« Perdre le duel ne veut pas dire faire faute » : pourquoi le cas Orabé relance le débat sur les duels aériens en Top 14 ?

Samedi dernier à Pau, Yohan Orabé n’a passé que quatre minutes sur la pelouse du Hameau. Sur une chandelle paloise, l’arrière bayonnais est allé disputer le ballon à Théo Attissogbé. Le Palois est monté plus haut, a basculé dans les airs puis est retombé dangereusement sur la tête. Adrien Marbot a sorti le rouge après arbitrage vidéo. Pau a ensuite gagné 70-28, tandis qu’Attissogbé, revenu après dix minutes hors du terrain, a inscrit un doublé. Orabé a depuis été suspendu trois semaines. Voilà pour les faits.

L'action, elle, n'a pas manqué de faire réagir. Ancien international français à 7 et désormais consultant à Canal+, Sacha Valleau conteste surtout le raisonnement via Rugby Confidential. Selon lui, Orabé saute au bon moment, se trouve sous le ballon et cherche réellement à le jouer. Attissogbé arrive avec davantage de vitesse, gagne le duel et provoque le basculement. Valleau estime ainsi que perdre un duel aérien ne signifie pas automatiquement commettre une faute. Un raisonnement qui n'est pas sans rappeler celui qui entoure les cartons jaunes infligés aux piliers pour avoir seulement reculé en mêlée.

Ce que dit réellement la règle

La règle 9.17 de World Rugby interdit de plaquer, charger, tirer, pousser ou saisir un adversaire dont les pieds ne touchent pas le sol. Mais l’analyse arbitrale ne s’arrête pas au contact. World Rugby demande aussi si les joueurs avaient une chance réaliste de jouer le ballon, où celui-ci se trouvait, où portait leur regard, si la collision pouvait être évitée et comment le joueur est retombé. Une directive d’application publiée en 2015 précise même qu’un duel équitable avec deux joueurs réellement en position de capter le ballon peut conduire à laisser jouer malgré une réception dangereuse.

C’est là que l’avis de Valleau, qui a joué de très nombreux duels à 7, devient pertinent. Les ballons hauts y produisent des duels très exposés, avec de l’espace et des joueurs lancés. Son parallèle avec le circuit mondial souligne un risque réel : sanctionner automatiquement celui qui saute moins haut finirait par décourager la contestation. Mais sa démonstration ne suffit pas à innocenter Orabé. Regarder le ballon et sauter ne garantit pas que la tentative soit jugée réaliste et suffisamment maîtrisée.

On a eu la problématique en World Series au rugby à 7, avec des duels comme ça qui étaient systématiquement gagnés par un joueur, et où il y avait des pénalités. Du coup, les Argentins, pour ne pas les citer, ce sont des coquins : ils avaient décidé de faire quelque chose, et j'ai peur qu'on le voit en Top 14. Ils faisaient exprès de sauter devant le ballon. Il pouvait quand même le claquer, parce que le ballon arrivait derrière, et du coup ça empêchait tous ces duels. Voilà, je ne veux pas qu'on arrive à ça.

Pourquoi le carton reste défendable

Les instances ont d’ailleurs maintenu la notion de jeu dangereux. La Commission de discipline et des règlements de la LNR avait retenu la formulation de la règle 9.17 sur le contact avec un adversaire en l’air, avec un point d’entrée de huit semaines. Bayonne a refusé la proposition de six semaines après atténuation. Lors du nouvel examen, la formation Affaires générales de la commission a retenu la formulation plus générale de la règle 9.11 sur les actions imprudentes ou dangereuses, avec six semaines comme point d’entrée, ramenées à trois. Ce changement de qualification montre que la nature exacte de l’action était moins simple à ranger dans une case que sa spectaculaire conséquence.

Si Orabé était réellement sous le ballon, déjà engagé dans son saut et avec une possibilité crédible de le capter, l’argument de Valleau tient techniquement. Si Attissogbé avait déjà gagné l’espace aérien et qu’Orabé poursuivait une action devenue impossible à maîtriser, la protection du joueur en l’air devait primer. World Rugby demande précisément aux officiels d’évaluer ces éléments. Et la retombée d’Attissogbé sur la tête pèse forcément lourd dans l’évaluation du degré de danger.

Un débat qui reviendra en Top 14

Dans un rugby moderne où les chandelles de pression restent une arme majeure, cette action pose surtout une question de lisibilité. Valleau touche un point juste : les qualités athlétiques supérieures d’Attissogbé ne peuvent pas rendre Orabé fautif par principe. Mais la sécurité impose aussi au poursuivant de conserver une chance réaliste de jouer le ballon sans mettre son adversaire en danger. Entre les deux subsiste une zone grise que les ralentis agrandissent parfois autant qu’ils l’éclairent.