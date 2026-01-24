Loin de Toulouse et de Pau, l’UBB n’arrive pas à enchaîner en Top 14

Sur son terrain de Chaban-Delmas, l’Union Bordeaux-Bègles espérait surfer sur sa réussite visible en Champions Cup. Malheureusement pour les supporters girondins, elle n’a pas réussi à prolonger ce moment de bonheur, loin des affiches internationales. Contre le Stade Français Paris, ce samedi 24 janvier, l’UBB a concédé sa deuxième défaite de la saison à domicile (28-33), à l’occasion de la quinzième journée de Top 14.

Avec un nouveau 20/20, l’UBB bat un record historique en Champions Cup !

L’UBB se laisse surprendre

Lors du premier acte, les locaux ont constamment été surpris par les Parisiens, poussés par une entame inspirée. Dès la troisième minute de jeu, l’ailier Peniasi Dakuwaqa a réussi à prendre de vitesse son vis-à-vis, sur un jeu au pied de Léo Barré, pour se rendre en Terre promise. Quelques instants après, c’est Joe Marchant qui profite d’une superbe passe après contact de Léo Barré pour aller à l’essai (7ᵉ).

Désordonnée, la défense de l’UBB n’arrive pas à contenir les joueurs de la capitale. Pour revenir dans le match, elle compte alors sur sa résilience. Après une longue séquence des avants bordelo-béglais dans les 22 mètres adverses, Arthur Retière arrive à franchir la ligne (28ᵉ) pour lancer son équipe. Toujours par l’intermédiaire de son pack, le club girondin avance et met sous pression les Parisiens, qui cafouillent. Jefferson Poirot marque un nouvel essai (33eme) pour remettre les siens à hauteur.

Cependant, si la résilience était la force des Bordelo-Béglais durant près de 25 minutes, le fait de revenir au score leur a visiblement fait perdre cette vertu. À la 38ᵉ minute de jeu, les visiteurs reprennent l’avantage grâce à Tanginoa Halaifonua. Bien plus remuants que les locaux, ils livrent une belle impression en Gironde.

TRANSFERT. 12 essais en 15 matchs : un Espoir supersonique du Stade Français file en ProD2

L’étincelle avant la défaite

En seconde période, il ne fallait absolument pas rater le retour sur le pré des deux équipes. Dans un premier temps, Matthieu Jalibert s’offre l’un de ses fameux exploits individuels, avec un essai à la 42ᵉ minute de jeu. Dans la foulée, c’est à Jeremy Ward de faire la même chose, à la faveur des Soldats Roses, avec une magnifique course dans la défense girondine (44ᵉ). Enfin, Salesi Rayasi est merveilleusement servi par Boris Palu, lui-même placé dans d’excellentes dispositions par Matthieu Jalibert.

Après la sortie de leur maître à jouer, l’UBB a semblé bien moins inspirée en fin de rencontre. Passifs, les joueurs girondins ont subi les assauts du Stade Français, qui a vu Yoan Tanga inscrire le cinquième essai des visiteurs (67ᵉ) dans cette rencontre. Jusqu’à la fin du match, les Franciliens ont défendu bec et ongles et s’imposent dans la cité des vins.

“On était sur une bonne lancée, mais on remarque que nos bons résultats sont remis en question à chaque week-end”, confiait l’arrière Romain Buros au micro de Canal+, après le match. Avec un bonus défensif en poche, l’Union Bordeaux-Bègles pointe à la quatrième place de Top 14 et voit son rang être menacé par plusieurs prétendants, sur cette journée. Devant, les joueurs de Yannick Bru restent à bonne distance de Pau et Toulouse, respectivement à 7 et 8 points de distance.

TRANSFERT. TOP 14. L'UBB va-t-elle laisser partir cet international ? Un choix loin d’être neutre

Malédiction en 9

Avant la rencontre, un mauvais présage s'était déjà fait ressentir. En effet, le demi de mêlée international italien Martin Page-Relo a dû déclarer forfait avant de se présenter sur le pré bordelo-béglais. Alors que Maxime Lucu se trouvait déjà à l’infirmerie, cette autre absence derrière la mêlée est une grosse perte pour Yannick Bru et son staff. De plus, le polyvalent Arthur Retière a également dû sortir prématurément du terrain, alors qu’il revenait tout juste d’une indisponibilité.

Victime d’une entorse du genou, Maxime Lucu pourrait revenir au courant de l’hiver, d’ici février ou mars. Sa blessure serait finalement moins grave que prévue initialement. Pour Martin Page-Relo, il souffre d’une fracture du sternum. Espéré pour ce week-end dans un premier temps, la durée de son indisponibilité est inconnue. Pour ce qui est d’Arthur Retière, cela pourrait être une possible nouvelle commotion, moins de quinze jours après celle subie contre Northampton.