Hors norme : à lui seul Jiuta Wainiqolo a fait mieux que 5 équipes de TOP 14

Six franchissements et une rentrée fracassante

« SEGA, c’est plus fort que TOI. » Version Top 14 : Wainiqolo, c’est plus fort que le Racing. Six franchissements, deux essais, trois passes décisives. Pour sa première apparition de la saison, Jiuta n’a pas eu besoin d’un tour de chauffe. L’ailier fidjien a dynamité le Racing 92 lors de la victoire bonifiée du LOU à Créteil, 48-31, samedi 12 septembre. La LNR lui attribue aussi 264,3 mètres parcourus. Opta ajoute neuf défenseurs battus et quatre passes après contact.

Le plus frappant reste la part prise par Wainiqolo dans le danger lyonnais. Canal+ comptabilise quinze franchissements pour le LOU sur l’ensemble de la rencontre. À lui seul, le Fidjien en signe six. Et il ne s’est pas contenté de finir : il a créé le premier essai de Dylan Cretin, combiné avec Iosefo Masi avant la pause, puis encore fait exploser le rideau francilien après le repos.

Mieux que cinq équipes entières

À l’échelle de la journée, le chiffre devient presque absurde. Wainiqolo a davantage franchi la ligne que cinq équipes entières : Vannes avec deux franchissements, le Racing 92, Clermont et La Rochelle avec trois, puis le Stade Français avec quatre. Il égale même Montpellier et Bayonne, crédités de six chacun. Une stat de jeu vidéo, sauf qu’ici personne n’a baissé la difficulté avant le coup d’envoi.

Cette capacité à casser le premier rideau n’est pas nouvelle. Wainiqolo sort d’une saison à 18 essais, meilleur total du Top 14 2025-2026. Mais son match à Créteil montre qu'il est bien plus qu'un finisseur. Dès qu’un peu d’espace s’ouvrait, il transformait une situation neutre en attaque lancée. Patrice Collazo, qui l’a entraîné à Toulon, connaissait pourtant parfaitement le danger. Tout comme ses ouailles. Mais ses cannes et sa vista ont une nouvelle fois fait mouche.

Le LOU accélère, le Racing s’enfonce

Pour le LOU, ce premier succès en déplacement fait beaucoup de bien. Lyon a marqué huit essais, pris le bonus offensif et enchaîné une deuxième victoire en deux journées. Avec Wainiqolo à ce niveau, Iosefo Masi à ses côtés et Gabin Lorre capable de suivre chaque brèche, les lignes arrière lyonnaises possèdent déjà de quoi faire reculer les défenses avant même le premier contact.

Mais cette performance éclaire aussi les failles du Racing. Après les 64 points encaissés à Bordeaux lors de la première journée, les Franciliens en ont encore concédé 48 face au LOU. Ça porte leur total à 112 points encaissés en deux matchs. Et quand un seul ailier adverse franchit deux fois plus souvent que toute votre équipe, le problème dépasse largement une action ratée.

Wainiqolo n’a joué qu’un match de championnat cette saison et il a déjà remis son nom au centre du tableau noir. Après avoir terminé meilleur marqueur du précédent exercice, il montre qu’il peut peser bien au-delà de l’en-but. À Créteil, le LOU a totalisé quinze franchissements. Six portaient la même signature. Et quelque-chose nous dit que le Fidjien ne va pas s'arrêter là.