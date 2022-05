RUGBY FEMININ. Toulouse, Romagnat et Blagnac au rendez-vous des quarts de finale de l'Elite 1

Dimanche dernier a eu lieu la dernière journée de la phase régulière de l’Elite 1. Les affiches pour les quarts de finale qui se joueront ce week-end, sont désormais connues.

Le week-end dernier, la 14e journée a sonné la fin de la phase régulière de l’Elite 1. Si dans chaque poule, 3 équipes étaient déjà sûres d’être qualifiées, Bobigny dans la poule 1 et Lyon dans la poule 2, sont allés décrocher leur billet pour les phases finales lors de la toute dernière journée. Dans la poule 1, Toulouse a survolé le championnat en finissant 1er haut la main, mais dans la poule 2, Blagnac a terminé 1er avec un seul petit point d’avance sur Bordeaux et Montpellier, deuxième ex æquo. On connait donc désormais les 8 équipes qui disputeront les quarts de finale, avec une seule idée en tête, succéder à l’AS Romagnat, vainqueur du titre l’an passé. VIDÉO. A vélo, Margaux Louis (ASM Romagnat) aide les personnes vulnérablesLes quarts de finale se dérouleront ce dimanche 15 mai. Les deux équipes se disputeront une place en demi-finale lors d’un match sec, sur la pelouse de l’équipe la mieux classée. Le premier de chaque poule affronte le 4e de l’autre poule et le deuxième affronte le 3e.

Elite 1 Féminine. Finale inédite après les victoires de Romagnat et Blagnac

Les affiches des quarts de finale Élite 1 :

QF 1 : Stade Toulousain - Lyon

QF 2 : ASM Romagnat - Montpellier

QF 3 : Blagnac - Bobigny

QF 4 : Stade Bordelais - Grenoble

Le tableau des demi-finales est également connu. Les deux demies auront lieu deux semaines plus tard, le 29 mai. À la différence des quarts, elles se feront sur terrain neutre, mais toujours en match sec. La finale, elle, aura lieu la semaine d'après, le dimanche 5 juin à 15 h dans un stade qui reste encore à définir.

Le tableau des demi-finales Élite 1 :

DF 1 : Vainqueur QF 1 - Vainqueur QF 4

DF 2 : Vainqueur QF 2 - Vainqueur QF 3