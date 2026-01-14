Un calendrier favorable et une stat folle : trop beau pour être vrai ? Le XV de France prévenu… et attendu

Calendrier favorable, dynamique connue et une statistique qui intrigue. Après les Lions, la France gagne souvent. Reste à confirmer sur le terrain.

Le Tournoi approche, et les Bleus sont attendus au tournant

Le coup d’envoi du Tournoi des 6 Nations est imminent. Le 5 février, le XV de France ouvrira la compétition par un choc déjà brûlant face à Irlande. Une affiche de gala, un Stade de France plein à craquer annoncé, et une pression immédiate sur les épaules des hommes de Fabien Galthié.

Car cette édition 2026 n’est pas une édition comme les autres : les Bleus défendent leur titre et bénéficient, sur le papier, d’un calendrier particulièrement favorable avec trois réceptions, l’Irlande donc, l’Italie et l’Angleterre pour cloturer la compétition. Six Nations. Lucu, Jauneau et Le Garrec absents, le XV de France avec un tandem expérimenté pour suppléer Dupont ?

Un Crunch que tout le monde espère épique. Et qui doit déboucher sur un nouveau titre. Avec pourquoi pas, un Grand Chelem à la clé.

Une statistique qui interpelle

Sur le plan factuel, difficile de faire plus clair. En année paire, la France reçoit trois fois dans le Tournoi, un avantage structurel connu et assumé. Mais surtout, l’histoire récente parle pour elle.

Depuis la fin des années 90, les Tournois disputés après une tournée des Lions britanniques et irlandais ont souvent souri aux Tricolores.

Titres en 1998, 2002, 2006, 2010 et 2022, dont quatre Grands Chelems. Une série impressionnante, presque troublante, que beaucoup ressortent déjà pour nourrir l’optimisme autour de cette campagne 2026.

Pourquoi les années post-Lions réussissent si bien aux Bleus ?

La première explication avancée est presque mécanique : la fatigue. Une tournée des Lions, c’est l’aboutissement de plusieurs saisons d’enchaînements pour les cadres britanniques et irlandais. Championnat, coupe des champions, tests de novembre, Tournoi, puis Lions… Le réservoir outre-Manche est mis à rude épreuve. Le 6 Nations sur TF1 ! Où et quand suivre les matchs du XV de France pendant le Tournoi 2026 ?

À l’inverse, la France n’est pas concernée par cette parenthèse estivale lourde physiquement. Si elle joue bien des tests durant l'été, elle met généralement au repos ses meilleurs éléments. Et en profite pour faire une revue d'effectif. Les internationaux français arrivent souvent plus frais, ou en tout cas mieux gérés, au moment d’attaquer l’hiver international.

Le calendrier n’explique pas tout

Mais attention à ne pas tomber dans la facilité statistique. Oui, les Bleus gagnent souvent après les tournées des Lions. Non, ce n’est pas uniquement une question de fatigue adverse. D’abord parce qu’en 1998, on disputait encore le 5 Nations et que la France n’avait pas plus de matchs à domicile qu’à l’extérieur.

Ensuite parce que cette tendance connaît aussi des accrocs. En 2014 et 2018, malgré une tournée des Lions l’été précédent en Australie puis en Nouvelle-Zélande, les Bleus avaient terminé… 4es.

Le grand retour approche 🔥



Après le XV de France en 2025, qui soulèvera le trophée du Tournoi des Six Nations en 2026 ? 🏆#GreatnessM6N pic.twitter.com/mncfx9Eyx0 — Six Nations (FR) (@SixNations_FR) January 12, 2026

D'aucuns diront qu'à l’époque, la France était en plein creux générationnel, sans continuité, sans projet lisible sous Saint-André puis Brunel. La leçon est claire : les chiffres ne gagnent pas les matchs, ce sont les cycles qui comptent.

Le facteur cycle, clé de lecture majeure

Si les Tournois post-Lions réussissent à la France, c’est aussi parce qu’ils ont souvent coïncidé avec des moments forts de son cycle sportif. En 2002 et 2006, les Bleus sont installés au sommet avec des titres en 2004, assorti d'un Grand Chelem, puis en 2008. En 2010, ils surfent encore sur cette dynamique collective solide.

En 2022, l'équipe est portée par une génération exceptionnelle, des éléments qui ont été champions du monde chez les jeunes, avec une ossature stable, de la fougue et une confiance totale. Autrement dit, la tournée des Lions n’est pas la cause, mais un accélérateur dans un contexte déjà favorable.

Quid de 2026 ?

Pour cette édition 2026, l’équation est donc subtile. Les Bleus disposent d’un calendrier favorable, d’un vécu collectif important et d’un staff désormais rompu aux exigences du très haut niveau. Mais ils n’avancent pas masqués. L’Irlande reste redoutable, l’Angleterre a repris du poil de la bête, et l’Italie progresse très sérieusement. XV de France. Rotation et repos des joueurs, la FFR et la LNR enfin d’accord

La vraie question est celle de la continuité : le XV de France est-il encore dans son pic de forme, ou cherche-t-il second souffle en vue du Mondial 2027 ? La réponse se jouera autant dans la gestion du match d'ouverture face à l’Irlande que dans la capacité à enchaîner, semaine après semaine, sans baisse de régime.

Une statistique rassurante… mais pas une garantie

Oui, l’histoire récente sourit aux Bleus après les tournées des Lions. Oui, quatre Grands Chelems sur cinq titres, ça pèse dans un imaginaire collectif. Mais le rugby n’est pas une science exacte.

Ce Tournoi 2026 dira surtout si le groupe de Galthié est capable de prolonger son cycle gagnant face à une concurrence qui a les crocs. Les chiffres donnent une tendance. Le terrain, lui, donnera la vérité. Un nouveau titre assorti d'un Grand Chelem serait un message clair envoyé à ses adversaires à la Coupe du monde. Surtout après le revers concédé face à l'Afrique du Sud en novembre. Sans pour autant garantir un titre en Australie. Là aussi, l'histoire récente est riche d'enseignements...