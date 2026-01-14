TOP 14. Wikipédia, ProD2... 5 choses surprenantes à savoir sur Huw Jones, le futur ''joueur frisson'' du RCT

''Il se passe toujours quelque chose d'exceptionnel quand il joue'' : Huw Jones, le joueur frisson qu’il fallait au RCT.

Annoncé partout, signé nulle part ? Le drôle de feuilleton Menoncello au Stade ToulousainCe n’est un secret pour personne : le RCT voulait absolument Tommaso Menoncello dans son milieu de terrain pour les saisons à venir. Et on comprend pourquoi. Mais l’Italien aurait choisi le Stade Toulousain et il fallait donc à Toulon trouver une autre cible, du même acabit.

L’arrivée de Huw Jones est le fruit d’un travail de fond mené depuis plusieurs mois. C’est un joueur de classe internationale, un cadre de sa sélection nationale, qui évolue depuis longtemps au plus haut niveau européen et mondial. Ses qualités rugbystiques, son exigence et son expérience seront des atouts précieux pour le groupe. Il s’inscrit parfaitement dans notre projet sportif, mêlant performance immédiate et accompagnement de nos jeunes joueurs" - le Directeur Sportif du RCT Laurent Emmanuelli dans un communiqué

Si un numéro 12 était davantage souhaité pour répondre aux attentes de l’effectif varois (Ma’a Nonu (43 ans) et Jérémy Sinzelle (35 ans) seront en fin de contrat à la fin de la saison), le club au muguet ne pouvait finalement pas laisser l’opportunité de s’attacher les services de l’excellent Huw Jones. Un joueur nommé dans le Dream Team du XV World Rugby de l’année 2025 après avoir notamment été titulaire 3 fois avec les Lions Britanniques l’été dernier, et dont on vous propose d’apprendre 5 particularités sur sa carrière pour le moins atypique.

Il peut jouer 13, 15… et même 12 ou ailier

Voilà un joueur sexy, tranchant, talentueux et… polyvalent ! Huw Jones est probablement le numéro 13 le plus excitant à voir jouer sur la scène internationale depuis des années. Attaquant exceptionnel grâce à sa vitesse, ses appuis, ses courses tranchantes et sa solidité (1m86 pour 100kg), l’Ecossais dispose d’un profil ultra-offensif, même s’il est aujourd’hui devenu un joueur très complet.

Un pur numéro 13, mais dont les qualités lui ont, avec le temps appris à régulièrement jouer à l’arrière voire dépanner en 12 ou à l’aile. Bref, le genre de 3/4 que les coachs aiment avoir dans le effectif, dans le rugby moderne…

Il a débuté sa carrière en Super Rugby

Autre particularité pour le centre de 32 ans : il est le seul écossais de l’histoire à avoir joué en Super Rugby. Le futur Toulonnais y a même débuté sa carrière professionnelle en 2015, sous les couleurs des Stormers. A-t-il des origines sud-africaines ? Que nenni, contrairement à ce que croyaient les coachs écossais lorsqu’ils apprirent, à l’époque et sur Wikipédia, que ce jeune talent était éligible pour l’Ecosse.

A vrai dire, Jones était juste parti en Afrique du Sud à sa majorité pour découvrir une autre culture et le plaisir du jeu sur cette terre de rugby. Après avoir gravi les échelons et disputé la Varsity Cup puis la Currie Cup, ses performances et les blessures de la concurrence lui offrent une chance en Super Rugby. Une opportunité qu’il saisira en inscrivant notamment un quadruplé pour sa 2ème titularisation dans la compétition reine de l’hémisphère sud.

Il aurait dû jouer en ProD2 en 2021/2022

Puisqu’on vous dit que ce facteur X n’a pas eu une carrière sobre et classique, rappelez-vous qu’en 2021, l’Aviron Bayonnais l’annonce en trombe comme la venue majeure de son recrutement. L’Ecossais y a signé pour relancer une carrière alors minée par une perte de confiance au pays.

Mais la descente surprise du club basque (suite à la défaite mythique en accèss-match face à Biarritz) lui fait logiquement activer la clause qui lui permet de s’éviter la case ProD2, à une époque où les stars internationales n’affluaient encore pas dans l’antichambre du Top 14. Bien lui en a pris puisqu’il rebondit donc aux Harlequins de Londres pour rejoindre une formation au jeu parfaitement corrélé à ses qualités.

S’il met un peu de temps à gagner la confiance du staff, il retrouve toutes ses sensations, jongle entre le centre et l’arrière et, au bout d’une saison à 29 matchs dont 18 titularisations, inscrit au total 7 essais. Sans même parler de son apport dans le jeu.

C'est un joueur de rugby exceptionnel. Le jeu de Huw est sans faille. Son agilité, sa vitesse, sa puissance, sa force, son travail sans ballon et sa solidité défensive sont remarquables. (...) En attaque, c'est le genre de joueur à qui on a juste envie de donner le ballon et de le laisser faire. Il se passe toujours quelque chose d'exceptionnel quand il joue. J'étais vraiment dégoûté quand il a quitté les Harlequins. -Danny Care pour bbc.com

Il a failli arrêter sa carrière en 2025

Le RCT a-t-il attendu de voir comment reviendrait de blessure le centre qui vient de fêter ses 32 ans ? C’est une bonne question. Toujours est-il qu’après une lourde douleur au tendon d’Achille qu’il trainait depuis d’un moment, Huw Jones a dû passer par la case opération. Dans un post sur ses réseaux sociaux publié sur son lit d’hôpital, le Warriors expliquait même qu’il n’était pas sûr de pouvoir reprendre le rugby un jour jusqu’à son passage sur le billard.

Bilan ? 4 nouveaux mois d’absence et un retour sur le pré seulement… le week-end dernier, sur la pelouse de Clermont. Et quel retour puisque le centre des Lions britanniques a marqué un essai dans son pur style de puncheur et fut aussi insaisissable que décisif durant toute l’après-midi (2 franchissements, 92 mètres parcourus). Lorsqu’il forme la paire avec Tuipolotu, Glasgow ne craint généralement pas grand-chose….

Il est le meilleur marqueur de l’histoire de l’Ecosse dans le Tournoi des 6 Nations

Huw Jones est un joueur de grands rendez-vous. Il a d’ailleurs toujours brillé lors des rencontres majeures de l’Ecosse. En témoignent ses 16 essais inscrits dans le Tournoi des 6 Nations depuis ses débuts en 2018, ce qui fait de lui le meilleur marqueur des Scots dans la compétition à égalité avec le cheval blond Duhan Van der Merwe.

Sacré finisseur grâce à ses qualités offensives redoutables et son épanouissement dans des équipes qui déplacent beaucoup le ballon, le bougre en est au total à près de 65 essais inscrits en quelque 145 titularisations (et 198 matchs) dans sa carrière. Exception faite de Rieko Ioane, trouvez-nous un centre actuel qui fait mieux !