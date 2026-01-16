Mais que vient faire un Toulouse/Leinster dans la programmation de ce week-end de Champions Cup ?
Si Dupont défiera Sale à 18h30, les Espoirs joueront eux à 11h du matin. Crédit image : Screenshot France 2
Au-delà du Toulouse/Sale prévu à 18h30 en Champions Cup, une autre très belle affiche se jouera ce samedi, sur le complexe d’Ernest-Wallon…

Ce samedi en fin d après-midi, le Stade Toulousain jouera donc sa qualification pour les phases finales de la Champions Cup. La victoire est obligatoire pour les coéquipiers d’Antoine Dupont, pour qui une élimination en phases de poules relèverait du véritable cataclysme pour le sextuple champion d’Europe, encore vainqueur en 2024.

Ce week-end, pourtant, les plus fervents du club rouge et noir pourront aussi assister à un alléchant Toulouse/Leinster ? Comment ? Parce que le calendrier du rugby français a de cela particulier qu’il n’est en rien identique, en fonction de l’échelon.

Les Espoirs ont besoin de jouer

C’est ainsi qu’alors que le championnat Espoirs connaît actuellement une longue pause qui durera jusqu’au mois de mars, les jeunes du Stade Toulousain pourront rester chaud grâce à un rendez-vous particulier ce week-end. Le Midi Olympique nous informe dans son édition du jour que "le cadre d’un partenariat avec le Leinster", Heinz Lemoto et ses copains affronteront les jeunes de l'académie de la province irlandaise.

Le match, très alléchant sur le papier, se jouera ce samedi à 11 heures du matin, sur le terrain annexe d'Emest-Wallon. Soit quelques heures avant le choc entre l'équipe professionnelle et les Sale Sharks au Wallon, qui se jouera lui a 18h30.

Une très bonne occasion pour les Alary, Vignères, Nemor (tous deja apparus en pro) et leurs coéquipiers de retrouver l’émulation du terrain pendant 80 minutes. Et de vaincre l’un des meilleurs ennemis de la scène européenne de ces dernières années.

Twitch et la chaîne Youtube vous attendent

Un match amical qui sera d’ailleurs retransmis sur la chaine Twitch et la chaine Youtube du Stade Toulousain. Autant dire que pour ceux qui ne seront pas sur Toulouse samedi, il vous faudra une bonne connexion wifi si vous êtes curieux…

Pour rappel, de son côté, l’équipe pro du Leinster jouera le même jour Bayonne, à quelque 300 kilomètres de là, ce qui a évidemment dû faciliter la logistique pour faire voyager les 2 équipes en même temps. Le genre d’évènements qui n’arrive pas tous les 4 matins, à ce niveau-là…

