui essayera de faire passer un cap au Baionako Neskak. En 2020-2021, les Basques avaient réussi à atteindre les play-offs d'Élite 1 Féminine. Elles avaient cependant eu beaucoup plus de difficultés lors de ces derniers. En effet, elles avaient hérité du Stade Toulousain et du futur champion, l’ASM Romagnat. Elite 1 Féminine. Finale inédite après les victoires de Romagnat et Blagnac

Un challenge inattendu pour Marc Dal Maso qui n’avait pas pu terminer son contrat en Corrèze où il était l’entraîneur des avants. Le natif des Landes connaissait en effet plusieurs soucis de santé et inquiétudes par rapport à la situation sanitaire, en rapport à la maladie de Parkinson dont il est atteint. Un retour aux affaires qui fait plaisir à voir !