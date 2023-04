RUGBY. Elite 1. Le derby de la revanche : Blagnac s'impose à Ernest-Wallon après un match éprouvant

Samedi, lors de la demi-finale de Coupe de France Féminine Elite 1, le Blagnac Rugby Féminin a battu le Stade Toulousain Féminin. Un tout petit score a permis aux Caouecs d'accéder à la finale.

« Elles reviennent revanchardes »

Les deux équipes se sont affrontées deux fois de suite. Mais les Blagnacaises n'avaient pas manqué aux Toulousaines. « On a gagné chez elles donc on sait qu'elles ne lâcheront pas », livrait Sarah Gbizie, deuxième ligne du Stade Toulousain Féminin, il y a quelques jours. Lors de leur dernier match à l'extérieur, les Toulousaines avaient arraché la victoire à leur adversaire, d'un petit point. Mais « on ne les sous-estime pas du tout, c'est le meilleur et le pire match à jouer », confiait-elle. Cette affiche de phases finales évoquait aussi quelques souvenirs. Les deux équipes disputaient déjà la finale du Championnat de France, la saison dernière. Une opposition bien connue et un choc attendu donc : « Nos équipes élèvent encore plus leur niveau sur ce match-là. C'est ce qui fait la beauté de ce derby ». Une rencontre d'autant plus spéciale puisqu'elle ne se jouait pas sur n'importe quel terrain. « C'est mon premier match sur le terrain d'honneur et c'est un de mes plus grands rêves ! Il va y avoir beaucoup d'émotions ».

Sous une pluie battante, ce fût un derby éprouvant

Crédit photo : Margaux Larriviere



15H59. Coup d'envoi. Les Blagnacaises ont dominé la première mi-temps, mais la défense toulousaine a tenu. C'est la troisième pénalité de ce match qui viendra ouvrir le score, côté BRF. Seuls points marqués de ce match qui ne manqua pas d'action pour autant. Avec plus d'une quinzaine de mêlées, les coups de sifflet retentirent souvent sur le terrain d'honneur d'Ernest-Wallon. De retour des vestiaires, les « rouge et noir » sont passées à l'offensive. Après un carton jaune et malgré plusieurs tentatives d'essai, le ballon n'a cessé de glisser entre les mains des Toulousaines. Elles n'ont pas su revenir au score et se sont inclinées à la maison.

Vers la finale et au-delà

Les Caouecs rencontreront donc les louves de l'AC Bobigny 93 le week-end prochain, en finale de Coupe de France Elite 1. Ces dernières se sont imposées face au FC Grenoble, 38 à 19. Quant à elles, les Stadistes s'opposeront aux Bordelaises, pour un match retour le samedi 13 mai. Ce sera leur dernière journée de championnat en phase régulière.

Crédit photo : Margaux Larriviere