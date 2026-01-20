TOP 14. Mauvaka et Cros titulaires : La compo probable du Stade Toulousain face à Pau
François Cros, de retour le week-end dernier après une longue absence, sera donc titulaire pour retrouver du rythme. Screenshot : Canal Plus
Ugo Mola devrait effectuer quelques changements par rapport aux 23 joueurs alignés face à Sale.

Le contrat est rempli ! Après avoir galéré, frustré et s’est incliné à 2 reprises à l’extérieur, le Stade Toulousain s’est finalement qualifié pour les phases finales de la Champions Cup à la faveur de sa victoire autre que bonifiée (77 à 7) face à Sale, samedi dernier.

Le minimum syndical pour le club le plus titré d’Europe qui ne va pas pouvoir profiter longtemps de ce soulagement puisqu’il va devoir se coltiner la venue de Pau ce samedi soir, pour la 1ère place du Top 14. Une formation qui a pu effectuer de la rotation dans son effectif durant ces week-ends européens, ce qui n’est pas forcement le cas des Rouge et Noir, obligés d’aligner leur meilleure équipe à chaque fois.

Même si les internationaux français partiront donc à Marcoussis après cette 15ème journée de Top 14 et qu’il il faudra donc capitaliser dès ce week-end avec l’effectif complet, Ugo Mola devrait donc effectuer quelques changements par rapport aux 23 joueurs alignés face à Sale, par exemple.

Cros titulaire

On peut ainsi imaginer aisément que François Cros, de retour le week-end dernier après une longue absence, sera donc titulaire pour retrouver du rythme. A l’inverse, Many Meafou vient d’enchaîner 3 titularisations consécutives et devrait donc débuter sur le banc afin de souffler.

A la charnière, le staff toulousain doit toujours faire sans Romain Ntamack et de fait, les solutions ne sont pas légion à l’ouverture. Si Blair Kinghorn a pris du galon à ce poste ces dernières semaines, la fin de match d’Antoine Dupont à ce poste le week-end passé pourrait donner des idées pour l’associer à son pote Paul Graou.

Delibes incertain

Ailleurs, Kalvin Gourgues devrait enchaîner au centre et Thomas Ramos à l’arrière, tandis que Teddy Thomas devrait être titulaire à l’aile, où Ange Capuozzo manquera encore à l’appel ce week-end (il pourrait revenir pour la réception de Bayonne) et Dimitri Delibes n’a pas pu participer à la première de la semaine, rapporte La Dépêche.

Devant, on pourrait à la première titularisation de Peato Mauvaka depuis son retour, afin de faire souffler un peu Julien Marchand. Idem pour Thibaud Flament, qui devrait laisser sa place à Joshua Brennan. Tout en assurant un banc XXL capable de faire basculer le match, comme les remplaçants l’avaient fait à Lyon.

Ntoulouse
1
Baille
2
Mauvaka
3
Colombe 
4
Flament
5
Brennan
6
Cros
8
Ntamack (ou Castro-Ferreira)
7
Banos
9
Dupont (ou Graou)
10
Kinghorn (ou Dupont)
11
Lebel
12
Chocobares
13
Gourgues
14
Thomas
15
Ramos
  • NeST
    22613 points
  • il y a 10 secondes

Laissons Dupont faire du Dupont, il n'est pas revenu depuis longtemps pour qu'on le change de poste. J'aurais bien voulu revoir Gourgues en 10, associé à Toto justement. Mais il manque un 12, Choco a besoin de souffler un peu.

  • il y a 10 secondes

