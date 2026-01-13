Six Nations. Lucu, Jauneau et Le Garrec absents, le XV de France avec un tandem expérimenté pour suppléer Dupont ?

Privé de Nolann Le Garrec, le XV de France doit trouver des solutions pour suppléer Antoine Dupont lors du prochain Tournoi des 6 Nations.

La malédiction semble se poursuivre au poste de demi de mêlée en équipe de France. Après les forfaits annoncés de Baptiste Jauneau et Maxime Lucu pour le prochain Tournoi des 6 Nations, Nolann Le Garrec, habituel numéro trois dans la hiérarchie, devrait lui aussi manquer le début de la compétition, touché par une blessure.

Face à cette situation, plusieurs options s’offrent au sélectionneur. Toutefois, deux noms apparaissent comme des choix crédibles pour occuper le poste, forts de l’expérience nécessaire pour disputer un Tournoi des 6 Nations et d’un état de forme convaincant en championnat.

C’est en tout cas la tendance la plus logiquement privilégiée par Fabien Galthié en vue du prochain Tournoi. Si Antoine Dupont semble tenir la corde pour endosser le numéro 9, le sélectionneur devra néanmoins s’appuyer sur au moins deux autres demi de mêlée au sein du groupe France.

Reste à savoir lequel des deux aura l’opportunité d’intégrer le groupe pour affronter l’Irlande, le 5 février prochain, en ouverture du Tournoi des 6 Nations 2026.

À ce stade, deux noms semblent cocher toutes les cases : Baptiste Serin et Baptiste Couilloud. Les deux joueurs ont déjà partagé plusieurs rassemblements par le passé, le 6 juillet 2024, ils formaient notamment le tandem privilégié par Fabien Galthié lors de la tournée en Amérique latine.

Cette année-là, Baptiste Serin était titulaire au poste et portait le brassard de capitaine face aux Pumas. Le joueur du RCT n’a jamais cessé de répondre présent sous le maillot bleu lorsque le sélectionneur a fait appel à lui. Si son statut à Marcoussis peut parfois paraître ingrat, tant son profil fait l’unanimité, il doit composer avec une concurrence féroce et la volonté du staff de préparer l’avenir.

Actuellement blessé à la cuisse, son retour avec Toulon ne devrait plus tarder. Cette saison, il totalise 13 apparitions, dont 9 titularisations toutes compétitions confondues avec les Varois, soit quasiment deux fois plus de rencontres en club que Baptiste Couilloud.

De son côté, le Lyonnais, blessé en début de saison, a retrouvé sa place de titulaire et s’est montré rassurant lors de la victoire face à Pau. Cinquième meilleur marqueur la saison dernière, il semble aujourd’hui tenir la corde en vue d’une éventuelle convocation en février prochain.

Sélectionné à 20 reprises, le joueur de 28 ans avait notamment disputé la dernière Coupe du monde, année de sa dernière convocation avec la sélection.

Des paris à zéro sélection pour épauler Antoine Dupont ?

Derrière Baptiste Serin et Baptiste Couilloud, plusieurs zones d’ombre persistent. Thibault Daubagna a, par exemple, connu sa première sélection cet été face aux All Blacks. À Pau, il s’est imposé comme un titulaire indiscutable devant Dan Robson.

Auteur d’un début de saison correct, le demi de mêlée palois pourrait lui aussi entrer dans les discussions. Sa convocation confirmerait le pragmatisme de Fabien Galthié, Daubagna étant le plus récemment apparu en bleu parmi les trois prétendants évoqués.

Dans la course aux joueurs en forme, impossible de ne pas citer Paul Graou, qui a assuré l’intérim en l’absence d’Antoine Dupont pendant plusieurs mois. En quatre saisons au Stade Toulousain, il a d’ailleurs été plus souvent titularisé que son illustre coéquipier. Depuis la saison 2022-2023, Paul Graou a ainsi été titularisé à 59 reprises en Top 14, contre 24 pour Antoine Dupont.

Si ce constat s’explique en partie par la sursollicitation de l’OVNI toulousain et sa grave blessure, il n’en demeure pas moins que Paul Graou possède pleinement l’étoffe d’un demi de mêlée sélectionnable.

Enfin, dans la continuité des joueurs jamais capés qui réalisent des prestations convaincantes, on peut également évoquer Léo Coly (Montpellier), Jérémy Fernandez (Castres) ou encore Antoine Gibert (Racing 92). Capable d’évoluer à la mêlée, ce dernier pourrait offrir une polyvalence appréciable, notamment dans un rôle de partenaire d’entraînement au sein du groupe France.

