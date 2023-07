TRANSFERT. Ça bouge à Clermont, Yato pousse indirectement Caleb Timu vers la sortie !

Seulement quelques semaines après sa reprise sous ses nouvelles couleurs, l'international australien, Caleb Timu, pourrait déjà faire ses valises vers de nouveaux horizons !

Retournement de situation pour Peceli Yato en sélection !

Alors qu'il avait quitté l'Auvergne depuis plusieurs semaines pour préparer au mieux la Coupe du monde en France avec ses compatriotes, Peceli Yato est déjà de retour ! Le troisième ligne clermontois, qui devait être un cadre indispensable des Fidji, et un des joueurs les plus expérimentés, a pris l'étrange décision de quitter le camp d'entraînement de son pays. Son sélectionneur, Simon Raiwalui, a confirmé la décision de son joueur auprès de FBC News après la victoire de son équipe face aux Tonga : "Il a eu une excellente préparation et, au cours des dernières semaines, il a été un leader exceptionnel en dirigeant les garçons. Malheureusement, il a choisi de quitter le camp plus tôt et je respecte cette décision."

Quel impact pour Caleb Timu ?

Indirectement, le retour anticipé de Yato en Auvergne a un impact sur le reste de l'effectif, et plus particulièrement sur Caleb Timu, récemment engagé en tant que joker Coupe du monde suite à son départ de Bordeaux. Le solide troisième ligne (1m90 108kg), devait donc pallier les départs de Yato mais également de Fritz Lee, partis de son côté rejoindre l'équipe des Tonga pour la Coupe du monde. Néanmoins, en Top 14, la règle est claire : un joker Coupe du monde ne peut être engagé si et seulement si deux joueurs du même poste partent en sélection pour la durée de la compétition ! De ce fait, Timu devrait être écarté des bleus et jaunes et se retrouver sans club alors que sa préparation estivale a bien avancé. Néanmoins, l'ancien bordelais a jusqu'au 7 septembre pour trouver un club, date à laquelle les clubs ont l'opportunité d'enrôler un joker Coupe du monde. Le profil du puissant australien devrait être intéressant pour d'autres clubs du Top 14.

FRANCE RUGBY. Buteur, Brennus et Springboks : la carrière de Thomas Ramos en 3 dates clé