Dates, horaires, chaînes : Tout ce qu’il faut savoir sur les finales de Nationale et Féminines

La fin de saison approche et aux déceptions des éliminés s’ajoute l’impatience des qualifiés. Qui soulèvera les différents trophées en fin de saison ?

Même au plus haut niveau, le rugby amateur fait parler de lui. Cette ovalie champêtre se résume souvent aux bons (et moins bons) moments passés derrière la main courante. Mais elle s’exprime aussi par SON haut-niveau. En France, la Nationale est la division la plus haute à ne pas être totalement professionnelle (sur le papier tout du moins). Accessibles aux clubs semi-professionnels, voire complètement pro, cette saison 2021-2022 rendra son verdict prochainement. Un ultime affrontement qui aura lieu le 4 juin à 15h30 au Stade Ernest Argeles. L’enceinte est située à Blagnac, ville de banlieue toulousaine et hôte du Blagnac Rugby, club de Nationale non-qualifié pour les phases finales. Le match sera retransmis en direct sur la Chaîne l’Équipe. Nationale. Massy favori, Albi peut toujours rêver de Pro D2 : on fait le point des phases finalesDu côté de Grenoble, la Ligue AURA (Auvergne-Rhône-Alpes) organisera l’intégralité des finales féminines. Tous les boucliers se disputeront au stade Lesdiguières à Grenoble. Les divisions concernées sont : l’Élite 1, l’Élite 2, la Fédérale 1, la Fédérale 2 et les Fédérales Féminines moins de 18 ans de niveau 1 et de niveau 2. Ce rassemblement du rugby féminin aura également lieu le samedi 4 juin prochain. La finale d’Elite 1 devrait logiquement être diffusée sur France 4, comme à son habitude. Cependant, aucun détail à ce sujet n’a été communiqué pour l’instant. Espérons que ce bel évènement puisse évidemment être mis en valeur correctement. En effet, les dernières rencontres télédiffusées dans l’enceinte d’entraînement du FC Grenoble Rugby ayant eu lieu en 2014. RUGBY FEMININ. Toulouse, Romagnat et Blagnac au rendez-vous des quarts de finale de l'Elite 1