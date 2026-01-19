TOP 14. Visio, grinta, et grande gueule : et si L'USAP tentait ce recrutement complètement improbable ? 

Que vaut une visio sur le marché du Top 14 ? Assurément pas grand-chose, même si de nombreux transferts mythiques de notre championnat ont débuté comme ça.
Reste que selon les informations de Rugby Scope, l'USAP se serait bel et bien entretenu avec un demi de mêlée au CV long comme le bras, tout récemment. Son nom ? Faf de Klerk, ça vous dit quelque chose ?
La patte Laurent Labit
Depuis l'arrivée de Laurent Labit à sa tête, l'entité catalane a clairement entamé une autre dynamique et aspire à d'autres ambitions. Si cela passera évidemment par un maintien en Top 14, le recrutement du finisseur All Black Sevu Reece va clairement dans ce sens.
Si l’idée peut paraître invraisemblable compte tenu des prétentions connues du double-champion du monde, le blondinet sud-africain s'avance désormais vers le crépuscule de sa carrière (34 ans) et sort de 2 saisons au Japon du côté des Yokohama Canon Eagles. Une conjecture qui a naturellement fait baisser sa cote sur le marché et qui pourrait donc permettre à un modeste club de Top 14 de s'attacher ses services.
Un profil fait pour Aimé-Giral
Mais le dossier reste complexe et cela pourrait également être une bonne opportunité de faire monter les enchères pour le demi de mêlée aux 60 sélections, dont le CV circulerait aussi en Angleterre. Quoi qu'il en soit et si aboutissement il y avait, De Klerk représenterait probablement le plus gros salaire de l'USAP la saison prochaine. Et c'est à se demander si - malgré son expérience et son caractère - cela vaut bien le coup...
En revanche, à un poste où Perpignan compte encore 2 fin de contrat (Hall et Aprasidze), le profil hargneux au possible de l'ancien des Lions et des Sale Sharks pourrait plaire au public autant que sa venue constituerait un gros coup de projecteur sur l’USAP.
Qui pourrait peut-être se permettre de rêver plus grand, après les signatures de Jamie Ritchie et Sevu Reece. Il lui reste avant tout 12 journées (voire un match de barrage pour se sauver)...
Flanquart St Lazare
Il peut apporter sa grinta et son expérience.
Vu son caractère, je le vois bien être très vite adopté par les Catalans 😉
Uther
J'avais cru comprendre que Sale qui a perdu Quirke était intéressé pour le faire revenir mais ce n'est pas certain que FDK soit très emballé à cette idée.
L'USAP pourquoi pas.
Après, même pour un 9, il est un poil pénible parfois. Reste à savoir quel est son niveau réel. Parce que la ligue Japonaise, ça cavale dans tous les sens, le Super Rugby fait même pâle figure à côté mais enfin je ne suis pas certain qu'il soit prêt à ferrailler à 100% chaque semaine en Top 14 ou en Premiership.
balobal
wahouuuu je le vois bien ravir l'USAP avec sa chevelure dorée