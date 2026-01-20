XV de France. 85% et 11 essais : Gaël Dréan peut-il bouleverser la hiérarchie pendant le Tournoi des 6 Nations ?

Scoreur le plus régulier d'Europe cette saison, le Toulonnais Gaël Dréan affole les compteurs, mais surtout les défenseurs. Au point de s'offrir sa 1ère cape dans le Tournoi 2026 ?

À vrai dire, comme beaucoup d'ailiers du Top 14, on n'aimerait pas à avoir à défendre toute une après-midi sur Gaël Dréan dans un couloir. Non pas que le finisseur du RCT ait les crochets de Cheslin Kolbe ni la puissance brute de Josua Tuisova, mais le Breton possède un cocktail explosif de qualités - entre ses courses chaloupées, son raffut autoritaire et sa pointe de vitesse proche des 37km/h - qui font de lui un ailier relativement hors-normes, aujourd'hui.



Dur sur l'homme en défense à défaut de quelques errements de placement parfois, le joueur de 25 ans fait également tourner en bourrique ses opposants de la scène européenne avec la même facilité. Auteur de 4 essais en 4 matchs durant la phase de poule toulonnaise, il a une nouvelle fois largement contribué à sortir le RCT de pas mal de galères, en ce début d'année.



À l'image de son doublé de pur finisseur sur la pelouse de Gloucester samedi dernier, où il se jouait à 2 reprises de plusieurs défenseurs dans son couloir des 5 mètres et parvenait à tomber à chaque fois derrière la ligne. Sans espace, ni décalage. Juste grâce à sa détermination, son instinct et la remarquable puissance qu'il dégage dans le bas du corps. Et ce, une semaine après avoir réalisé un numéro de 50 mètres dont il a le secret à Mayol, décisif une nouvelle fois au regard du score final (27 à 25).



Bref, avec 11 essais en 13 matchs cette saison (il marque dans 85% des matchs qu'il dispute), Dréan est clairement le match-winner toulonnais en 2025/2026.



Parti sur des bases encore plus fortes que l'an dernier (où il avait déjà planté à 13 reprises en 19 matchs), l'ancien rennais peut-il espérer bouleverser la hiérarchie en 2026 avec le XV de France ? Sur l'aile gauche, sauf blessure, Louis Bielle-Biarrey est évidemment inbougeable. Mais sur son aile droite fétiche, le facteur X du RCT semble aujourd'hui avoir le bagage pour se voir offrir un peu plus de grain à moudre.



Il ne vous a sans doute pas échappé que s'il fut intéressant lors de ces dernières sorties avec l'UBB, Damian Penaud score moins (8 essais en 16 matchs) cette saison. Au-delà des chiffres, l'apport du meilleur marqueur de l'histoire du XV de France à la sélection n'est plus celui qu'il était durant le premier mandat de Galthié.

Penaud en danger avec le XV de France ? Le funambule bleu a de la concurrence !On se souvient d'ailleurs qu'à ce titre et pour rendre l'émulation plus forte, l'ailier de 29 ans avait été "piqué" par le staff tricolore lors du déplacement en Italie l'an dernier. Lui qui, pour la première fois depuis la prise de fonction du sélectionneur en 2020, avait été volontairement évincé du groupe.



En 2025, c'était donc pour faire une place à Théo Attissogbe, qui le rendit d'ailleurs bien en inscrivant un doublé et en étant dans tous les bons coups, sur la pelouse romaine. Si le Palois a ensuite confirmé tout le bien qu'on pensait de lui en Nouvelle-Zélande durant l'été, il revient cette fois tout juste d'une blessure qui l'a éloigné des terrains depuis le mois de septembre.

La récompense d'un parcours hors-normes



Dès lors et dans un registre différent (plus puncheur et finisseur, moins gracieux et polyvalent), l'heure peut-elle celle de Dréan, au moindre couac ou envie de changement sur une aile tricolore ? Au vu de ces efforts, de sa régularité et de son état d'esprit, le Toulonnais le mériterait, clairement.

Et puis ce serait aussi la récompense d'un parcours hors-normes pour celui qui jouait encore en Fédérale 3 lorsque Penaud disputait sa première coupe du monde dans la peau d'un titulaire...