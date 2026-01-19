Vraiment incompatibles ? Les chiffres de la doublette Dupont/Jalibert lors de ses 12 associations en Bleu

Qu’a (vraiment) donné le duo Dupont/Jalibert lors de ses 12 associations avec le XV de France ?

On dit d’eux qu’ils sont incompatibles, insolubles dissonants. A vrai dire, c’est surtout ce qu’il ressort des choix du staff du XV de France, rarement emballé à l’idée d’associer les deux joueurs les plus excitants de l’Hexagone à leur poste.

S’il le fit bien à 6 reprises en 2021 et favorisa le choix de l’homme en forme lors du Mondial 2023 suite au forfait de Romain Ntamack, la conviction de Fabien Galthié fut finalement confortée par leur dernière association en février 2025. Et une défaite en Angleterre accablante dans le manque de rigueur et de stratégie des Bleus, qui fut aussi le seul résultat négatif de la bande à Dupont durant ce Tournoi finalement remporté.

''L’ouvreur le plus spectaculaire d’Europe'', outre-Manche, le match Jalibert/Ntamack fait débat

A l’issue de ce non-match des Bleus et d’une prestation individuelle de Matthieu Jalibert brouillonne (à l’image de son équipe), on pensait pour ainsi dire ne plus revoir le maestro de l’UBB sur une feuille de match pour un bon moment. 11 mois plus tard, l’ouvreur de 27 ans n’a d’ailleurs toujours pas renfilé le maillot frappé du coq, la faute à un contexte, évidemment (finale de Top 14 disputée avec Bordeaux, blessure musculaire en novembre) mais surtout à un choix de Galette, dont on connaître le passif avec "Matt".

Mais la forme aberrante du chouchou de Chaban-Delmas ne pouvait pas être ignorée éternellement non plus et c’est ainsi que, suite au forfait de Romain Ntamack jusqu’à la mi-février, le Midi Olympique avance ce lundi ce que tout le monde espérait en ce début d’année : Jalibert devrait débuter le Tournoi 2026 dans la peau d’un titulaire, aux côtés d’Antoine Dupont.

Des résultats honnêtes

Alors, au sortir de ce week-end de Champions Cup et à 17 jours du début du Tournoi, l’occasion est trop belle pour ne pas revenir en détails sur l’historique du duo Dupont/Jalibert en équipe de France.

Au total et jusqu’ici, le capitaine des Bleus a ainsi partagé à 12 reprises la charnière avec l’ouvreur aux 34 sélections, depuis 2020. Soit environ 17% seulement des 68 matchs sous l’ère Fabien Galthié.

11 essais, 455 m gagnés, 18 percées, etc. : les stats hallucinantes du Stade Toulousain face aux Sale Sharks

Si ce duo n’a, il est vrai, jamais donné pleinement satisfaction au regard des attentes qui l’entourent, statistiquement, il fonctionne plutôt bien. En tout et pour tout, le XV de France a remporté 9 de ses 12 matchs avec cette charnière. Soit 75% de ses rencontres.

Des profils antinomiques

Là où le bas blesse en revanche, c’est qu’il a perdu des rencontres très importantes, dont le quart de finale 2023 face aux Springboks. Sans que l’on puisse tout lui imputer non plus, il est vrai aussi que le tandem de secours n’a jamais donné l’impression d’autant de fluidité que celui incarné par Dupont et Ntamack ou Dupont et Ramos.

Il faut dire que le profil du meilleur joueur du monde 2021 (qui aime tant peser au près) et le plan de jeu du XV de France basé autour de ses prises de décision ne favorise pas non plus la liberté et le champ dont raffole Jalibert avec l’UBB. Sans oublier que le Girondin avait également largement déçu lors des 3 premiers matchs du Tournoi 2024, alors qu’il était associé à son binôme de club Max Lucu.

''C’est devenu un monstre physique'', les éloges pleuvent sur Matthieu Jalibert avant le 6 NationsDès lors, on aimerait croire que l’association ne fait pas tout et qu’entre son évolution en 2025 et la qualité du rugby que joue actuellement Matthieu Jalibert, rien ne pourra l’empêcher de casser la baraque avec le XV de France dans les prochaines semaines. Jusqu’à rebattre les cartes dans l’esprit de Fabien Galthié en vue du Mondial 2027 ?