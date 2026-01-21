Du jamais vu en Top 14 : Pourquoi cette 15e journée de Top 14 est unique dans l'histoire du championnat ?

Un concours de circonstances idéal, l’élite française n’avait encore jamais connu une journée aussi disputée, où chaque équipe affronte un concurrent direct.

Si vous n’aviez pas prévu de suivre cette 15e journée de Top 14, vous pourriez bien être complètement perdu en découvrant le classement lundi matin. Et pour cause : ces matchs pourraient compter double, voire triple.

En effet, si l’on dit souvent que le hasard fait bien les choses, cette fois, il a frappé très fort, puisque Samedi et dimanche, chaque équipe affrontera un concurrent direct : le premier défie le deuxième, le troisième joue le quatrième, et ainsi de suite jusqu’au bas du classement.

Une occasion en or de doubler,ou de distancer, un rival direct. Cette journée pourrait ainsi s’imposer comme la plus décisive de la saison pour plusieurs écuries.

Si, en haut du classement, le succulent Toulouse – Pau viendra clore un samedi de rugby parmi les plus intéressants depuis le début de la saison, quelle que soit l’issue, ces deux équipes devraient être au rendez-vous de la phase finale. Peu en doutent.

En revanche, les quatre équipes citées jouent gros ce samedi. Toutes à portée de tir de Clermont et de La Rochelle, qui s’affronteront dimanche soir à 21h, et surtout à égalité de points (39) à la troisième place (à l’exception de Montpellier, 6e avec 38 points), les perdants de ces deux rencontres pourraient se retrouver éjectés du Top 6.

D’autant plus que cette journée s’inscrit à l’orée de la période de doublons liée au Tournoi des Six Nations. Bordeaux, Toulon et le Stade Français pourraient être fortement impactés, avec plusieurs cadres potentiellement indisponibles.

Montpellier, dans une moindre mesure, pourrait également être touché : avec les possibles sélections de Lenni Nouchi et de Maël Moustin, le MHR risquerait de perdre des joueurs particulièrement décisifs cette saison en Top 14.

Le travail de Maël Moustin pour résister aux défenseurs et à la ligne de touche @MHR_officiel 🤹‍♂️ #TOP14 pic.twitter.com/IVWBsBzOw0 — TOP 14 Rugby (@top14rugby) November 29, 2025

Un exploit pour recoller côté Lyonnais

Et si le LOU revenait dans la course à la phase finale après un début de saison catastrophique ? Cette rencontre est celle de tous les possibles. Seule équipe du ventre mou, trop éloignée pour être inquiétée par Perpignan et Montauban, avec au moins 18 points d’avance, et seule formation à ne pas être à une victoire bonifiée du Top 6, Lyon pourrait enfin se relancer dès samedi.

Mais la tâche s’annonce ardue. Il faudra s’imposer sur la pelouse du Racing 92, également engagé dans la bataille et qui défendra chèrement sa place. Les Franciliens affichent d’ailleurs une dynamique plus favorable sur les cinq dernières journées : une seule victoire pour Lyon, contre deux pour le Racing, qui compte aussi un match nul.

Historiquement toutefois, l’avantage penche en faveur des Rhodaniens. Le Racing 92 n’a remporté qu’une seule confrontation face au LOU. La saison dernière, Lyon était même allé chercher un match nul à Paris lors du Boxing Day (25-25).

‘’Ce n’est pas moi qui lui apprends à attraper les ballons’’, comment Lyon a pris le dessus sur Pau Perpignan a l’occasion de clore définitivement le suspense

C’est LA rencontre dans la lutte pour le maintien. Respectivement à 7 et 9 points, Montauban et Perpignan joueront leur survie en Top 14 jusqu’à la fin de la saison. Cette confrontation directe s’annonce comme l’une des plus attendues.

Montauban s’était imposé face à l’USAP sur le score de 29-22 sur sa pelouse, mettant les Catalans en grande difficulté pendant une grande partie du début de saison. Mais fort d’une remontée spectaculaire, Perpignan est en train de redresser la barre et est déjà passé devant Montauban depuis plusieurs journées.

Avec des recrues de haut niveau et le retour de joueurs clés, Perpignan reçoit donc Montauban dans un match qui pourrait déterminer la fin de saison des deux équipes.

Si sortir de la zone rouge semble improbable, avec environ 20 points de retard sur le premier non-relégable (4 victoires bonifiées), cette opposition a de grandes chances de désigner l’équipe directement reléguée et celle qui jouera le match de barrage pour la survie.

Fort de deux victoires consécutives à domicile en championnat, Perpignan est évidemment favori face au promu montalbanais, qui ne compte qu’un succès et un match nul cette saison. Mais Montauban pourrait encore défendre ses chances avec acharnement.

VIDEO. Du punch, du poids, du pied : Montauban frappe fort avec une recrue de 106kg façon Ngani Laumape