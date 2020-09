Marjorie Mayans initie une superbe action de 95 mètres pour Blagnac [VIDEO]

Les féminines de Blagnac se sont distinguées ce week-end avec un véritable festival offensif et notamment ce magnifique essai collectif.

Après leur défaite face aux Bayonnaises la semaine passée, les Blagnacaises avait à coeur de se rattraper avec la réception du LOU. C’est chose faite. Les Hautes-Garonnaises ont répondu présentes dans l’engagement et ont étrillé les Lyonnaises sur le score de 56 à 7. Elles se sont également illustrées par un essai de grande classe que chaque entraineur rêverait de voir son équipe réaliser.

Acculées sur leur ligne des 5 mètres, les « rouges et bleues » ont privilégié le jeu, le vrai. Plutôt qu’un renvoi au pied, les Blagnacaises crée un premier point de fixation. Ophelie Vannel, la demi de mêlée change intelligemment le sens et écarte petit coté. Le ballon trouve l’internationale française Marjorie Mayans qui casse un plaquage, et progresse jusqu’au 22 mètres. La suite ? Un jeu debout mélangeant avants et trois quarts, le ballon passe de mains en mains jusqu’à l’aile de Melissande Llorens. Après un sprint de quasiment 50 mètres, elle conclut ce superbe mouvement en aplatissant dans l’en-but. Au total, ce sont 12 joueuses qui auront touché le ballon sur cette action, un essai collectif à montrer dans toutes les écoles de rugby.