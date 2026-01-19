Vraiment incompatibles ? Les chiffres de la doublette Dupont/Jalibert lors de ses 12 associations en Bleu

On dit d’eux qu’ils sont incompatibles, insolubles dissonants. A vrai dire, c’est surtout ce qu’il ressort des choix du staff du XV de France, rarement emballé à l’idée d’associer les deux joueurs les plus excitants de l’Hexagone à leur poste.
S’il le fit bien à 6 reprises en 2021 et favorisa le choix de l’homme en forme lors du Mondial 2023 suite au forfait de Romain Ntamack, la conviction de Fabien Galthié fut finalement confortée par leur dernière association en février 2025. Et une défaite en Angleterre accablante dans le manque de rigueur et de stratégie des Bleus, qui fut aussi le seul résultat négatif de la bande à Dupont durant ce Tournoi finalement remporté.
A l’issue de ce non-match des Bleus et d’une prestation individuelle de Matthieu Jalibert brouillonne (à l’image de son équipe), on pensait pour ainsi dire ne plus revoir le maestro de l’UBB sur une feuille de match pour un bon moment. 11 mois plus tard, l’ouvreur de 27 ans n’a d’ailleurs toujours pas renfilé le maillot frappé du coq, la faute à un contexte, évidemment (finale de Top 14 disputée avec Bordeaux, blessure musculaire en novembre) mais surtout à un choix de Galette, dont on connaître le passif avec "Matt".
Mais la forme aberrante du chouchou de Chaban-Delmas ne pouvait pas être ignorée éternellement non plus et c’est ainsi que, suite au forfait de Romain Ntamack jusqu’à la mi-février, le Midi Olympique avance ce lundi ce que tout le monde espérait en ce début d’année : Jalibert devrait débuter le Tournoi 2026 dans la peau d’un titulaire, aux côtés d’Antoine Dupont.
Des résultats honnêtes
Alors, au sortir de ce week-end de Champions Cup et à 17 jours du début du Tournoi, l’occasion est trop belle pour ne pas revenir en détails sur l’historique du duo Dupont/Jalibert en équipe de France.
Au total et jusqu’ici, le capitaine des Bleus a ainsi partagé à 12 reprises la charnière avec l’ouvreur aux 34 sélections, depuis 2020. Soit environ 17% seulement des 68 matchs sous l’ère Fabien Galthié.
Si ce duo n’a, il est vrai, jamais donné pleinement satisfaction au regard des attentes qui l’entourent, statistiquement, il fonctionne plutôt bien. En tout et pour tout, le XV de France a remporté 9 de ses 12 matchs avec cette charnière. Soit 75% de ses rencontres.
Des profils antinomiques
Là où le bas blesse en revanche, c’est qu’il a perdu des rencontres très importantes, dont le quart de finale 2023 face aux Springboks. Sans que l’on puisse tout lui imputer non plus, il est vrai aussi que le tandem de secours n’a jamais donné l’impression d’autant de fluidité que celui incarné par Dupont et Ntamack ou Dupont et Ramos.
Il faut dire que le profil du meilleur joueur du monde 2021 (qui aime tant peser au près) et le plan de jeu du XV de France basé autour de ses prises de décision ne favorise pas non plus la liberté et le champ dont raffole Jalibert avec l’UBB. Sans oublier que le Girondin avait également largement déçu lors des 3 premiers matchs du Tournoi 2024, alors qu’il était associé à son binôme de club Max Lucu.
Dès lors, on aimerait croire que l'association ne fait pas tout et qu'entre son évolution en 2025 et la qualité du rugby que joue actuellement Matthieu Jalibert, rien ne pourra l'empêcher de casser la baraque avec le XV de France dans les prochaines semaines. Jusqu'à rebattre les cartes dans l'esprit de Fabien Galthié en vue du Mondial 2027 ?
Pianto
"Et une défaite en Angleterre accablante dans le manque de rigueur et de stratégie des Bleus"
je n'ai aucun souvenir de ça.
Si je me souviens bien, c'est un match d'occasion ratées, on ultra domine les anglais mais ils restent dans le match parce qu'on fait tomber des ballons alors que le décalage est fait.
Quand Jalibert sort, on est devant et derrière le jeu part en déliquescence et on perd à la dernière minute.
Jalibert manque des plaquages mais joue hyper juste offensivement.
Pour rappel, dans la tournée d'avant, on bât les blacks avec Ramos à l'ouverture qui loupe 7 plaquages mais on est réalistes sur nos occasions et là, tout va bien.
Ce match, c'est d'abord et avant tout une histoire de bouc émissaire.
balobal
Ils n'ont rien d'antinomiques.
Tout dépend de comment on veut jouer c'est tout.
Si c'est écrit pour eux alors ils peuvent s'éclater et envoyer du beau et du gagnant.
fredo69007
Si le staff et Galthie décident de poursuivre dans la réforme de l animation offensive entrevue en novembre en toute logique Jalibert devrait être dans de meilleures conditions pour évoluer aux côtés de Dupont. Ça implique que la volonté du staff de désormais conserver le ballon dans les couloirs pour des relances de jeu vers le centre du terrain se confirme mais si c est le cas a priori cela devrait offrir plus d espaces et de latitude a Jalibert pour s exprimer.
Après si ce type d animation lui convient mieux tant mieux mais je pense que le soucis principal avec Galtoche et là où il sera attendu c est sur sa rigueur défensive, sa capacité a être plus en gestion du tempo du match et a effectuer les bons choix dans l alternance ce qui a été loin d être le cas n en déplaise à certains sur ses 22 titularisations
Vieille Gloire
Au-delà des statistiques, il a énormément progressé en Top 14 et en CC, ainsi quand défense.
Ne pas le faire jouer serait le perdre à coup sûr. Dans un sport aussi accidentogène, personne ne sait où il sera dans trois matchs. Miette par miette va le faire jouer, peut-être à contre-cœur, à moins que ce ne soit pour ouvrir les vannes du jeu, ce dont j’ai du mal à croire.
Pourtant, disposer de plusieurs stratégies serait intéressant, et il serait temps de les travailler dans l’optique de la Coupe du monde 2027.
lebonbernieCGunther
C'est assez dingue le sentiment que laisse le dernier Angleterre-France... Ce serait donc de la faute de Jalibert si Penaud ou Dupont échappent la balle d'un essai tout fait parce qu'ils jouent tous les deux avec une main dans les poches?
dusqual
et qu'on mène de 6 points quand il sort...
on m'a récemment sorti ce match il y a peu comme exemple qu'il est nul...
le net a multiplié le fait de pouvoir donner son avis et désormais, la masse l'emporte sur la raison.
j'écoutais une chronique sur la stratégie médiatique du rn.
ça explique que plus tu vois quelque chose, vrai, faux, gentil méchant, neutre, quoi que ce soit... plus il devient familier et plus tu lui fais confiance, sans même le vouloir.
face à quelque chose de neuf, même beaucoup plus cohérent emballant, plaisant... ton cerveau poussera pour ce qu'il connait déjà.
alors ton libre arbitre, ta volonté peut être plus forte, mais c'est un travail de fond qui permet de faire accepter une idée.
guedin81
C'était sur Nova ?
dusqual
ainsi donc tu serais rassilarien?
dusqual
tout à fait, la chronique de Samah Karaki...
JFMA
Bachelard : « Penser, c’est lutter contre son cerveau ».
MARCFANXV
De la même manière, le fait de répéter en boucle qq-chose mm si ça ne repose sur rien de très probant tend à rendre ce qq chose comme chose acquise !
Quand je lis à longueur "d'articles de supposés spécialistes" que Dupont et Jalibert seraient incompatibles dans le jeu ça me laisse pour le moins perplexe...Euphémisme...
QUI a décrété cela ?
Je pense l'exact inverse.
Je pense que si deux joueurs sont véritablement compatibles ce sont bien Dupont et Jalibert.
Peut-être plus encore que Dupont/NTK.
Dupont monopolise bcp de défenseurs ce qui signifie du confort pour exploiter des espaces ainsi créés par le joueur qui suit. S'il est un mec en France qui sait faire ça c'est bien Jalibert...
dusqual
on est d'accord. j'avais exposé le même sentiment comme quoi pour moi cette histoire de compatibilité c'est n'imp.
non seulement ils le sont totalement, mais en plus nos adversaires peuvent pas toujours avoir les yeux partout.
du coup en portant peut être un peu moins, dupont sera certainement encore plus dangereux aux moments où il le fera mais avec jalibert derrière on se retrouve en plus avec un deuxième porteur ultra dangereux dans la charnière.
pour rappel, les deux joueurs étaient les plus grands try assists au monde en 2023, dernière année où ils ont pas mal joué ensemble.
balobal
Complètement d'accord avec vous, mon commentaire le disait aussi.
Jali serait au ST la question ne se poserait même pas.
lebonbernieCGunther
La ficelle est bien connue, ça s'appelle "occuper l'espace médiatique", je crois. Et ça fonctionne très bien en politique, où il est plus facile, là aussi, de retenir la critique que l'éloge...
Vieille Gloire
Il serait temps de faire jouer la concurrence pour Penaud et d’éviter que Dupont ne joue 80' à chaque match.
dusqual
surtout dupont. même si c'est pas forcément une année folle pour ça vu que ses suppléants habituels ne débuteront pas le tournoi. mais bon, entièrement d'accord. il faut non seulement le ménager mais peut être aussi lui proposer un jeu dans lequel il puisse déléguer un peu plus, un peu moins éprouvant pour lui.
penaud c'est pas tant qu'il a besoin de concurrence, mais par contre nous on a besoin de profils plus aériens. il faut faire jouer un peu plus les palois qui sont très bons dans ce domaine. lebel m'a l'air en grande forme en ce moment et il est plutôt bon sur les ballons haut de souvenir. je sais plus où il en est avec les bleus si galthié le convoque encore ou pas...
mais une chose est sure, on a plus énorme de matches, attissogbe me semble être fiable, il nous faudrait un 2e profil très aérien. lbb progresse, mais à mon avis arfeuil et grandidier sont supérieurs dans ce domaine.
Pianto
si j'ai bien suivi, Arfeuil devrait être avec l'équipe de France à 7 pendant ce début 2026.
C'est ce qui était prévu en début de saison mais je ne sais pas si ses perfs ont poussé le staff à demander à faire changer les plans. J'espère que non. C'est plus important de le développer sur le long terme.
Attisoghbe est très bien revenu de sa blessure. Il postule.