VIDEO. ''C’est moi le grand frère'' : Quand les ''bros'' Willis se croisent, il vaut mieux s’écarter du milieu

Jack et Tom Willis ne se sont pas fait de cadeaux en Champions Cup et se sont salués comme il se devait.

Ce dimanche en fin de journée, le Stade Toulousain s’est donc incliné sur la pelouse des Saracens. Une nouvelle défaite à l’extérieur qui compromet les chances de qualification en bonne position des coéquipiers de Jack Willis.



Pourtant, le flanker anglais s’est démené comme un lion face au club londonien. Combattif, actif et pénible au sol, le blond fut le meilleur toulousain sur la pelouse du Stone X. Avait-il un petit supplément d’âme par rapport aux autres ?



Au vrai, le 3ème ligne de 29 ans évoluait au même niveau que d’habitude. En revanche, lorsqu’il fut opposé à son frangin Tom, on sentit que Jack voulait montrer qui était le grand frère.

Sur un départ anodin derrière sa mêlée, le futur bordelais n’avait pas le temps de faire 3 pas qu’il était vigoureusement chassé par le numéro 6 de Toulouse. Lequel le repoussait de quelques mètres avec une hargne qu’on ne trouve qu’entre frères.Dans le même sens, Tom Willis est aussi allé chercher Jack sur une échauffourée, comme pour jouer avec les nerfs de son aîné.

Lequel ne s’est d’ailleurs pas laissé faire, malgré la dizaine de kilos qu’il rend au numéro 8 des Saracens (1m91 pour 120kg).Des images assez sympas à voir, qui laissent imaginer de beaux duels à venir entre les deux "brothers" dans les années à venir. Tom Willis s’est en effet engagé avec l’UBB à compter de l’été 2026.

De quoi pimenter toujoirs un peu plus la rivalité grandissante entre le Stade Toulousain et l’UBB. Et ce n’est pas pour nous déplaire…