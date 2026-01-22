Haut les mains ! Privé de son métronome Thibaud Flament, le XV de France cherche son leader en touche face à l’Irlande

Thibaud Flament a annoncé que sa présence pour le premier match du Tournoi des Six Nations serait compromise. Pour des raisons « personnelles », le deuxième ligne a décidé de renoncer, comme il l’a confié à L’Équipe, afin d’accompagner sa femme dans un parcours de PMA.
Un choix amplement légitime, qui laisse Fabien Galthié face à une décision importante concernant le leadership en touche. Véritable métronome de l’alignement des Bleus, Flament était, sans surprise, le principal sauteur de l’équipe de France. En son absence, trois options semblent se dégager pour prendre le relais dans ce secteur clé de la conquête.
Charles Ollivon, Cameron Woki et Hugo Auradou : lequel de ces trois joueurs guidera les Bleus en touche face à l’Irlande ?
C’est un feuilleton qui risque d’animer les deux semaines précédant la rencontre face à l’Irlande, en ouverture du Tournoi des Six Nations 2026. Qui sera coché dans le XV de départ au poste de deuxième ou de troisième ligne ?
Parmi les candidats, Charles Ollivon apparaît comme un titulaire quasi indiscutable dans le pack du XV de France. Le Toulonnais coche en effet de nombreuses cases laissées vacantes par les absences de Thibaud Flament et de Grégory Alldritt.
À la croisée des chemins entre les profils évoqués, Ollivon semble offrir une solution hybride idéale. Capable d’alterner entre un abattage défensif conséquent et une réelle efficacité dans les airs, l’ancien capitaine des Bleus pourrait être aligné d’entrée de jeu face à l’Irlande.
Au-delà de ses qualités techniques, son leadership fera de lui une pièce indispensable face aux Irlandais. Capable d’évoluer en numéro 4 comme à tous les postes de la troisième ligne, le choix de Fabien Galthié pour pallier l’absence de Flament en dira long sur ses intentions concernant le paquet d’avants, mais aussi sur la suite de la carrière internationale du capitaine du RCT.
Une reconversion au poste de deuxième ligne n’est d’ailleurs pas à exclure pour le joueur, qui fêtera ses 33 ans en mai prochain. Dans un contexte de forte concurrence en équipe de France, sa polyvalence pourrait être précieuse et lui ouvrir en grand les portes d’un nouveau Mondial l’an prochain.
Cameron Woki et Hugo Auradou affichent les meilleures statistiques en touche
Pour autant, deux spécialistes de la touche se trouvent également dans le groupe du XV de France : Cameron Woki et Hugo Auradou. Respectivement capitaines de la touche de leurs clubs, ces deux joueurs culminent aux alentours des deux mètres.
Tout comme Charles Ollivon, précédemment cité, Cameron Woki bénéficie d’une grande polyvalence, pouvant évoluer à la fois en troisième et en deuxième ligne. D’ailleurs, il a porté durant toute la Coupe du monde 2023 le maillot floqué du numéro 4, aux côtés de Thibaud Flament.
S’il n’a plus joué de rencontre du Tournoi des Six Nations depuis deux ans, ses performances récentes avec l’UBB pourraient lui valoir une place dans le groupe de 23 pour défier l’Irlande. Fabien Galthié semble toutefois le considérer davantage comme un deuxième ligne : en 24 titularisations avec les Bleus, il a été aligné 19 fois à ce poste.
Parmi les trois prétendants, Woki est celui qui est le plus impliqué sur les touches de Bordeaux en Top 14. Avec 9 touches volées et 60 ballons captés, il devance Hugo Auradou, qui en compte 55. En revanche, le Palois totalise 15 touches volées, ayant notamment soigné ses statistiques face à Lyon avec un nombre impressionnant de ballons arrachés.
Pour l’instant, Auradou ne semble pas encore avoir l’étoffe d’un titulaire aux yeux de Galthié, avec seulement trois titularisations, aucune en compétition majeure, pour ce deuxième ligne de 22 ans.
Jak3192
Ya un truc qui m'épate au carré.
Ce qui est écrit en préambule du motif de l'absence du joueur...
Ça c'est le niveau 1
Codicille : on peut aussi savoir si TF ou Madame a bien fait 💩 ce matin ? 😄
Et le carré c'est que les comms ci dessous ne le relèvent pas...
Pour faire simple,
ya pas que le rugby dans la vie
fredo69007
Avant même les premiers entraînements ça me semble compliqué de dégager une hiérarchie surtout qu on ne sait pas vraiment si Boudehent et Cros seront jugés suffisamment en rythme pour figurer des l Irlande. Perso Jelonch sur sa lancée de la tournée de novembre de même que Ollivon et Jegou en finisseur semblent intouchables.
On pourrait donc très bien trouver une association Auradou-Meafou ou Guillard avec Jelonch, Ollivon et pourquoi pas Nouchi mais également densifier le pack avec une seconde ligne Guillard-Meafou et 2 sauteurs en troisième ligne genre Jelonch-Ollivon-Woki. D ailleurs sur sa forme du moment je serai pas surpris de retrouver le bordelais dans les 23 peut être au détriment d Auradou d ailleurs
Pianto
il est indispensable, pour brouiller les pistes, d'avoir 3 sauteurs dans un alignement complet.
Flament est une grosse perte (pas que pour ça d'ailleurs) mais on a d'autres très bons sauteurs, Ollivon, Auradou, Woki, Jégou, Cros, Guillard...
Je trouve qu'aligner un joueur à un poste qui n'est pas le sien d'entrée de match est un problème. En cours de match, pour pallier une blessure, ça peut arriver.
Même s'il a déjà joué 4, Ollivon a fait 95% de ses matchs en 7 et en 8.
C n'est pas à l'équipe de France de faire démarrer une reconversion.
Ollivon, je le couche sur la feuille. A quel numéro, je ne sais pas mais je l'y mets.
Auradou me parait le remplaçant "naturel" vu que c'est lui qui rentrait en 4 en cours de match dans toutes les dernières rencontres et qu'il a déjà été titularisé 3 ou 4 fois à ce poste en bleu.
Woki était le titulaire du poste avant l'émergence de Super-Flament, il avait bien perdu son niveau mais il est en train de se refaire la cerise.
Pour ma part, je préfère laisser le grand Charles en 3ème ligne et mettre un des deux en 4. Lequel ? Je m'en fous... Peut-être davantage Auradou pour permettre à Woki d'entrer en seconde ou troisième ligne... Mais bon, si c'est Woki, Auradou peut remplacer un troisième ligne et Woki changer de poste en cours de match aussi...
J'aurais tendance à mettre ceux qui sont en forme et pas en retour de blessure, genre :
4Auradou, 5Meafou, 6Jelonch, 7Jégou, 8Ollivon, et sur le banc Woki, Guillard, Nouchi qui ont tous les trois de la polyvalence. Meafou ne peut pas jouer 80 minutes, il peut aussi entrer en impact player et Guillard démarrer...
Après, je ne me rends pas compte de l'état de forme de Cros et Boudehent qui sont des titulaires en puissance quand ils sont à 100%.
Vieille Gloire
Pour ma part, je trouve que Woki est très bon dans ce registre, en plus il performe triplés avec l'Ubb.
On va voir le choix de Miette par Miette, peut-être un attelage Guillard–Meafou ?
AKA
Ça commence à craindre, dans l’attelage que tu proposes 1 ne saute pas et l’autre est loin d’être un spécialiste, certains avancent Auradou, mais il ne met pas la tête dans un ruck; pour faire simple (à mon humble avis) sur les 24 convoqués j’en ai recensé pratiquement la moitié qui n’ont pas le niveau international. Attention j’entends par « niveau international » le fait d’enchaîner ces matchs de (très) haut niveau! PS: pour les 24 convoqués je parle des avants
Vieille Gloire
Guillard saute, non ?
6 Cros
8 Ollivon
7 Woki
Il fait sauter la 3e ligne avec Woki au contre et renforce le pack.
À suivre (une idée parmi tant d’autres).
mic4619
Pas Cros il revient d'une longue absence dans,les 23 oui, Boudehent à sa place.
Moi je vois plus Woki mais en 4 et dans les finisseurs Auradou .Et en 8 l'évidence c'est soit Ollivon ou Guillard, et pour les accompagner je vois une surprise du genre Jegou si on veut plus dense Fisher après , Nouchi Matiu ?
Jelonch il faut le laisser souffler car il est dans le même cas que Alldritt, il a trop joué depuis le debut de la saison.