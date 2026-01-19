TOP 14. Visio, grinta, et grande gueule : et si L'USAP tentait ce recrutement complètement improbable ? 

Depuis l'arrivée de Laurent Labit à sa tête, l'entité catalane a clairement entamé une autre dynamique, sur le terrain et niveau recrutement.

Que vaut une visio sur le marché du Top 14 ? Assurément pas grand-chose, même si de nombreux transferts mythiques de notre championnat ont débuté comme ça.

Reste que selon les informations de Rugby Scope, l'USAP se serait bel et bien entretenu avec un demi de mêlée au CV long comme le bras, tout récemment. Son nom ? Faf de Klerk, ça vous dit quelque chose ?

La patte Laurent Labit

Depuis l'arrivée de Laurent Labit à sa tête, l'entité catalane a clairement entamé une autre dynamique et aspire à d'autres ambitions. Si cela passera évidemment par un maintien en Top 14, le recrutement du finisseur All Black Sevu Reece va clairement dans ce sens.

Si l’idée peut paraître invraisemblable compte tenu des prétentions connues du double-champion du monde, le blondinet sud-africain s'avance désormais vers le crépuscule de sa carrière (34 ans) et sort de 2 saisons au Japon du côté des Yokohama Canon Eagles. Une conjecture qui a naturellement fait baisser sa cote sur le marché et qui pourrait donc permettre à un modeste club de Top 14 de s'attacher ses services.

Un profil fait pour Aimé-Giral

Mais le dossier reste complexe et cela pourrait également être une bonne opportunité de faire monter les enchères pour le demi de mêlée aux 60 sélections, dont le CV circulerait aussi en Angleterre. Quoi qu'il en soit et si aboutissement il y avait, De Klerk représenterait probablement le plus gros salaire de l'USAP la saison prochaine. Et c'est à se demander si - malgré son expérience et son caractère - cela vaut bien le coup...

En revanche, à un poste où Perpignan compte encore 2 fin de contrat (Hall et Aprasidze), le profil hargneux au possible de l'ancien des Lions et des Sale Sharks pourrait plaire au public autant que sa venue constituerait un gros coup de projecteur sur l’USAP.

Qui pourrait peut-être se permettre de rêver plus grand, après les signatures de Jamie Ritchie et Sevu Reece. Il lui reste avant tout 12 journées (voire un match de barrage pour se sauver)...