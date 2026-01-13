Vos matchs de rugby Toulouse/Sale et Bristol/Bordeaux à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Une semaine XXL sur les écrans ovales
Le rugby européen ne laisse aucun répit. Cette semaine marque la 4e journée de la Champions Cup et de la Challenge Cup, pendant que la Pro D2 enchaîne avec sa 17e journée.
Du vendredi au dimanche, les affiches s’enchaînent, avec des enjeux lourds à tous les étages : qualifications européennes, lutte pour le maintien, course au top 6. Voici le programme télé complet, pour ne rien manquer.
Champions Cup : week-end décisif pour les clubs français
La Champions Cup ouvre le bal dès vendredi 16 janvier. À 21h, Pau reçoit les Bulls, pendant que Bath accueille Edinburgh. Samedi, la journée est dense : Sharks – Clermont à 14h, Bayonne – Leinster à 16h15, puis Stade Toulousain – Sale Sharks à 18h30.
Le match Gloucester – Toulon clôture la soirée. Dimanche, La Rochelle – Harlequins et Glasgow Warriors – Saracens seront scrutés de près. Sans oublier un Bristol - Bordeaux qui sent la poudre.
Champions Cup – J4
Vendredi 16 janvier 2026
-
21h00 : Pau – Bulls (beIN Sports 3)
-
21h00 : Bath – Edinburgh (beIN Sports 10)
Samedi 17 janvier 2026
-
14h00 : Sharks – Clermont (beIN Sports 3)
-
16h15 : Bayonne – Leinster (France 2)
-
-
18h30 : Stade Toulousain – Sale Sharks (beIN Sports 1)
-
-
21h00 : Gloucester – Toulon (beIN Sports 3)
Dimanche 18 janvier 2026
-
14h00 : Bristol Bears – Bordeaux-Bègles (beIN Sports 1)
-
16h15 : Northampton Saints – Scarlets (beIN Sports 4)
-
16h15 : La Rochelle – Harlequins (France 2)
-
18h30 : Glasgow Warriors – Saracens (beIN Sports 4)
Cette 4e journée agit comme un premier couperet. Avec le nouveau format, chaque point compte, et les bonus offensifs deviennent stratégiques.
Pour les clubs français, c’est souvent la journée où l’on bascule : soit vers une réception en huitième, soit vers un déplacement piégeux voire une élimination. Les rotations d’effectif, la gestion du banc et la capacité à accélérer sur les 20 dernières minutes feront la différence.
En Challenge Cup, les matchs s’étalent aussi sur tout le week-end. Ulster – Stade Français, Ospreys – Montpellier, ou encore USAP – Lions : autant de matchs où la moindre erreur peut coûter cher.
Challenge Cup – J4
Vendredi 16 janvier 2026
-
21h00 : Dragons – Newcastle Falcons (EPCR TV)
Samedi 17 janvier 2026
-
14h00 : Ulster – Stade Français (beIN Sports 7)
-
14h00 : Black Lion – Zebre
-
18h30 : Perpignan – Lions (EPCR TV)
-
-
21h00 : Ospreys – Montpellier (beIN Sports 4)
Dimanche 18 janvier 2026
-
14h00 : Exeter Chiefs – Cardiff Rugby (beIN Sports 4)
-
14h00 : Lyon – Trévise (France 3)
-
Pro D2 : la routine… mais sous haute tension
Vendredi soir, la Pro D2 prend le relais avec sept rencontres, dont Béziers – Aurillac ou Grenoble – Agen. Samedi, Vannes – Brive clôturera la J17. À ce stade de la saison, chaque déplacement est un traquenard.
Pro D2 – J17
Vendredi 16 janvier 2026
-
-
19h30 : Béziers – Aurillac (Canal+ Live 2)
-
-
-
19h30 : Mont-de-Marsan – Valence Romans (Canal+ Live 5)
-
19h30 : Carcassonne – Dax (Canal+ Live 6)
-
21h00 : Grenoble – Agen (Canal+ Sport)
Samedi 17 janvier 2026
-
21h00 : Vannes – Brive (Canal+ Sport)
Entre l’Europe et la Pro D2, cette semaine peut redessiner les trajectoires de la saison. Qualifications, dynamique mentale, gestion des cadres : les staffs savent que ces matchs pèsent bien plus lourd que 80 minutes.
Trois compétitions, des enjeux partout, et du rugby du vendredi au dimanche. Bref, une semaine comme on les aime, à vivre canapé ou carnet de notes à la main.
Fidjien sous prozac
Sur les 3 clubs français diffusés en clair (3 seulement!!)
-1 éliminé
-1 en ballotage très défavorable
En challenge, Perpi aurait mérité. En Champion Pau svp!!!
pascalbulroland
Cher @ Thibault Perrin , comment vous avez pu passer à travers du meilleur match de la 3 eme journée de CC entre Leinster et La Rochelle. ??
C'est indigne de votre travail, sachez le...
Jak3192
Ça fait 2 fois que je lis ton post dans 2 articles différents...
Peut être que le fait d'insister va te donner du bonheur, et que ton article tant espéré verra le jour...
Moi tu vois, j'aurais aimé un article sur la vente de la Nanterre Arena à un fond de pension US (ou truc du genre).
Arena Nanterre qui fut créée me semble t'il pour le R92 et accessoirement des spectacles divers et variés.
Au final, l'accessoire est devenu l'essentiel 😅
La vente sera faite, et ça n'a intéressé personne. 😄
Tout cela pour dire que la Rédac du Nistère, elle fait ce qu'elle veut.
Si j'achète tel canard quotidien, je sais que je vais lire tel type d'article avec une orientation précise, ou pas d'article traité sur ce sujet tout court.
Tout cela pour dire quoi ?
Ici c'est pas RR, ou l'Equipe: sur que la rédac Nisterienne, c'est 10 pelos, stagiaire de 3eme compris, et que les moyens ne sont pas les mêmes que les "vrais", pour le traitement ou pas des sujets dont on a envie.
pascalbulroland
Si je ne vais pas sur RR ou l'équipe, pourquoi je vois des articles sur ce site reprendre leurs articles ??
Je paye un abonnement , je suis en droit de demander au moins le pourquoi sur l'absence d'article sur ce qui a été le plus beau match de la journée...car ils ne sont pas nombreux les beaux matchs en CC, même si c'est une défaite rageante d'un club Français.