TOP 14. 160 000 £ dans le vent ? Pourquoi le contrat de Tom Willis fait toujours autant jaser en Angleterre ?

La saison dernière, Tom Willis a intégré pleinement l'équipe d'Angleterre (8 matchs, 6 titularisations). Et à en voir sa prestation rugissante face au Stade Toulousain le week-end dernier, on comprend mieux pourquoi.

Le numéro 8 de 27 ans (il les fêtera ce dimanche) a constamment mis les siens dans l'avancée et a certainement dû faire frotter les mains du staff de l'UBB en voyant la partie XXL de sa recrue pour la saison prochaine. Car vous le savez certainement, le natif de Reading s'est engagé avec Bordeaux, où il avait déjà passé une demi-saison en 2022/2023.

Ce que vous ne savez peut-être pas en revanche, c'est pourquoi cette signature est un sacré pied de nez fait à l'équipe d'Angleterre et à sa fédération.

160 000 £ dans le vent ?

Actuellement, le troisième ligne international anglais, Tom Willis, fait partie du programme EPS (qui ressemble grossièrement au statut de joueur premium qui existe au sein du XV de France) qui lui assure un complément de 160 000 £ de la part de la fédération anglaise afin d'agrémenter les salaires des joueurs phares de la sélection et d'éviter justement l'appel du Top 14 ou du Japon.

Le truc, c'est que depuis l'annonce de sa future destination très tôt dans la saison, le sélectionneur Steve Borthwick a décidé de ne plus l’appeler afin de se baser sur des joueurs qui seront disponibles pour la Coupe du Monde 2027. D'ailleurs, il n'a pas disputé la tournée de novembre et ne devrait pas non plus jouer le Tournoi 2026, malgré des prestations fracassantes en club.

Depuis, cette situation a largement fait débat outre-Manche puisque ces statuts étant valables pour une saison pleine, la Fédération va se retrouver à payer chaque mois jusqu'en juillet un joueur qui n'est pas appelé en sélection. Ce qui est certain, c'est que ce n'est que le cadet des problèmes du numéro 8 des Saracens qui, lui, est dans son droit et mieux, continue de performer chaque week-end.

À ce titre, on imagine que ce que l'UBB proposait au colosse (1m92 pour 120kg) devait être drôlement plus avantageux que son contrat actuel en Angleterre. A moins que la météo, la vigne bordelaise et la perspective de se rapprocher de son frère aient fait la différence. Après tout, nous sommes toujours en droit de rêver !