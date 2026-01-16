TOP 14. 160 000 £ dans le vent ? Pourquoi le contrat de Tom Willis fait toujours autant jaser en Angleterre ?

La saison dernière, Tom Willis a intégré pleinement l'équipe d'Angleterre (8 matchs, 6 titularisations). Et à en voir sa prestation rugissante face au Stade Toulousain le week-end dernier, on comprend mieux pourquoi.
Le numéro 8 de 27 ans (il les fêtera ce dimanche) a constamment mis les siens dans l'avancée et a certainement dû faire frotter les mains du staff de l'UBB en voyant la partie XXL de sa recrue pour la saison prochaine. Car vous le savez certainement, le natif de Reading s'est engagé avec Bordeaux, où il avait déjà passé une demi-saison en 2022/2023.
Ce que vous ne savez peut-être pas en revanche, c'est pourquoi cette signature est un sacré pied de nez fait à l'équipe d'Angleterre et à sa fédération.
160 000 £ dans le vent ?
Actuellement, le troisième ligne international anglais, Tom Willis, fait partie du programme EPS (qui ressemble grossièrement au statut de joueur premium qui existe au sein du XV de France) qui lui assure un complément de 160 000 £ de la part de la fédération anglaise afin d'agrémenter les salaires des joueurs phares de la sélection et d'éviter justement l'appel du Top 14 ou du Japon.
Le truc, c'est que depuis l'annonce de sa future destination très tôt dans la saison, le sélectionneur Steve Borthwick a décidé de ne plus l’appeler afin de se baser sur des joueurs qui seront disponibles pour la Coupe du Monde 2027. D'ailleurs, il n'a pas disputé la tournée de novembre et ne devrait pas non plus jouer le Tournoi 2026, malgré des prestations fracassantes en club.
Depuis, cette situation a largement fait débat outre-Manche puisque ces statuts étant valables pour une saison pleine, la Fédération va se retrouver à payer chaque mois jusqu'en juillet un joueur qui n'est pas appelé en sélection. Ce qui est certain, c'est que ce n'est que le cadet des problèmes du numéro 8 des Saracens qui, lui, est dans son droit et mieux, continue de performer chaque week-end.
À ce titre, on imagine que ce que l'UBB proposait au colosse (1m92 pour 120kg) devait être drôlement plus avantageux que son contrat actuel en Angleterre. A moins que la météo, la vigne bordelaise et la perspective de se rapprocher de son frère aient fait la différence. Après tout, nous sommes toujours en droit de rêver !
dusqual
encore une fois, un dernier paragraphe qui laisse un goût amer.
j'entends qu'à ce niveau là, le pognon ça compte et que l'ubb lui a pas promis des canelés.
maintenant, ça fait tout de même quelques années que l'ubb joue dans les 1er rôles en championnat comme sur la scène européenne. on va pas l'évoquer?
l'attractivité sportive ça compte plus? ou c'est réservé à certains?
pour rappel, les derniers matches entre saracens et ubb c'est 45-12 et 55-15...
et on parle d'un club déjà qualifié pour la phase finale de cc avant même la dernière journée...
ouais vous êtes en droit de rêver, mais franchement, parfois vous faites pas rêver...
Uther
Bien sûr que l'argent, ça compte. Les mecs sont professionnels.
Maintenant, je ne suis pas certain qu'il gagne beaucoup plus à l'UBB qu'aux Saracens. D'autres facteurs sont à prendre en ligne de compte comme le fait de se rapprocher de son frère (Tom Willis l'avait lui-même évoqué), le fait que l'UBB soit en haut de l'affiche aussi bien en France qu'en Europe comme tu l'évoques et que sa première "pige" lui avait laissé de bons souvenirs.
Mais surtout, il vient des Wasps. Un club qui a demandé de l'aide à la RFU pendant le COVID pour finir la saison et qui n'a rien eu comme Worcester. Les joueurs des Wasps ont même accepté de baisser leur salaire (Willis inclus j'imagine) mais ça na pas suffit.
Du jour au lendemain, les joueurs se sont retrouvés chômeur et la RFU ne les a pas plus aidé. Pour Tom ou Jack Willis, ça n'était pas un problème de retrouver un job mais pour certains de leurs coéquipiers, ça ne s'est pas bien passé. Coéquipiers et amis. Ryan Mills en est le meilleur exemple.
Que Tom Willis fasse passer sa carrière avant tout ne me choque pas même au détriment de l'équipe nationale et donc de la RFU.
Après, déjà ces 160.000 £ ne sont pas perdues puisqu'elles aident les Saracens et d'autre part, compte-tenu du redressement spectaculaire des finances de la RFU, je pense que c'est vraiment le cadet de leur souci.
Et 2025 devrait être encore une meilleure année pour la RFU avec le nombre de matchs qu'il y a eu à Twickenham quasiment tous à guichets fermés.
Bref, je ne sais pas trop bien où l'auteur de l'article a vu que ça jasait mais je n'ai rien vu de tel. Tout le monde bien conscience que T. Willis aurait probablement été un titulaire indiscutable mais ils sont tous passés à autre chose comme pour tous les autres internationaux qui sont partis.
NMa
Vu qu'on est pas loin du max concernant le salary cap, j'espère qu'ils n'ont pas fait de magouille pour faire passer le salaire de Willis.
Vu le caractère de Marti je pense qu'il a du faire les choses dans le bon ordre.