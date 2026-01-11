L’UBB s’affirme en Champions Cup, personne n'arrête Jalibert et ses potes !

Dans le remake de la dernière finale de Champions Cup, l’UBB a étrillé les Northampton Saints et s’avance toujours comme le grand favori à sa succession.

Le score en a sûrement surpris plus d’un. Face aux vice-champions d’Europe, les Northampton Saints, les tenants du titre, l’Union Bordeaux-Bègles, ont délivré un véritable récital de rugby avec huit essais en leur faveur, à Chaban-Delmas. Ce dimanche 11 janvier, l’UBB a livré un message clair à tous leurs rivaux de cette Champions Cup 2025/2026.

Avec une victoire bonifiée sur le score de 50 à 28, les Bordelo-Béglais sont qualifiés pour les huitièmes de finale de cette édition. De plus, avec 15 points accumulés, ils sont en tête du classement de la Poule 4 et restent la seule équipe française invaincue. Sur l’ensemble des participants, trois autres formations n’ont pas encore connu la défaite. Il s’agit du Leinster, des Glasgow Warriors et des Bristol Bears, futurs adversaires des Girondins.

Des internationaux en vue

Face aux Anglais, plusieurs joueurs se sont illustrés au tableau des scores. En premier, Salesi Rayasi s’est offert son premier triplé sous les couleurs de l’UBB et en Champions Cup. Le Fidjien s’est rendu en Terre promise dès la 7ᵉ minute de jeu, avant d’y retourner à la 21ᵉ, puis à la 42ᵉ. Aligné comme titulaire à l’arrière, pour la première fois de la saison avec les Girondins, il a brillé avec le numéro 15, qu’il revêt déjà pour les Flying Fijians.

Dans le pack, un autre élément des Champions d’Europe s’est fait remarquer. Cameron Woki confirme qu’il reprend des couleurs depuis son retour en Gironde. Métamorphosé depuis qu’il a repris le costume de flanker, l’international français pourrait bien taper dans l’œil de Fabien Galthié et du XV de France avec son triplé. Il a franchi la ligne à la 36ᵉ, 44ᵉ et 49ᵉ minute de jeu.

Autre international à y aller de son essai, le demi de mêlée Martin Page-Relo a livré une belle prestation avec un essai à la demi-heure de jeu. De plus, il s’est improvisé comme le buteur attitré des Bordelo-Béglais, alors que Matthieu Jalibert était fragilisé, selon une information révélée par France TV. Depuis son arrivée à l’embouchure de la Garonne, le numéro 9 italien surpasse les attentes placées en lui et se présente comme une doublure de luxe à Maxime Lucu.

Jalibert continue d'impressionner

S’il était annoncé diminué, Matthieu Jalibert a tout de même été précieux face aux Northampton Saints. Remplacé à l’heure de jeu, le demi d’ouverture a eu le droit à son ovation habituelle, de la part du public de Chaban-Delmas. Pour cause, juste avant de sortir, il marquait le huitième essai des siens. Sur le reste de la rencontre, le numéro 10 a été utile, sans être omniprésent, dans l’animation et les relances. Même affaibli, il a montré qu’il était en mesure de tenir son rôle sans problème.

En Gironde, les compliments autour de l’ouvreur pleuvent de tous les côtés. Dans les colonnes de Sud-Ouest, son manager Yannick Bru commentait ainsi les performances récentes de son joueur : “Dans la continuité de la saison dernière, Matthieu donne beaucoup plus au groupe dans la préparation des matchs, dans son investissement défensif et son engagement physique. Il travaille beaucoup en amont dans la préparation avec les différents coachs. Sa préparation personnelle est de premier plan, tout cela rejaillit sur sa confiance et aussi par ricochet, sur le reste du groupe. Tactiquement, émotionnellement, il se tourne beaucoup vers l’équipe.”

Northampton en difficulté

Face aux locaux, les Northampton Saints ont été particulièrement décevants. S’ils ont dû composer avec l’absence de dernière minute de leur maître à jouer Fin Smith, les Anglais ont semblé dépassés en défense et approximatifs en attaque. Après un début de match ponctué de nombreuses fautes de main, ils n’ont pas été en mesure de relever leur niveau de jeu. Pour ne rien arranger, le public bordelais prenait un malin plaisir à célébrer chaque erreur des visiteurs. Sur son essai (10ᵉ), Henry Pollock a notamment été copieusement hué, en réponse à son chambrage habituel.

En Champions Cup, en dehors des équipes de Top 14, d’autres formations d’outre-Manche paraissent bien plus dangereuses que le finaliste de l’ultime édition. Entre autres, les Bristol Bears, les Sale Sharks et l'intrigante équipe de Bath Rugby font désormais bien plus peur que les hommes du Franklin's Gardens. Toutefois, ces derniers peuvent encore se refaire lors de la phase finale de la compétition, à laquelle ils devraient normalement participer.

