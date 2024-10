Le rugby féminin en pleine lumière : l’Élite 1 débarque sur Canal + aux côtés des stars du Top 14

Après avoir obtenu la diffusion des matchs du XV de France féminin, c'est le championnat de France, l'Elite 1, qui fait un grand pas vers une meilleure médiatisation.

On dirait bien que le rugby féminin va se faire une place de choix sur le petit écran cette saison ! En effet, la FFR, la LNR, et Canal + ont trouvé un terrain d’entente pour mettre en lumière l’Élite 1 féminine à travers une "double programmation" en compagnie de son grand frère, le Top 14.

Le coup d’envoi de cette belle initiative sera donné le 2 novembre prochain avec un remake de la dernière finale d’Élite 1 entre l'ASM Romagnat et le Stade Bordelais, qui viendra s’enchaîner juste après le choc masculin ASM Clermont-Union Bordeaux-Bègles.

Rugby féminin : la grande montée en puissance

C’est un tournant majeur pour le rugby féminin. Le président de la FFR, Florian Grill, ne cache pas sa satisfaction dans le communiqué de la FFR : "On a enregistré une hausse de 18 % des licenciées la saison passée et avec la Coupe du Monde de 2025 en ligne de mire, on devait absolument passer à la vitesse supérieure pour donner au rugby féminin la visibilité qu’il mérite."

Et quoi de mieux que le diffuseur historique du Top 14, Canal +, pour s’en charger ? Avec cette alliance, les matchs de l’Élite 1 vont enfin sortir de l’ombre et s’inviter sur nos écrans. Un pas de plus vers la professionnalisation du rugby féminin, déterminant dans l'évolution de ce sport. On sait que les droits TV sont une source importante de financement pour les clubs et cela améliorera, par un effet de ricochet, le niveau de l'équipe de France.

Double dose de rugby sur Canal +

Le concept ? Simple et efficace : des affiches d’Élite 1 jouées dans le même stade et le même week-end que celles du Top 14. Ça vous évite de zapper entre deux chaînes ! Et pour bien commencer cette aventure, lancement le 2 novembre où Canal + Sport nous régalera d’une double confrontation en Auvergne.

À 14h30, les Clermontois de l’ASM recevront l’UBB pour la 9ᵉ journée du Top 14, puis à 16h30, les féminines de Romagnat défieront le Stade Bordelais, remake explosif de la finale d’Élite 1. Les commentaires seront assurés par Nicolas Dupin de Beyssat et Marie-Alice Yahé. Que demande le peuple ?

ASM Clermont-Union Bordeaux-Bègles : 14h30 le 2 novembre

ASM Romagnat-Stade Bordelais : 16h30 le 2 novembre

D'autres "doubles confrontations" à venir

Tout cela n'est qu'un début. Les matchs en double programmation seront annoncés au fur et à mesure de la saison, mais on sait déjà que le Lyon-Toulouse du 21 décembre pourrait bien offrir un nouveau combo de chocs masculins et féminins. Les instances ont bien travaillé dès la fin de la saison dernière pour synchroniser les calendriers des deux championnats, et ainsi multiplier les occasions de réunir tout le monde sous un même toit.

Rendez-vous pris donc pour cette saison 2024/2025, où la balle ovale se conjuguera enfin au féminin autant qu'au masculin, et ce, en prime time.