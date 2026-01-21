Waw ! De nombreuses surprises dans la première liste du XV de France pour le Tournoi des 6 Nations

Pour préparer cette prochaine échéance, Fabien Galthié fait appel à un groupe de 42 joueurs, une mesure récemment validée par la LNR et la FFR, mais qui lui impose certaines contraintes concernant les joueurs désignés comme partenaires d’entraînement.
Si ce titre n’a rien d’officiel, il désigne des joueurs qui ont très peu de chances de jouer et qui retournent fréquemment dans leurs clubs. Ainsi, le sélectionneur des Bleus doit mobiliser davantage de joueurs pour pouvoir bénéficier de partenaires d’entraînement de qualité.
Cette liste de 42 joueurs réserve de nombreuses surprises, à commencer par la non-sélection de deux cadres, Gaël Fickou et Damian Penaud, au profit de jeunes talents. Parmi cette sélection, le club le plus représenté reste évidemment le Stade Toulousain, avec 12 joueurs.
Avec le XV de France, ce golgoth de 132 kg peut changer de dimension en 2026 !La liste de Fabien Galthié pour preparer l'Irlande
Ainsi, pour ce premier match qui se déroulera jeudi 5 janvier 2026 à 21h10 au Stade de France, Fabien Galthié fait confiance à plusieurs joueurs n’ayant encore jamais porté le maillot du XV de France.
Certains découvrent même cette liste pour la première fois, parmi eux Tom Staniforth, ainsi que Temo Matiu. Ces derniers remplacent, entre autres, Grégory Alldritt et Jimi Maximin, non sélectionnés pour ce rassemblement.
Malachi Hawkes, un temps annoncé, n’apparaît finalement pas dans le groupe pour préparer l’Irlande début février.
On note également l’apparition de Thibault Daubagna, appelé pour pallier les blessures au poste de demi de mêlée, et qui devrait épauler le tandem Antoine Dupont et Baptiste Serin pendant la préparation.
Damian Penaud et Gaël Fickou la surprise générale
Souvent salué pour son pragmatisme sans faille, Fabien Galthié reste fidèle à ses principes en ne convoquant pas deux cadres du XV de France de longue date. Ainsi, l’ailier de l’UBB et le centre du Racing 92 devront suivre le match face à l’Irlande depuis leur canapé.
Cette saison, Damian Penaud semble quelque peu essoufflé et s’est éloigné de ses standards habituellement très élevés, qu’il affiche chaque week-end sur les pelouses du Top 14 et de la Champions Cup.
Le meilleur marqueur de l’histoire des Bleus n’est toutefois pas complètement écarté pour le Tournoi des 6 Nations et pourrait très bien figurer dans la prochaine liste pour affronter le Pays de Galles, le 15 février prochain.
Quid de Gaël Fickou ? Lui semble s’éloigner de plus en plus de sa place de titulaire avec le XV de France. Le futur centurion des Bleus, qui compte 98 sélections, est également laissé de côté au profit d’une jeune garde extrêmement compétitive.
Nommé capitaine à plusieurs reprises, le joueur de 31 ans n’est pas hors course pour la Coupe du Monde, même si sa place pour le déplacement en Australie devrait se décider lors des prochaines échéances.
XV de France. 85% et 11 essais : Gaël Dréan peut-il bouleverser la hiérarchie pendant le Tournoi des 6 Nations ?
fredo69007
En tout cas on ne pourra pas reprocher a Galthie d élargir son socle et de poursuivre sa revue d effectif sachant que comme d' habitude cette liste va être évolutive et je suppose avant de progressivement resserrer le groupe au fur et à mesure du tournoi et durant la saison internationale 2026.
Qques remarques toutefois sur certains choix:
Piliers: je trouve dommage alors que l on dispose de Gros et Baille a gauche et Montagne, Atonio et Tatafu de convoquer en plus Neti, Priso et Aldegherri plutôt que de poursuivre ou débuter l integration de jeunes potentiels comme Moukoro, Erdoccio, Mallez, Hawkes ou Laclayat.
Même commentaire en seconde ligne où je trouve que Staniforth vient couper un peu l intégration au groupe de Brenann ou Maximin.
troisième ligne: choix logique sur la forme du moment même si la non convocation d Aldritt peut prêter a discussion par rapport au profil d un Fischer notamment qui est devancé a minima par Cros, Jelonch, Boudehent voir Nouchi dans le même profil. Nouvelle et sévère remise en question donc pour Aldritt.
En demi: Daubagna est clairement la pour faire le nombre...déçu de ne pas voir Couilloud mais plus simple pour définir une hiérarchie claire. En 10 cf un de mes posts précédents je ne comprend pas l absence de Carbonel sur son début de saison bcp plus régulier que Seunes selon moi
Centres: choix logiques sur la forme du moment et très content de voir Noah Nene dont la convocation est méritée sur le début de saison (curieux d ailleurs de ne pas l avoir vu en novembre)
Ailiers: pareil choix logique dans l optique de voir de nouveaux potentiels sachant que Penaud devrait réapparaître mais comme pour Aldritt c est une bonne remise en cause
Arrière: Je me serais attendu a voir Chabouni car je trouve que Buros est pas au top sur son début de saison mais sa perf face aux blacks a sans doute jouée
En résumé plutôt satisfait de la liste avec Galthie qui imprime une transition assez claire en vue de la CDM
Ronnie64
Tatafu ?
Le gars n'a pas joué depuis des lustres. Galthié a pété un câble ou quoi ?
fredo69007
Plus gros potentiel a droite pas certain du tout qu il soit dans les 23 il le relance c est assez logique selon moi
lebonbernieCGunther
Bon, voilà pour les joueurs. Je passe sur la présence de certains et l'absence d'autres, et j'attends surtout de voir quel jeu Galthié va leur demander de pratiquer. Si révolution il y a, elle doit passer par le jeu avant tout, et là, y'a du boulot!
Pianto
j'ai cru comprendre que Penaud attendait un heureux événement.
Même s'il n'est pas dans la forme de sa vie actuellement, il ne passe pas de titulaire à 6ème dans la hiérarchie, ni derrière 3 ailiers de Pau.
Sinon, on veut bien échanger Grandidier avec Penaud, nous...
stef7
Ne pas sélectionner Fickou ressort d'une logique simple ce n'est plus l'avenir, par contre sélectionner Atonio, bof ???
Pianto
je crois qu'en déambulateur, il reste le meilleur 3.
Jacques-Tati-en-EDF
Le match du jeudi 5 janvier 2026 .... 😒 Heu ...ok ....
Bon plus sérieux, cette liste ne veut pas dire grand-chose sur l'équipe qui sera sur le terrain. Devant si Tatafu revient en forme , ça peut bien stabiliser le pack. Staniforth est un peu trop vieux pour moi. Excellent joueur qui, si ça avait été possible aurait été sélectionné il y a 4 ou 5 ans (élligible que depuis 2025 ... ) Mais là, bof bof ... Pourtant j'aime ce joueur. Qui va prendre le 8 face à l'Irlande sachant que ce poste est primmordial face à eux: Jelonch (pas en grande forme mais toujours volontaire) Matiu ? Guillard ? Finalement il n'y a qu'un seul 10 avec de l'expérience, et Seunes, donc il me parait sûr que Jalibert sera titulaire, Ramos pouvant suppléer. (Pas de Segonds ??)
A suivre ...
Pianto
Guillard me parait tenir la corde...
Mickey duc
Je suis d’accord.
Cette liste ne veut pas dire grand chose également parce que la dernière fois que galthié a pas appelé Alldritt il l’a nommé capitaine au match d’après.
Il faudra attendre la fin du tournoi pour tirer de vraies conclusions.
On peut exclure une volonté de faire place aux jeunes dans le cas de penaud, mais avant de parler de déclassement voyons voir s’il n’a pas simplement considéré que son profil ne collait pas contre l’Irlande ou il faudra sûrement privilégier une grosse défense ce qui n'est pas le point fort de damian. Penaud pourrait tout à fait être rappelé dans des matchs ou l’on peut s’attendre à plus de jeu offensif de la part du xv de France, contre le pays de galles par exemple.
jujudethil
Oui effectivement j’aurais préféré Segond Seunes.
Flanquart St Lazare
En 8, il y a aussi Nouchi non ?
Au delà des cas des uns et des autres, j'espère surtout que FG ne va pas galvauder le Tournoi au prétexte de préparer une Coupe du Monde qu'on n'aura de toutes façons qu'une chance infime de gagner.
Alors qu'une victoire dans le Tournoi (avec un Grand Chelem si possible), ça a une saveur incomparable.
Pianto
qu'est-ce qui te fait dire ça ?
J'ai l'impression d'avoir la meilleure sélection dispo à peu près,non ?
Flanquart St Lazare
Je n'entends parler que de "préparer la Cdm", "il aura tel âge en 2027", etc.
D'où cette impression que le Tournoi devient secondaire.
Mais je ne demande qu'à m'être trompé.
Amis à Laporte
Peut-on avoir le résultat du match du 5 janvier ? Apparemment, les médias ont zappé l'évènement.
Jak3192
Quel match ?
Amis à Laporte
@Jacques-Tati-en-EDF
Dans l'article, l'auteur parle d'un match qui aura lieu le 5 janvier...
Jacques-Tati-en-EDF
Ben le match ... du jeudi ...
Flanquart St Lazare
euh.... si je lis bien, Ollivon est sur la liste 😉
Alexandre Bernard
En effet, merci!
Je crois que sur Rugbyrama ils ne l'avaient pas mis mais quand j'ai voulu vérifier impossible de retrouver l'article.
Alexandre Bernard
Je ne sais pas ce que Galthier trouve à Jelonch. Déjà qu'habituellement je ne le trouve pas indiscutable, mais en plus cette saison il n'est pas dans la forme de sa vie.
jujudethil
Par contre Damien Peneau va peut-être se mettre au boulot en défense ?
Content de voir également Calvin Gourgues, plutôt que Costes qui malgré sa bonne volonté, fait un petit peu n’importe quoi, il nous coûte des pénalités
Jak3192
Plusieurs commentateurs bien plus spécialistes que moi précisent qu'il revient fort...
Il est peut-être là que comme "sparing partner" ? 😅
Et qu'il sera relâché pour jouer en club
bernie
Je suppose que certains choix ont été dictés par le fait de ne pas trop dépouiller le ST et l'UBB de leurs joueurs. Sinon, des joueurs comme Cazeaux, Brennan ou Graou auraient pu être appelés.
jujudethil
Tu ne peux pas nous enlever également Graou déjà que l’on a plus Toto.
stef7
Avec déjà 9 avants Toulousain, ne pas trop dépouiller est un euphémisme...
Jak3192
12 joueurs pour le ST...
Quasi 1 équipe ! 🤣
Pas trop dépouillé ?
Ouf !
J'ai failli avoir peur...
Ah le plaisir des doublons qui permet de faire jouer les jeunes du Stade et qui vont encore crever l'écran de leurs performances... 😊
(ou pas 🤣)
Docsound
Malgré les annonces de votre article et sa photo de présentation, toujours pas de Hawkes dans la liste...
Il s'agirait de corriger les articles que vous écrivez à l'avance selon les sorties plus ou moins farfelues des différents journaux, surtout quand vous mettez la liste publiée par la FFR dans votre article...
C'est pas sérieux.
Jak3192
De toutes façons, Hawkes, il a fait 2 bout de matches avec le Stade cette saison (30 et 20 minutes). Après, il cartonne peut être avec Provence.
Car effectivement, il déchire le jeune. Tant à son poste, que dans le jeu courant.
De là à être en pré-sélection....
Docsound
Oui, je suis persuadé que c'est un super joueur avec un gros potentiel et qu'il sera intéressant de le verrouiller.
Peut-être encore un peu tôt.
En revanche, c'est la ligne éditoriale que je pointe du doigt.
Les articles sont des reprises d'infos d'autres sites, ils paraissent ici après les autres sites et en plus, comme cet article, ils ne sont pas corrigés avant parution quand l'info prévue s'avère finalement fausse.
Je ne vais pas faire le vieux, mais il fut un temps...
jujudethil
Oui, surtout que si le niveau de la pro D2 est très relevé, on est quand même un petit peu loin de l’international.
Docsound
Ah?
L'article a été modifié, mais pas le bandeau 🙂