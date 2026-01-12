VIDEO. ''C’est moi le grand frère'' : Quand les ''bros'' Willis se croisent, il vaut mieux s’écarter du milieu
Dans le choc fraternel, Tom Willis a pris l’ascendant sur Jack et s’est offert le titre d’homme du match. © EPCR
Jack et Tom Willis ne se sont pas fait de cadeaux en Champions Cup et se sont salués comme il se devait.

Ce dimanche en fin de journée, le Stade Toulousain s’est donc incliné sur la pelouse des Saracens. Une nouvelle défaite à l’extérieur qui compromet les chances de qualification en bonne position des coéquipiers de Jack Willis.

Pourtant, le flanker anglais s’est démené comme un lion face au club londonien. Combattif, actif et pénible au sol, le blond fut le meilleur toulousain sur la pelouse du Stone X. Avait-il un petit supplément d’âme par rapport aux autres ?

Au vrai, le 3ème ligne de 29 ans évoluait au même niveau que d’habitude. En revanche, lorsqu’il fut opposé à son frangin Tom, on sentit que Jack voulait montrer qui était le grand frère.

TRANSFERT. Tom Willis va retrouver son frère Jack en TOP 14 : un très joli coup !TRANSFERT. Tom Willis va retrouver son frère Jack en TOP 14 : un très joli coup !Une cartouche et une échauffourée

Sur un départ anodin derrière sa mêlée, le futur bordelais n’avait pas le temps de faire 3 pas qu’il était vigoureusement chassé par le numéro 6 de Toulouse. Lequel le repoussait de quelques mètres avec une hargne qu’on ne trouve qu’entre frères.Dans le même sens, Tom Willis est aussi allé chercher Jack sur une échauffourée, comme pour jouer avec les nerfs de son aîné.

Lequel ne s’est d’ailleurs pas laissé faire, malgré la dizaine de kilos qu’il rend au numéro 8 des Saracens (1m91 pour 120kg).Des images assez sympas à voir, qui laissent imaginer de beaux duels à venir entre les deux "brothers" dans les années à venir. Tom Willis s’est en effet engagé avec l’UBB à compter de l’été 2026.

De quoi pimenter toujoirs un peu plus la rivalité grandissante entre le Stade Toulousain et l’UBB. Et ce n’est pas pour nous déplaire…

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires
Cet article ne contient aucun commentaire, soyez le premier à en poster un !

Derniers articles

 News
''Toulouse est en danger'' ; ''Même les meilleurs peuvent paraître humains'' : les Anglais impitoyables après la défaite
News
''Ce n'est que le début'' : Salesi Rayasi, le 'presque All Black' qui pourrait voler la vedette à la patrouille de France
News
L’UBB s’affirme en Champions Cup, personne n'arrête Jalibert et ses potes !
News
Le RC Toulon serre les dents et trouve la solution contre le Munster en Champions Cup
News
Qui est Toshi Butlin, champion du 100 mètres et nouveau crack de Pau ?
News
Toulouse peut-il vraiment se rater une deuxième fois ? Cette figure du rugby anglais n'y croit pas
Vidéos
VIDEO. 6 essais inscrits, 43 points dans la musette, Barbeary et Bath renversent Castres : qu'est-ce qui a cloché ?
News
Niek Doornenbal, du Castricumse RC à la Champions Cup à Clermont : la filière hollandaise est en plein essor
News
''Il nous a déjà amené ce pour quoi on l’a embauché'' : enfin lancé, Jean‑Luc Du Preez déjà indispensable ?
News
Skelton et Alldritt en chefs de file : la composition pour défier l’ogre irlandais du Leinster
News
Champions Cup. Du Preez et Matiu enchaînent, Buros absent : la composition de Bordeaux face à Northampton