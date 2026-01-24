Le XV de France a beau passionner les foules, il n’a pas que des qualités. Peut-être même plus qu’avant, la sélection emmenée par Fabien Galthié et son staff a des failles qu’elle peine à reboucher. Dans un entretien accordé à L’Équipe, la tête pensante des Bleus est revenue sur les défauts de son équipe, dont certains mènent la vie dure à sa formation.

Parmi les problèmes du XV de France, on peut citer des problèmes anciens comme celui des ballons hauts, à une moindre mesure aujourd’hui. Récemment, les Bleus ont aussi souffert défensivement, alors même que la rush defence était devenue la spécialité de ces derniers, grâce à l’apport de Shaun Edwards.

Les hors-jeu comme démons

Selon Fabien Galthié, cette faillite viendrait du positionnement de ses joueurs par rapport à la ligne de hors jeu. Pour appuyer cette thèse, le sélectionneur s’appuie sur l’une de ses ressources préférées : les statistiques. “Nous, on est la meilleure attaque au monde, la cinquième défense et, pour les hors-jeu de ligne, on est derniers. On est la plus mauvaise équipe au monde. Et de beaucoup”, indique-t-il en scrutant les données sur son téléphone, auprès de notre confrère de L’Équipe.

Ainsi, les Bleus n’auraient pas la bonne position dans le jeu, au moment de lancer leur ligne de défense. Un sacré couac quand on connaît la qualité de certains éléments à réaliser des plaquages offensifs saignants, à l’image de Yoram Moefana lors du dernier Tournoi des 6 Nations. Avoir les meilleurs plaqueurs du monde ne sert pas à grand-chose s’ils partent trois mètres devant (et qu’ils sont pris par la patrouille).

Pour régler ce problème, Fabien Galthié aurait ainsi travaillé avec les officiels du Top 14, afin d’attiser leur vigilance à ce sujet : “Pourquoi se fait-on prendre autour des rucks ? [...] Parce que, dans le Championnat de France, ce n'est pas sifflé. J'ai eu un rendez-vous avec les arbitres, je leur ai dit : ‘Sifflez la ligne de hors-jeu s'il vous plaît.’ Ils ne le font pas assez à mon goût.”

Le retour des golgoths

Comparé à la tournée automnale, le XV de France n’aura pas les mêmes ressources à sa disposition pour le Tournoi des 6 Nations à venir. En effet, plusieurs cadres sont de retour à Marcoussis, dans une meilleure forme qu’à l’automne. Par exemple, les solides François Cros et Yoram Moefana pourraient postuler comme titulaires sur les prochaines affiches internationales. Ces deux hommes forts de la défense tricolore étaient absents lors de la dernière fenêtre des Bleus.

Au niveau des joueurs qui reviennent plus fort qu’à l’automne, on pourrait citer les soldats Charles Ollivon et Anthony Jelonch. Ces deux troisièmes lignes polyvalents n’ont pas été épargnés par les blessures sur les dernières saisons. Cet hiver, ils arrivent à Marcoussis avec de belles semaines de compétition dans les jambes et une forme d’enfer. Principaux bémols dans le pack hexagonal : l’identité du numéro 8 est encore incertaine et Thibaud Flament pourrait manquer un nombre indéterminé de rencontres.

Ainsi, le retour de ces joueurs forts sous le blason du coq pourrait aider Fabien Galthié et l’ensemble du XV de France à atteindre les exigences souhaitées. “On travaille avec le staff mais aussi avec mes préparateurs mentaux et les joueurs. C'est quoi être en jeu, c'est quoi être hors-jeu ? On va mettre un travail en œuvre sur les dix premiers jours. Ce sera une priorité”, indiquait le sélectionneur, toujours auprès de L’Équipe. Pour voir si ce travail porte ses fruits, rendez-vous en février.

