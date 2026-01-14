Retière, Lucu et Hutteau blessés, vers une première en Champions Cup : la compo probable de Bordeaux face à Bristol

Pour son dernier match de phase régulière en Champions Cup, l’UBB se déplacera à Bristol avec un jeune espoir appelé pour compenser plusieurs forfaits.

C’est une véritable malédiction à laquelle les Bordelais font face au poste de demi de mêlée, avec un quatrième forfait ce week-end lors de la victoire face à Northampton. Entré à la 50e minute, Arthur Retière a dû céder sa place vingt minutes plus tard, victime d’une commotion.

Une charge de l’intraitable Henry Pollock, qui lui a valu une courte nuit à l’hôpital et surtout une indisponibilité de plusieurs jours, à l’heure où Bordeaux a plus que jamais besoin de numéros 9. Auteur d’une prestation convaincante, Martin Page-Relo rassure en l’absence de Maxime Lucu, mais pourrait être épaulé ce week-end par un jeune espoir.

Enfin, l’ossature de cette équipe devrait rester sensiblement la même, et pour cause, d’un point de vue mathématique, Bordeaux doit impérativement s’imposer pour s’assurer la première place.

82 plaquages en 389 minutes, en fin de contrat à Bordeaux, ce deuxième ligne est une référence défensive en Europe Encore un coup dur : l’infirmerie de Bordeaux s’agrandit

Comme la semaine dernière, Maxime Lucu (genou), blessé face au Racing 92, et Sipili Falatea (cuisse) sont indisponibles. À ces absences s’ajoutent celles de longue date de Pierre Bochaton, toujours touché aux cervicales, de Marko Gazzotti, en convalescence après une chirurgie de la cheville, de Valentin Hutteau, opéré du genou, ainsi que de Lachlan Swinton, également forfait en raison d’une blessure au genou. Une série de pépins physiques qui complique un peu plus la gestion de l’effectif girondin.

S’ajoute à cela le forfait de Romain Buros la semaine dernière. Mis au repos mercredi, l’arrière n’avait pas pu figurer dans le groupe face à Northampton. Un souci musculaire est évoqué, ce qui pourrait l’éloigner des terrains face à Bristol.

Comme évoqué, Arthur Retière rejoint lui aussi ses coéquipiers à l’infirmerie. Après une nuit passée à l’hôpital, le polyvalent demi de mêlée ne sera pas du voyage à Bristol dimanche. Le club a communiqué en début de semaine sur son indisponibilité. Il est le seul joueur à avoir rejoint l’infirmerie cette semaine après la victoire face à Northampton.

"Arthur est bien sorti de l’hôpital dimanche soir. À ce stade, la situation est jugée rassurante. Des examens complémentaires sont néanmoins programmés dans les prochains jours afin de poursuivre le suivi médical. Bon repos et bon rétablissement @arthur__rtr ! "

Enzo Gourg sur le banc ? Rayasi reconduit face à Bristol ?

Difficile de passer à côté de la performance de Salesi Rayasi, tant il a impressionné et surtout surpris le plus grand nombre. À l’annonce de sa titularisation à la place de Romain Buros, les interrogations étaient pourtant légitimes.

Le trio Buros–Penaud–LBB faisait des étincelles, mais avec Rayasi dans l’équation, celles-ci se sont transformées en feu d’artifice. Auteur d’un triplé et nommé dans l’équipe type de la journée en Champions Cup, l’ailier devrait logiquement être reconduit.

Pour ce qui est des certitudes, Bordeaux peut s’appuyer sur son capitaine de touche Cameron Woki, qui devrait enchaîner avec une troisième ligne similaire, composée de Temo Matiu et Jean-Luc du Preez. Vos matchs de rugby Toulouse/Sale et Bristol/Bordeaux à quelle heure et sur quelle chaîne ?Forte d’une mêlée irréprochable, qui avait rapidement mis Northampton à la faute dans le premier quart d’heure, la première ligne devrait elle aussi être reconduite. Jefferson Poirot est attendu aux côtés de Maxime Lamothe et de Ben Tameifuna, auteur d’une très bonne demi-heure. Le pilier tongien débuterait, tandis que Carlu Sadie prendrait place sur le banc.

Légèrement touché lors de sa sortie, Cyril Cazeaux pourrait être remplaçant au coup d’envoi, au profit de Boris Palu, qui composerait la deuxième ligne aux côtés d’Adam Coleman.

À la mêlée, s’il ne fait aucun doute que Martin Page-Relo figurera dans le XV de départ, son remplaçant pourrait, lui, connaître une première apparition dans le groupe professionnel. Enzo Gourg, habituel numéro 9 des Espoirs, serait pressenti pour suppléer l’international italien.

Bordeaux a jusqu’à mercredi 13 heures pour l’inscrire auprès de l’EPCR. À défaut, la piste menant à Xan Mousquès, éventuellement repositionné à la mêlée, resterait la seule option envisagée.

Enfin, derrière, la ligne de trois-quarts devrait rester inchangée.

Bordeaux 1 Poirot 2 Lamothe 3 Tameifuna 4 Palu 5 Coleman 6 Du Preez 8 Matiu 7 Woki 9 Page Relo 10 Jalibert 11 Bielle-Biarrey 12 Moefana 13 Depoortère 14 Penaud 15 Rayasi 16 Barlot 17 Perchaud 18 Sadie 19 Cazeaux ou Jacobs



20 Vergnes-Taillefer 21 Gourg ou Mousquès 22 Janse Van Rensburg 23 Carbery

