Waw ! De nombreuses surprises dans la première liste du XV de France pour le Tournoi des 6 Nations
La liste de Fabien Galthié pour affronter l’Irlande lors du premier match du Tournoi des Six Nations, sans Fickou ni Penaud, mais avec Staniforth et Hawkes. ©LNR / France Rugby
Parmi les 42 joueurs appelés, on ne retrouve ni le futur centurion Gaël Fickou, ni Damian Penaud, meilleur marqueur de l’histoire du XV de France.

Pour préparer cette prochaine échéance, Fabien Galthié fait appel à un groupe de 42 joueurs, une mesure récemment validée par la LNR et la FFR, mais qui lui impose certaines contraintes concernant les joueurs désignés comme partenaires d’entraînement.

Si ce titre n’a rien d’officiel, il désigne des joueurs qui ont très peu de chances de jouer et qui retournent fréquemment dans leurs clubs. Ainsi, le sélectionneur des Bleus doit mobiliser davantage de joueurs pour pouvoir bénéficier de partenaires d’entraînement de qualité.

Cette liste de 42 joueurs réserve de nombreuses surprises, à commencer par la non-sélection de deux cadres, Gaël Fickou et Damian Penaud, au profit de jeunes talents. Parmi cette sélection, le club le plus représenté reste évidemment le Stade Toulousain, avec 12 joueurs.

Avec le XV de France, ce golgoth de 132 kg peut changer de dimension en 2026 !Avec le XV de France, ce golgoth de 132 kg peut changer de dimension en 2026 !La liste de Fabien Galthié pour preparer l'Irlande

Ainsi, pour ce premier match qui se déroulera jeudi 5 janvier 2026 à 21h10 au Stade de France, Fabien Galthié fait confiance à plusieurs joueurs n’ayant encore jamais porté le maillot du XV de France.

Certains découvrent même cette liste pour la première fois, parmi eux Tom Staniforth, ainsi que Temo Matiu. Ces derniers remplacent, entre autres, Grégory Alldritt et Jimi Maximin, non sélectionnés pour ce rassemblement.

Malachi Hawkes, un temps annoncé, n’apparaît finalement pas dans le groupe pour préparer l’Irlande début février.

On note également l’apparition de Thibault Daubagna, appelé pour pallier les blessures au poste de demi de mêlée, et qui devrait épauler le tandem Antoine Dupont et Baptiste Serin pendant la préparation.

©France Rugby
©France Rugby

Damian Penaud et Gaël Fickou la surprise générale

Souvent salué pour son pragmatisme sans faille, Fabien Galthié reste fidèle à ses principes en ne convoquant pas deux cadres du XV de France de longue date. Ainsi, l’ailier de l’UBB et le centre du Racing 92 devront suivre le match face à l’Irlande depuis leur canapé.

Cette saison, Damian Penaud semble quelque peu essoufflé et s’est éloigné de ses standards habituellement très élevés, qu’il affiche chaque week-end sur les pelouses du Top 14 et de la Champions Cup.

Le meilleur marqueur de l’histoire des Bleus n’est toutefois pas complètement écarté pour le Tournoi des 6 Nations et pourrait très bien figurer dans la prochaine liste pour affronter le Pays de Galles, le 15 février prochain.

Quid de Gaël Fickou ? Lui semble s’éloigner de plus en plus de sa place de titulaire avec le XV de France. Le futur centurion des Bleus, qui compte 98 sélections, est également laissé de côté au profit d’une jeune garde extrêmement compétitive.

Nommé capitaine à plusieurs reprises, le joueur de 31 ans n’est pas hors course pour la Coupe du Monde, même si sa place pour le déplacement en Australie devrait se décider lors des prochaines échéances.

XV de France. 85% et 11 essais : Gaël Dréan peut-il bouleverser la hiérarchie pendant le Tournoi des 6 Nations ?XV de France. 85% et 11 essais : Gaël Dréan peut-il bouleverser la hiérarchie pendant le Tournoi des 6 Nations ?

Votre essai Premium est terminé

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires

En tout cas on ne pourra pas reprocher a Galthie d élargir son socle et de poursuivre sa revue d effectif sachant que comme d' habitude cette liste va être évolutive et je suppose avant de progressivement resserrer le groupe au fur et à mesure du tournoi et durant la saison internationale 2026.
Qques remarques toutefois sur certains choix:
Piliers: je trouve dommage alors que l on dispose de Gros et Baille a gauche et Montagne, Atonio et Tatafu de convoquer en plus Neti, Priso et Aldegherri plutôt que de poursuivre ou débuter l integration de jeunes potentiels comme Moukoro, Erdoccio, Mallez, Hawkes ou Laclayat.
Même commentaire en seconde ligne où je trouve que Staniforth vient couper un peu l intégration au groupe de Brenann ou Maximin.
troisième ligne: choix logique sur la forme du moment même si la non convocation d Aldritt peut prêter a discussion par rapport au profil d un Fischer notamment qui est devancé a minima par Cros, Jelonch, Boudehent voir Nouchi dans le même profil. Nouvelle et sévère remise en question donc pour Aldritt.
En demi: Daubagna est clairement la pour faire le nombre...déçu de ne pas voir Couilloud mais plus simple pour définir une hiérarchie claire. En 10 cf un de mes posts précédents je ne comprend pas l absence de Carbonel sur son début de saison bcp plus régulier que Seunes selon moi
Centres: choix logiques sur la forme du moment et très content de voir Noah Nene dont la convocation est méritée sur le début de saison (curieux d ailleurs de ne pas l avoir vu en novembre)
Ailiers: pareil choix logique dans l optique de voir de nouveaux potentiels sachant que Penaud devrait réapparaître mais comme pour Aldritt c est une bonne remise en cause
Arrière: Je me serais attendu a voir Chabouni car je trouve que Buros est pas au top sur son début de saison mais sa perf face aux blacks a sans doute jouée

En résumé plutôt satisfait de la liste avec Galthie qui imprime une transition assez claire en vue de la CDM

  • il y a 1 minute

Derniers articles

 News
Puissance de frappe ou insouciance ? Derrière Jalibert, quel ouvreur se détache en vue du XV de France ?
News
Fin de cycle, jeunesse dorée : Penaud et Fickou sous pression par la jeune garde avec le XV de France ?
News
42 000 places en jeu : le XV de France féminin va-t-il exploser tous les records dans le Tournoi 2026 ?
News
XV de France. 85% et 11 essais : Gaël Dréan peut-il bouleverser la hiérarchie pendant le Tournoi des 6 Nations ?
News
Vraiment incompatibles ? Les chiffres de la doublette Dupont/Jalibert lors de ses 12 associations en Bleu
News
Ntamack forfait sur le début du 6 Nations, Jalibert attendu par le XV de France
News
Un calendrier favorable et une stat folle : trop beau pour être vrai ? Le XV de France prévenu… et attendu
News
Six Nations. Lucu, Jauneau et Le Garrec absents, le XV de France avec un tandem expérimenté pour suppléer Dupont ?
News
Déjà capés, pas encore installés… ces Bleu(et)s peuvent-ils viser une place dans le Tournoi 2026 ?
News
Lucu blessé : 5 options crédibles à la mêlée du XV de France pour le Tournoi des 6 Nations 2026
News
''L’ouvreur le plus spectaculaire d’Europe'', outre-Manche, le match Jalibert/Ntamack fait débat