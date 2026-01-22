Haut les mains ! Privé de son métronome Thibaud Flament, le XV de France cherche son leader en touche face à l’Irlande

Charles Ollivon, Cameron Woki ou Hugo Auradou : qui régnera dans le ciel du Stade de France face à l’Irlande en l'absence de Thibaud Flament?

Thibaud Flament a annoncé que sa présence pour le premier match du Tournoi des Six Nations serait compromise. Pour des raisons « personnelles », le deuxième ligne a décidé de renoncer, comme il l’a confié à L’Équipe, afin d’accompagner sa femme dans un parcours de PMA.

Un choix amplement légitime, qui laisse Fabien Galthié face à une décision importante concernant le leadership en touche. Véritable métronome de l’alignement des Bleus, Flament était, sans surprise, le principal sauteur de l’équipe de France. En son absence, trois options semblent se dégager pour prendre le relais dans ce secteur clé de la conquête.

Charles Ollivon, Cameron Woki et Hugo Auradou : lequel de ces trois joueurs guidera les Bleus en touche face à l’Irlande ?

XV DE FRANCE. Émulation ou totem d'immunité ? Le cas Auradou interroge Charles Ollivon aligné d’entrée face à l’Irlande ?

C’est un feuilleton qui risque d’animer les deux semaines précédant la rencontre face à l’Irlande, en ouverture du Tournoi des Six Nations 2026. Qui sera coché dans le XV de départ au poste de deuxième ou de troisième ligne ?

Parmi les candidats, Charles Ollivon apparaît comme un titulaire quasi indiscutable dans le pack du XV de France. Le Toulonnais coche en effet de nombreuses cases laissées vacantes par les absences de Thibaud Flament et de Grégory Alldritt.

À la croisée des chemins entre les profils évoqués, Ollivon semble offrir une solution hybride idéale. Capable d’alterner entre un abattage défensif conséquent et une réelle efficacité dans les airs, l’ancien capitaine des Bleus pourrait être aligné d’entrée de jeu face à l’Irlande.

Au-delà de ses qualités techniques, son leadership fera de lui une pièce indispensable face aux Irlandais. Capable d’évoluer en numéro 4 comme à tous les postes de la troisième ligne, le choix de Fabien Galthié pour pallier l’absence de Flament en dira long sur ses intentions concernant le paquet d’avants, mais aussi sur la suite de la carrière internationale du capitaine du RCT.

Une reconversion au poste de deuxième ligne n’est d’ailleurs pas à exclure pour le joueur, qui fêtera ses 33 ans en mai prochain. Dans un contexte de forte concurrence en équipe de France, sa polyvalence pourrait être précieuse et lui ouvrir en grand les portes d’un nouveau Mondial l’an prochain.

Cameron Woki et Hugo Auradou affichent les meilleures statistiques en touche

Pour autant, deux spécialistes de la touche se trouvent également dans le groupe du XV de France : Cameron Woki et Hugo Auradou. Respectivement capitaines de la touche de leurs clubs, ces deux joueurs culminent aux alentours des deux mètres.

Tout comme Charles Ollivon, précédemment cité, Cameron Woki bénéficie d’une grande polyvalence, pouvant évoluer à la fois en troisième et en deuxième ligne. D’ailleurs, il a porté durant toute la Coupe du monde 2023 le maillot floqué du numéro 4, aux côtés de Thibaud Flament.

S’il n’a plus joué de rencontre du Tournoi des Six Nations depuis deux ans, ses performances récentes avec l’UBB pourraient lui valoir une place dans le groupe de 23 pour défier l’Irlande. Fabien Galthié semble toutefois le considérer davantage comme un deuxième ligne : en 24 titularisations avec les Bleus, il a été aligné 19 fois à ce poste.

Parmi les trois prétendants, Woki est celui qui est le plus impliqué sur les touches de Bordeaux en Top 14. Avec 9 touches volées et 60 ballons captés, il devance Hugo Auradou, qui en compte 55. En revanche, le Palois totalise 15 touches volées, ayant notamment soigné ses statistiques face à Lyon avec un nombre impressionnant de ballons arrachés.

Pour l’instant, Auradou ne semble pas encore avoir l’étoffe d’un titulaire aux yeux de Galthié, avec seulement trois titularisations, aucune en compétition majeure, pour ce deuxième ligne de 22 ans.

TOP 14. Woki dans la cage, Du Preez en homme de main : le XV type (probable) de l’UBB pour 2025/2026