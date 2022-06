VIDÉO. Les réactions des féminines du Stade Toulousain, championne de France pour la première fois

Face à leurs voisines de Blagnac, les deux formations s’étaient déplacées à Grenoble pour décider du titre de championnes d’Élite 1.

Elles sont championnes ! Mais pas une fois, ni deux, mais bien à trois reprises ! Ce samedi 4 juin, les cadettes, les espoirs et l’équipe première du Stade Toulousain ont été championnes de France dans leur championnat respectif. Parmi tous ses titres, s’il y en a bien un qui marque particulièrement les esprits, c’est celui d’Elite 1 Féminin. Dans un match cadenacé, les joueuses toulousaines se sont imposées dans les ultimes secondes. Si elles ont longtemps subi et encaissé, c’est bien leur patience qui leur offre le titre. Terminé sur le score de 10 à 16, la finale n’aura pas été une démonstration de rugby champagne. Mais comme l’on dit souvent : Une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. RUGBY. Le staff du XV de France féminin réorganisé à 4 mois de la Coupe du Monde

Pour parler de cette victoire, qui de mieux que Zélie Reulet, celle qui a inscrit cet essai homérique. Dans un communiqué officiel publié par la FFR, elle déclare :

C’est un essai collectif, il en fallait une qui marque, c’est tombé sur moi. Le plus important, c’est qu’on gagne ce Bouclier. On a su garder le cap quand on était en difficulté. On a toujours été derrière et on finit devant en marquant au meilleur moment face à une très grosse équipe de Blagnac. J’ai 19 ans, c’est ma première année avec cette équipe. Je ne pouvais pas rêver de meilleurs débuts. Je joue depuis que j’ai cinq ans, mais c’est forcément mon meilleur souvenir, d’autant que je n’avais jamais rien gagné. Et en plus nos trois équipes ont gagné, en cadettes et en espoirs. Une journée parfaite.”

