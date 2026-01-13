Vos matchs de rugby Toulouse/Sale et Bristol/Bordeaux à quelle heure et sur quelle chaîne ?
Vos matchs de rugby à ne pas rater : à quelle heure et sur quelle chaîne.
Du vendredi au dimanche, le rugby est partout. Champions Cup, Challenge Cup, Pro D2 : voici le programme TV à ne surtout pas rater.

Une semaine XXL sur les écrans ovales

Le rugby européen ne laisse aucun répit. Cette semaine marque la 4e journée de la Champions Cup et de la Challenge Cup, pendant que la Pro D2 enchaîne avec sa 17e journée.

Du vendredi au dimanche, les affiches s’enchaînent, avec des enjeux lourds à tous les étages : qualifications européennes, lutte pour le maintien, course au top 6. Voici le programme télé complet, pour ne rien manquer.

Champions Cup : week-end décisif pour les clubs français

La Champions Cup ouvre le bal dès vendredi 16 janvier. À 21h, Pau reçoit les Bulls, pendant que Bath accueille Edinburgh. Samedi, la journée est dense : SharksClermont à 14h, BayonneLeinster à 16h15, puis Stade ToulousainSale Sharks à 18h30.

Le match GloucesterToulon clôture la soirée. Dimanche, La RochelleHarlequins et Glasgow WarriorsSaracens seront scrutés de près. Sans oublier un Bristol - Bordeaux qui sent la poudre.

Champions Cup – J4

Vendredi 16 janvier 2026

  • 21h00 : PauBulls (beIN Sports 3)

  • 21h00 : BathEdinburgh (beIN Sports 10)

Samedi 17 janvier 2026

  • 14h00 : SharksClermont (beIN Sports 3)

  • 16h15 : BayonneLeinster (France 2)

  • 16h15 : StormersLeicester Tigers (beIN Sports 9)

  • 18h30 : Stade ToulousainSale Sharks (beIN Sports 1)

  • 18h30 : MunsterCastres (beIN Sports 8)

  • 21h00 : GloucesterToulon (beIN Sports 3)

Dimanche 18 janvier 2026

  • 14h00 : Bristol BearsBordeaux-Bègles (beIN Sports 1)

  • 16h15 : Northampton SaintsScarlets (beIN Sports 4)

  • 16h15 : La RochelleHarlequins (France 2)

  • 18h30 : Glasgow WarriorsSaracens (beIN Sports 4)

Cette 4e journée agit comme un premier couperet. Avec le nouveau format, chaque point compte, et les bonus offensifs deviennent stratégiques.

Pour les clubs français, c’est souvent la journée où l’on bascule : soit vers une réception en huitième, soit vers un déplacement piégeux voire une élimination. Les rotations d’effectif, la gestion du banc et la capacité à accélérer sur les 20 dernières minutes feront la différence.

En Challenge Cup, les matchs s’étalent aussi sur tout le week-end. UlsterStade Français, Ospreys – Montpellier, ou encore USAP – Lions : autant de matchs où la moindre erreur peut coûter cher.

Challenge Cup – J4

Vendredi 16 janvier 2026

Samedi 17 janvier 2026

  • 14h00 : UlsterStade Français (beIN Sports 7)

  • 14h00 : Black LionZebre

  • 18h30 : PerpignanLions (EPCR TV)

  • 21h00 : ConnachtMontauban (beIN Sports 5)

  • 21h00 : OspreysMontpellier (beIN Sports 4)

Dimanche 18 janvier 2026

Pro D2 : la routine… mais sous haute tension

Vendredi soir, la Pro D2 prend le relais avec sept rencontres, dont BéziersAurillac ou GrenobleAgen. Samedi, VannesBrive clôturera la J17. À ce stade de la saison, chaque déplacement est un traquenard.

Pro D2 – J17

Vendredi 16 janvier 2026

Samedi 17 janvier 2026

  • 21h00 : VannesBrive (Canal+ Sport)

Entre l’Europe et la Pro D2, cette semaine peut redessiner les trajectoires de la saison. Qualifications, dynamique mentale, gestion des cadres : les staffs savent que ces matchs pèsent bien plus lourd que 80 minutes.

Trois compétitions, des enjeux partout, et du rugby du vendredi au dimanche. Bref, une semaine comme on les aime, à vivre canapé ou carnet de notes à la main.

Sur les 3 clubs français diffusés en clair (3 seulement!!)
-1 éliminé
-1 en ballotage très défavorable

En challenge, Perpi aurait mérité. En Champion Pau svp!!!

  • il y a 44 minutes

