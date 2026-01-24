Avec 133 kg de puissance, ce titan peut (enfin) songer au XV de France

C’était l’un des hommes attendus avec les Bleus de Fabien Galthié. Il y a deux ans, Fabien Galthié confiait à demi-mot qu’il comptait faire de Tevita Tatafu (1,83 m pour 133 kg) l’héritier naturel de Uini Atonio à droite, en première ligne. Cependant, le pilier de l’Aviron Bayonnais compte seulement deux petites sélections, pour 59 minutes de temps de jeu au niveau international, depuis les déclarations de Fabien Galthié à son égard. Mais alors, que s’est-il passé ?

Tatafu, des débuts et des promesses

Dans un premier temps, le frein majeur à l’intégration du joueur basque a été un sujet de règlement. En effet, pendant plusieurs mois après les communications du sélectionneur du XV de France à son sujet, il n’était pas éligible pour le maillot bleu. Natif des Tonga, ce dernier devait observer une période de résidence ininterrompue dans l’Hexagone durant au moins cinq ans.

Arrivé dans le Sud-Ouest à 17 ans, durant l’automne 2019, ses premières caps ne pouvaient se faire qu’à partir de l’été 2024. Pourtant, la confiance placée dans le colosse semblait inamovible pour Fabien Galthié et son staff. Preuve en est, il a été appelé à Marcoussis pour préparer la tournée estivale qui précédait ses premières apparitions internationales. Il ne s’était cependant pas envolé en Argentine.

Attendu à tout juste 22 ans, l’Espoir a tout de même commencé comme titulaire, lors de la fenêtre internationale de l’automne 2024. Aligné comme titulaire face au Japon, puis contre la Nouvelle-Zélande, Tevita Tatafu n’a pas fait mauvaise impression, sans marquer ces rencontres de son impact.

Contre les All Blacks, à Saint-Denis, c’est plutôt l’entrée en jeu de Georges-Henri Colombe qui a laissé un souvenir marquant. Ce soir-là, l’apparition du joueur Bayonnais a été écourtée par une blessure. Une béquille à un quadriceps conjuguée à un pépin à l’une de ses chevilles l’a tenu écarté des terrains durant plus de deux mois.

Des blessures à la pelle

À partir du moment où il a connu la texture de la tunique frappée du coq, Tevita Tatafu n’a fait qu’enchaîner les galères. Connu pour sa capacité à enchaîner les matchs sans fatiguer, il aura suffi d’un petit bâton dans l’engrenage pour polluer l’année 2025 du joueur. Après son retour en jeu fin janvier, il se blesse de nouveau et rate plusieurs semaines de compétition. Pas retenu avec le XV de France victorieux du Tournoi des 6 Nations, il postule avec son club de début mars à la mi-mai, avant de repartir vers l’infirmerie.

Sur le dernier calendrier écoulé, le pilier droit avait confié avoir des douleurs à l’une de ses jambes. Puis ces dernières sont descendues à son genou gauche, l’empêchant de retrouver du rythme. Au printemps, il semblait pleinement remis et prêt à se rendre en Nouvelle-Zélande, pour la tournée estivale, mais rien ne s’est passé comme prévu. Lors d’une rencontre de Top 14, le pilier d’origine océanienne se blesse de nouveau au niveau du même membre.

Cette fois-ci, sa patte gauche est endommagée par une grosse entorse à la cheville. “Tevita, c’est la même blessure à la cheville, donc c’est un peu délicat. On parle de quatre à six semaines de rééducation. Ces blessures sont compliquées, surtout pour un profil comme le sien. Mais certains joueurs ont des ressources que l’on ne connaît pas, ils guérissent parfois plus vite”, confiait son manager Grégory Patat, selon Ici Pays Basque. Cependant, sa récupération n’a pas suivi un scénario aussi optimiste.

Le retour tant attendu avec le XV de France

En effet, Tevita Tatafu n’a plus rejoué sur la saison 2024/2025. Pour ce qui est de l’exercice actuel, il ne disputera son premier match de Top 14 que ce samedi 24 janvier, lors de la réception du Castres Olympique à Bayonne. Pour cause, lors de la pré-saison, sa cheville gauche avait encore lâché, à l’occasion d’un match amical. Depuis, le Bleu est passé par le bloc opératoire et a observé une période de repos de plusieurs mois, pour mettre fin à cette spirale négative.

Aujourd’hui, il est appelé avec le XV de France, avant même d’avoir disputé le moindre match de Top 14 avec l’Aviron Bayonnais. Attendu en Champions Cup dans un premier temps, l’encadrement basque a finalement préféré le préserver pour le championnat. “Il va se rendre à Marcoussis, avant de certainement revenir en milieu de semaine. Évidemment, il est juste en reprise pour l'instant”, confiait cette semaine Grégory Patat en conférence de presse.

Pour le Tournoi des 6 Nations, l’idée serait de lui laisser la possibilité de réintégrer le groupe, sans le presser pour autant. Le retour du vétéran Uini Atonio (35 ans) assurera sans doute le rôle de titulaire. Derrière lui, Régis Montagne et Dorian Aldegheri se battront sûrement pour une place de remplaçant, avec un petit avantage en faveur du Clermontois.

En parallèle, le potentiel énorme de Tatafu l’a aidé à ne pas être totalement oublié de cette équation. De plus, les candidats à son poste peinent à faire oublier les promesses qui entourent le Tongien d’origine. S’il fait rapidement oublier ses pépins physiques et son manque de rythme, avec des performances abouties, il pourrait même porter de nouveau la tunique bleue d’ici les prochaines semaines.