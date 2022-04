Le combat de l'Italie : plus de rugby chez les personnes souffrant de déficiences intellectuelles

La fédération italienne de rugby a signé un accord avec le mouvement Special Olympics pour la promotion du rugby chez les déficients intellectuels.

World Rugby nous apprend que la fédération italienne de rugby, ainsi que le mouvement Special Olympics (SO), ont signé un accord pour la promotion du rugby chez les personnes souffrant de handicap intellectuel. Le mouvement Special Olympics, équivalent du Comité Olympique International chez les personnes handicapées intellectuelles, possède ses propres Jeux Olympiques, appelés Jeux Olympiques Spéciaux. Ces Jeux permettent à des milliers d'athlètes de s'affronter et dont le but principal est la pure et simple participation.

1ère Série : l'amour du rugby plus fort que le handicap, la belle histoire de Dorian Veyet (AS Succieu)

Le rugby ne fait pas encore partie des sports homologués et officiels du SO. Mais depuis quelques années, la fédération italienne de rugby (FIR) s'intéresse à l'intégration de joueurs handicapés, notamment par le rugby-flag. D'abord sous contrat informel, où des internationaux italiens venaient effectuer des ateliers avec plusieurs associations en lien avec le SO italien, un accord formel a vu le jour en 2017. "Il y a eu des foyers d'activité ces derniers temps, et en Italie en particulier, il y a eu un très fort développement du sport, principalement grâce à un partenariat fantastique avec la Fédération italienne de rugby", explique ainsi Colin Kenny, responsable des partenariats sportifs pour SO Europe/Eurasie. Il souligne également la très belle contribution de l'Italie. La FIR a ainsi aidé SO Italie grâce à la contribution d'éducateurs et d'arbitres, qui ont permis aujourd'hui à 50 joueurs de pouvoir toucher le cuir. L'objectif est désormais de doubler le nombre de joueurs pour atteindre huit clubs dans tout le pays.

RUGBY. Coup dur pour l'Italie avant la Coupe du monde avec la retraite de Callum Braley



Objectif sport unifié

À terme, SO et la FIR souhaitent que de plus en plus d'équipes dites "unifiées" voient le jour. C'est-à-dire des équipes mélangeant des joueurs avec ou sans handicap intellectuel. Colin Kenny de préciser :

SO Italie travaille activement sur ce point, en intégrant les athlètes de SO dans les clubs amateurs et professionnels. L'inclusion est un élément positif pour toutes les personnes concernées. [...] En ce qui concerne les sportifs, les possibilités d'entraînement et de jeu sont plus nombreuses et le fait de jouer dans la même équipe que les personnes non handicapées contribue à casser les stéréotypes. [...] Et pour les clubs, cela élargit leur influence au sein de la communauté.

Une inclusion toujours par le rugby-flag, où joueurs valides amateurs et/ou professionnels pourraient jouer ensemble. La crise sanitaire a tout de même pénalisé le SO italien avec une baisse de moitié de pratiquants tous sports confondus. L'objectif est donc de retrouver une pratique d'avant Covid, où le rugby peut-être un outil important, car il est facile d'accès et possède beaucoup d'infrastructures en Italie.