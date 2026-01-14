Annoncé partout, signé nulle part ? Le drôle de feuilleton Menoncello au Stade Toulousain

Annoncé comme une évidence, le transfert de Menoncello interroge désormais. Le centre italien joue la montre et entretient le flou.

Menoncello à Toulouse : une rumeur qui patine

Annoncé depuis plusieurs semaines du côté du Stade Toulousain, le nom de Tommaso Menoncello circule avec insistance dans les travées d’Ernest-Wallon.

Centre international italien, profil jeune, puissant, déjà référencé au niveau européen : sur le papier, le match semblait parfait. Sauf que la réalité est un peu plus nuancée. Vos matchs de rugby Toulouse/Sale et Bristol/Bordeaux à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Dans un entretien accordé au Midi Olympique, le joueur de Trévise a calmé le jeu. Non, rien n’est signé. Et non, Toulouse n’est pas encore une certitude. Il faut cependant rappeler que le directeur général de Trévise Antonio Pavanello a récemment qu'il partira en France à l'issue de la saison en cours. Sans pour autant préciser sa destination.

Rien de signé, beaucoup de bruit ?

Menoncello l’assure noir sur blanc : « Je n’ai pas encore signé avec un club, donc je ne sais pas encore de quoi sera fait mon futur. » Le centre de 23 ans reconnaît des discussions avec plusieurs grosses écuries européennes, sans confirmer le moindre accord ferme avec les Rouge et Noir. « Ce n’est pas encore sûr, nous verrons donc ce qu’il adviendra ! » De quoi refroidir un peu l’emballement médiatique, même si le joueur ne ferme clairement aucune porte.

Pourquoi Toulouse s’y intéresse (et ce n’est pas un hasard)

Difficile pourtant de s’étonner de l’intérêt toulousain. Pita Ahki est reparti en Nouvelle-Zélande. Tandis que Paul Costes serait dans le viseur du Stade Rochelais. De son coté, Menoncello coche énormément de cases.

Capable d’évoluer premier ou second centre, parfois même à l’aile, il s’est imposé comme un cadre à Trévise et en sélection italienne. Puissant, solide défensivement, à l’aise dans les zones de contact, il correspond au profil de centres hybrides que recherche le Stade Toulousain pour son rugby de mouvement. Lui-même ne s’en cache pas : « J’estime être un des meilleurs centres en Europe. » Une déclaration forte, mais assumée.

Le Top 14, un objectif clairement assumé

Si Toulouse n’est pas explicitement cité, la France, elle, est clairement dans le viseur. « Jouer en Top 14 un jour ? Bien sûr que c’est un objectif ! C’est un des meilleurs championnats du monde. » Menoncello évoque même des arguments très concrets, climat compris, avec une petite pique assumée envers l’Angleterre. Le Top 14 après Trévise est dans sa tête, et pas depuis hier.

Ce flou n’est pas anormal. Menoncello arrive à un moment charnière de sa carrière. Déjà exposé très jeune au haut niveau, il sent qu’il n’a pas encore tout montré : « Je crois que je n’ai pas encore montré tout mon potentiel. Je ne suis pas déjà arrivé au sommet de ma carrière rugbystique ! »

Dans ce contexte, temporiser avant de signer, choisir le bon projet sportif et le bon timing est presque une preuve de maturité. Toulouse, avec sa concurrence féroce au centre, n’est pas un choix neutre.

Alors, flop ou simple contretemps ?

Pour le Stade Toulousain, c’est un rappel utile : rien n’est fait tant que l’encre n’est pas sèche. La cellule recrutement explore, anticipe, mais sait aussi que le dossier peut lui filer entre les doigts. La composition probable pour le match où le Stade Toulousain n’a plus le droit à l’erreur en Champions Cup

Pour Menoncello, cette exposition médiatique renforce son statut sur le marché européen. Il le reconnaît lui-même : « Je considère que tout ce bruit sur moi est positif. » Il n'est pas impossible qu'il fasse jouer la concurrence pour revaloriser son contrat. Il serait pas le premier. Et sans doute pas le dernier.

Parler de flop serait largement prématuré. Le dossier Menoncello est surtout celui d’un joueur conscient de sa valeur, qui prend le temps de choisir. Toulouse reste une option crédible, séduisante, mais pas exclusive. Et dans le rugby moderne, la patience fait souvent partie du jeu.