XV de France. Rotation et repos des joueurs, la FFR et la LNR enfin d’accord

Les deux instances sont tombées d’accord sur trois axes majeurs pour la future convention entre le XV de France et les clubs.

L’année 2026 commence sur les chapeaux de roues pour Fabien Galthié et son staff, qui sauront très prochainement quelles ressources ils auront à disposition pour, notamment, ramener la prochaine Coupe du Monde de rugby dans l’Hexagone.

Si l’on parle du mondial 2027, qui se tiendra en Australie, c’est parce que la LNR (les clubs) et la FFR (la sélection) ont passé un accord qui devrait courir jusqu’en 2031 sur l’usage et les modalités d’appel des joueurs en sélection.

Cette convention devrait permettre de rééquilibrer certaines choses, notamment vis-à-vis de certains gros pourvoyeurs d’internationaux tricolores.

Le 6 Nations sur TF1 ! Où et quand suivre les matchs du XV de France pendant le Tournoi 2026 ? Les partenaires d’entraînement : le changement majeur

À l’avenir, Fabien Galthié et son staff devront composer avec une nouvelle consigne concernant la gestion des partenaires d’entraînement du XV de France, comme l’atteste Le Midi Olympique.

En effet, les partenaires d’entraînement appelés par Galthié ne pourront plus effectuer autant d’allers-retours qu’auparavant. La jauge limite désormais ces joueurs, souvent renvoyés en club le mercredi lors des périodes internationales, à deux allers-retours en période de doublon et à trois pendant le Tournoi des 6 Nations.

Ces partenaires d’entraînement sont des joueurs ayant très peu de chances de jouer avec la sélection, mais qui sont intégrés aux 42 joueurs appelés par Fabien Galthié. Cet automne, par exemple, sur les trois groupes de 42 joueurs convoqués, seuls 31 ont joué au moins une fois.

Parmi ces 31 joueurs, 8 n’ont participé qu’à une seule rencontre. De ce constat, Ugo Mola en a tiré une conclusion difficilement contestable, au micro de L’Équipe en décembre 2023.

"Sur les 42 mobilisés pour préparer une rencontre internationale, 23 sont assurés d’aller jusqu’au bout (les quinze titulaires et les huit remplaçants), cinq ont un espoir, même minime de jouer. Reste 14 joueurs qui jouent les partenaires d’entraînement, ce qu’on nomme dans le jargon les « sparring partners », qui sont généralement libérés le mercredi soir de leurs engagements avec le XV de France et remis à disposition de leur club pour jouer ou non le week-end suivant, sachant qu’ils ont manqué une partie des entraînements de leur club durant la semaine".

"C’est vrai que les garçons qui ont vécu ce rôle de partenaires d’entrainement pendant deux, trois, quatre saisons peuvent estimer que c’est un peu lourd à gérer. Ils perdent un peu le rythme, ils ne sont ni en club, ni en équipe de France, c’est un peu pesant", Ugo Mola à L’Équipe.

Par ailleurs, une mention particulière concerne les clubs qui fournissent au moins huit joueurs parmi la liste des 28 joueurs protégés : aucun autre éléments de ces équipes ne pourra être appelé en tant que partenaire d’entraînement.

Le grand retour approche 🔥



Après le XV de France en 2025, qui soulèvera le trophée du Tournoi des Six Nations en 2026 ? 🏆#GreatnessM6N pic.twitter.com/mncfx9Eyx0 — Six Nations (FR) (@SixNations_FR) January 12, 2026

Les 42 maintenus, et des finalistes sélectionnables

Cher au dispositif mis en place par le XV de France, la composition d’un groupe de 42 joueurs sera maintenue, compte tenu des critères évoqués concernant les partenaires d’entraînement. Ainsi, Fabien Galthié et ses successeurs pourront, jusqu’en 2031 au minimum, continuer de fonctionner avec ce format.

Un autre point important concerne la sélection potentielle des finalistes du Top 14. Le dernier match de la saison, programmé le 27 juin prochain, une semaine avant le coup d’envoi du Championnat des Nations (nouveau format proche des traditionnelles tournées d’été), ne constituera plus un frein pour le sélectionneur du XV de France.

En effet, ce dernier pourra sélectionner n’importe quel joueur ayant pris part à l’ultime rencontre de la saison, en tenant compte de son état de santé physique et mentale.

Prochainement, le document révélé par le Midi Olympique devrait parvenir à tous les présidents de l’élite française, et la mise en œuvre de cet accord devrait être confirmée dans les prochains jours.

XV de France. Avec 37 ou 42 joueurs ? La liste probable pour aller défier les Blacks