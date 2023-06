RUGBY FÉMININ. Toulouse perd son titre, Blagnac écarte Romagnat, etc. : on connaît les finalistes d’Élite 1 !

Ce samedi 3 juin, les meilleures joueuses de l’Hexagone ont disputé les phases finales de la première division française de rugby féminin.

Eh non, le Stade Toulousain ne remportera pas le deuxième titre de champion de France d’Élite 1 Féminine cette année. Championne en titre, la formation haut-garonnaise a été renversée par les joueuses du Stade Bordelais en demi-finale ce samedi 3 juin. Jouées sur terrain neutre, à Romagnat, les Bordelaises obtiennent leur premier billet pour une finale d’Élite 1 de leur histoire en disposant du rival toulousain 19 à 15. La précieuse botte de Morgane Bourgeois leur a notamment permis de garder le contrôle du match. À la 47ᵉ minute de jeu, un essai de l’ancienne Blagnacaise Mabinty Sylla permettait aux Girondines de mener 19 à 3 jusqu’aux toutes dernières minutes du match. Comme un râle désespéré, les Toulousaines inscrivent deux essais en toute fin de match pour revenir à hauteur, mais l’écart était déjà trop important.

🙌 𝒍𝒆𝒔 𝑳𝒊𝒐𝒏𝒏𝒆𝒔 𝒆𝒏 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍𝒆 !



Les @LionnesSB_ASPTT ont renversé les championnes en titre du @StadeToulousain en demi-finale (19-15). Elles affronteront l'@ASMROMAGNATRF ou @Blagnac_Rugby_F lors de la finale qui aura lieu au Bouscat (Sainte-Germaine) le 10 juin.… pic.twitter.com/uJrCOKgBB7 — UBB Rugby (@UBBrugby) June 3, 2023

Ce deal historique avec un géant américain va-t-il faire entrer le rugby féminin dans une nouvelle ère ?

Toujours du côté de Romagnat, l’autre demi-finale a eu des airs de finale. En effet, les locaux de l’ASM Romagnat accueillent le Blagnac Rugby Féminin. Une affiche qui n’est pas sans rappeler la finale de la saison 2020-2021 où les Auvergnates étaient sorties championnes. Mais avec deux finales perdues consécutivement, les Caouecs ne voulaient pas se laisser dominer par les anciennes championnes. Et cela a été chose faite, puisqu’elles remportent cette demi-finale sans complexe sur le score de 8 à 17. Sur leurs terres, les Auvergnates se sont fait avoir par une belle première mi-temps des coéquipières d’Audrey Forlani. Avec 3 transformations signées Audrey Abadie et un essai de l’enflammée Gabrielle Vernier, la paire de centres n’a laissé aucune chance à ses adversaires du jour. À la 70ᵉ minute, une pénalité de Lina Queyroi brise les ambitions de Romagnat. Durant cette rencontre, la légende du rugby français Jessy Trémoulière a disputé l’intégralité de la rencontre avec le numéro 10 de Romagnat dans le dos et a inscrit les premiers points de son équipe via une pénalité.

📣𝗥𝗘𝗦𝗨𝗟𝗧𝗔𝗧



L’aventure s’arrête ici pour notre équipe Elite 1 qui s’est inclinée 8 à 17 face à Blagnac Rugby Feminin.



Nos Romagnatoises nous ont livré de beaux moments durant cette saison mettant à l’honneur le rugby féminin, félicitations aux joueuses et aux coachs. pic.twitter.com/0dUFK83lfR — ASMRomagnatRugbyFéminin (@ASMROMAGNATRF) June 3, 2023

VIDÉO. RUGBY. Le XV de France Féminin assomme le Pays de Galles et célèbre la carrière de Jessy Trémoulière

Opposant le Blagnac Rugby au Stade Bordelais, la finale d’Élite 1 prévue le 10 juin 2023 au Stade Sainte-Germaine au Bouscat s’annonce déjà historique. Après la rencontre, une des deux équipes sera sacrée pour la première fois de son histoire. Si les Blagnacaises comptent déjà deux titres à leur palmarès, ces derniers avaient été obtenus par l’écurie de Saint-Orens. C’était avant que cette dernière ne soit absorbée par les Caouecs dans la dernière décennie. Après deux finales perdues, elles ont la possibilité d’écrire leur propre histoire. Pour le Stade Bordelais, l’idée d’un premier titre a des allures de rêve pour une équipe qui était encore en deuxième division il y a 5 ans.