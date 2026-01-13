La composition probable pour le match où le Stade Toulousain n’a plus le droit à l’erreur en Champions Cup

Deux défaites, plus aucun joker. Face aux Sale Sharks, le Stade Toulousain joue gros : une qualif à sauver et peut-être un huitième à la maison.

Battus dimanche dernier par les Saracens, les Rouge et Noir ont grillé un joker de trop. Avec deux défaites dans cette Champions Cup, le Stade Toulousain n’a plus le droit à l’erreur face aux Sale Sharks. ''Toulouse est en danger'' ; ''Même les meilleurs peuvent paraître humains'' : les Anglais impitoyables après la défaiteÀ domicile, seule une victoire bonifiée permettra de rester maître de son destin. Mieux encore, combinée à une défaite des Saracens à Glasgow Warriors, elle pourrait offrir la 2e place et un huitième de finale à Ernest-Wallon. Le décor est planté, la pression aussi.

Une base connue, quelques ajustements forts

Ugo Mola devrait s’appuyer sur une ossature proche de celle alignée contre les Sarries. Pas question de tout bouleverser, mais certains postes interrogent. À commencer par l’ouverture. Touché au dos, Romain Ntamack reste encore incertain.

En son absence, le staff pourrait reconduire Blair Kinghorn à l'ouverture. Mais l’option Thomas Ramos en 10, avec Blair Kinghorn repositionné à l’arrière est enviseagle. Une formule déjà vue, et pas dénuée de sens à la maison. On sait que le Tricolore préfère jouer à la l'arrière. Mais il possède un sens du jeu et en une envie de gagner qui pourraient faire la différence dans ce match sous tension. Champions Cup. Les frères Willis au rendez-vous, un banc toulousain absent : la défaite des Rouge et Noir en chiffresKinghorn n’a pas été en difficulté en Angleterre. Son volume de jeu et son pied long restent des armes précieuses pour étirer le rideau défensif anglais. Ramos, lui, offre une gestion plus clinique au poste de 10, notamment dans les zones de marque.

Une troisième ligne taillée pour le combat

Devant, un possible turnover pourrait également se dessiner : Peato Mauvaka pourrait démarrer pour apporter son énergie au combat, pendant que Julien Marchand soufflerait sur le banc. Voir Baille et Colombe à ses côtés ne serait pas une surprise.

Avec Jack Willis, Anthony Jelonch et Théo Ntamack, Toulouse aligne une troisième ligne hybride, capable de gratter, porter et multiplier les temps forts. Un trio essentiel pour mettre les Sharks sous pression dès les phases de rucks. Avec Roumat sur le banc, le Stade pourra profiter de sa polyvalence.

Des paris assumés derrière

Au centre, le retour de Kalvin Gourgues aux côtés de Santiago Chocobares est envisagé ,selon nous. Un duo déjà vu et complémentaire. Costes est talentueux, mais il a surjoué lors des deux derniers matchs.

Sur l’aile, Teddy Thomas apporterait son expérience et son flair dans un match où la moindre étincelle peut tout changer. L'ancien Racingman a montré qu'il n'avait rien perdu de sa vitesse et qu'il s'avait faire bouger les lignes.

Compo probable de Toulouse 1 Baille 2 Mauvaka 3 Colombe 4 Flament 5 Meafou 6 Willis 8 Ntamack 7 Jelonch 9 Dupont 10 Ramos 11 Lebel 12 Chocobares 13 Gourgues 14 Thomas 15 Kinghorn

Un succès bonifié relancerait totalement Toulouse dans cette compétition et pourrait transformer la phase finale. Recevoir en huitième, c’est un avantage énorme. Pour certains joueurs, c’est aussi une occasion de marquer des points en vue des grands rendez-vous du printemps.

À ce stade de la saison, Toulouse ne peut plus calculer. Cette composition probable sent l’urgence maîtrisée : de l’expérience, un brin d’audace, et surtout l’obligation de répondre présent quand ça compte vraiment.