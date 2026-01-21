Waw ! De nombreuses surprises dans la première liste du XV de France pour le Tournoi des 6 Nations

Parmi les 42 joueurs appelés, on ne retrouve ni le futur centurion Gaël Fickou, ni Damian Penaud, meilleur marqueur de l’histoire du XV de France.

Pour préparer cette prochaine échéance, Fabien Galthié fait appel à un groupe de 42 joueurs, une mesure récemment validée par la LNR et la FFR, mais qui lui impose certaines contraintes concernant les joueurs désignés comme partenaires d’entraînement.

Si ce titre n’a rien d’officiel, il désigne des joueurs qui ont très peu de chances de jouer et qui retournent fréquemment dans leurs clubs. Ainsi, le sélectionneur des Bleus doit mobiliser davantage de joueurs pour pouvoir bénéficier de partenaires d’entraînement de qualité.

Cette liste de 42 joueurs réserve de nombreuses surprises, à commencer par la non-sélection de deux cadres, Gaël Fickou et Damian Penaud, au profit de jeunes talents. Parmi cette sélection, le club le plus représenté reste évidemment le Stade Toulousain, avec 12 joueurs.

La liste de Fabien Galthié pour preparer l'Irlande

Ainsi, pour ce premier match qui se déroulera jeudi 5 janvier 2026 à 21h10 au Stade de France, Fabien Galthié fait confiance à plusieurs joueurs n’ayant encore jamais porté le maillot du XV de France.

Certains découvrent même cette liste pour la première fois, parmi eux Tom Staniforth, ainsi que Temo Matiu. Ces derniers remplacent, entre autres, Grégory Alldritt et Jimi Maximin, non sélectionnés pour ce rassemblement.

Malachi Hawkes, un temps annoncé, n’apparaît finalement pas dans le groupe pour préparer l’Irlande début février.

On note également l’apparition de Thibault Daubagna, appelé pour pallier les blessures au poste de demi de mêlée, et qui devrait épauler le tandem Antoine Dupont et Baptiste Serin pendant la préparation.

Damian Penaud et Gaël Fickou la surprise générale

Souvent salué pour son pragmatisme sans faille, Fabien Galthié reste fidèle à ses principes en ne convoquant pas deux cadres du XV de France de longue date. Ainsi, l’ailier de l’UBB et le centre du Racing 92 devront suivre le match face à l’Irlande depuis leur canapé.

Cette saison, Damian Penaud semble quelque peu essoufflé et s’est éloigné de ses standards habituellement très élevés, qu’il affiche chaque week-end sur les pelouses du Top 14 et de la Champions Cup.

Le meilleur marqueur de l’histoire des Bleus n’est toutefois pas complètement écarté pour le Tournoi des 6 Nations et pourrait très bien figurer dans la prochaine liste pour affronter le Pays de Galles, le 15 février prochain.

Quid de Gaël Fickou ? Lui semble s’éloigner de plus en plus de sa place de titulaire avec le XV de France. Le futur centurion des Bleus, qui compte 98 sélections, est également laissé de côté au profit d’une jeune garde extrêmement compétitive.

Nommé capitaine à plusieurs reprises, le joueur de 31 ans n’est pas hors course pour la Coupe du Monde, même si sa place pour le déplacement en Australie devrait se décider lors des prochaines échéances.

