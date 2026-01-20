Devant trois Frenchies : Antoine Dupont indétrônable sur 100 m depuis 6 ans en Champions Cup

Nouveau record pour le capitaine du Stade Toulousain, qui a ajouté une longueur d’avance sur ses poursuivants face à Sale samedi dernier en Champions Cup.

Il ne vous aura sans doute pas échappé la nouvelle performance, une fois encore remarquable, du capitaine du Stade Toulousain et du XV de France. Antoine Dupont s’est illustré notamment par deux essais face à Sale, prenant pleinement part au festival offensif de son équipe, victorieuse 77-7 lors de cette dernière rencontre de la phase régulière de Champions Cup.

De retour après un peu moins d’un an d’absence, l’enfant de Castelnau-Magnoac faisait l’objet de nombreuses interrogations quant à ses capacités physiques. Sa vitesse et sa qualité d’appuis étaient au cœur des débats : la question était de savoir s’il allait retrouver son niveau et continuer à faire les mêmes différences. Cette statistique vient confirmer qu’Antoine Dupont est bel et bien de retour à son meilleur niveau.

Vraiment incompatibles ? Les chiffres de la doublette Dupont/Jalibert lors de ses 12 associations en Bleu Antoine Dupont, le roi du 100 mètres

Doté d’une pointe de vitesse rare et d’une technique de course affinée aux côtés des rugbymen les plus rapides du circuit lors de sa pige avec France Sevens, Antoine Dupont avait alors atteint l’un des meilleurs niveaux de sa carrière. Une montée en puissance brutalement stoppée par une rechute face à l’Irlande, avec une blessure malheureusement bien connue des sportifs de haut niveau : la rupture des ligaments croisés.

Un véritable coup dur nécessitant une chirurgie, d’autant que ce type d’opération est souvent traumatisant et peut nuire durablement à la vitesse. Beaucoup de joueurs voient alors leurs capacités freinées. Mais durant sa rééducation, le prodige du Stade Toulousain n’a rien laissé au hasard, multipliant les efforts pour limiter l’impact de sa blessure sur ses performances physiques.

Face à Sale, Antoine Dupont a apporté une réponse éclatante. Capable de longues enjambées et de courses tranchantes, il a démontré qu’il était revenu à 100 % de ses capacités, malgré cette lourde blessure. Selon le compte Twitter OptaJonny, le demi de mêlée toulousain a, pour la neuvième fois depuis 2020, franchi la barre des 100 mètres gagnés en une seule rencontre.

Il devance ainsi ses compatriotes Thomas Ramos, Damian Penaud et Alivereti Raka, et se situe loin devant l’Anglais Tommy Freeman, deuxième joueur le plus souvent au-dessus des 100 mètres gagnés par match.

À noter qu’à ce jeu-là, Antoine Dupont est le seul demi de mêlée présent dans ce classement, largement dominé par des ailiers et des arrières, des postes où les longues courses ballon en main sont bien plus fréquentes. Une performance qui souligne encore davantage le caractère exceptionnel du joueur.

136 - Antoine Dupont gained 136 metres v Sale Sharks, the 9th time since 2020 that he's made 100+ in a @ChampionsCup match, more often than any other player; in fact, it's over twice as often as every other scrum half combined (Le Garrec 2, Lucu & Cordero 1). Generational. pic.twitter.com/Wfv7xaJEaR — OptaJonny (@OptaJonny) January 19, 2026

32 courses avec ballon : Dupont, demi de mêlée le plus sollicité de la compétition

Les données parlent d’elles-mêmes : Super Dupont revient au meilleur moment et s’illustre, comme très souvent en Champions Cup, en étant performant presque partout sur le terrain. Si certaines statistiques peuvent sembler anecdotiques, d’autres permettent de mieux comprendre le phénomène Antoine Dupont.

Témoin de son état de forme, Antoine Dupont a participé à toutes les rencontres de son équipe en Champions Cup, étant titularisé trois fois sur quatre. Même s’il n’a joué que deux matchs complets, il n’a pas attendu pour se montrer tranchant avec le ballon.

C’est lui le demi de mêlée qui porte le plus le ballon, avec 32 courses en 264 minutes jouées. Auteur de trois essais dans la compétition, il est également le numéro neuf qui bat le plus de défenseurs, avec 10 duels remportés.

Six Nations. Lucu, Jauneau et Le Garrec absents, le XV de France avec un tandem expérimenté pour suppléer Dupont ?