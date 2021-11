VIDEO. RUGBY. Les cadets de Nîmes et de Toulon volent au secours des pompiers enlisés !

Ce week-end, le match entre les cadets de Nîmes et de Toulon a vu les jeunes joueurs pousser le camion de pompiers, qui était enfoncé dans la boue.

Si un jour, l'un de vos amis vous demande pourquoi vous aimez tant le rugby, montrez lui cet article ! Car si ce sport est reconnu pour ses valeurs de solidarité et d'amitié, il faut néanmoins le prouver ! Et c'est ce qu'ont bien fait les cadets Alamercery de Nîmes et de Toulon ce dimanche. En effet, et alors qu'un camion de pompiers posté sur le bord de la pelouse était enlisé, les jeunes rugbymen ont décidé, comme un seul homme, de pousser le véhicule afin qu'il puisse partir de là. Une poussée magistrale qui rappelle les plus grandes mêlées de l'histoire, et qui a permis aux pompiers de gagner un temps précieux. Si ça c'est pas rugby !

