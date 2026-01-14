Retière, Lucu et Hutteau blessés, vers une première en Champions Cup : la compo probable de Bordeaux face à Bristol
Devant de nombreuses blessures, Bordeaux pourrait compter sur le jeune Enzo Gourg pour suppléer Martin Page-Relo. ©beIN Sport
Pour son dernier match de phase régulière en Champions Cup, l’UBB se déplacera à Bristol avec un jeune espoir appelé pour compenser plusieurs forfaits.

C’est une véritable malédiction à laquelle les Bordelais font face au poste de demi de mêlée, avec un quatrième forfait ce week-end lors de la victoire face à Northampton. Entré à la 50e minute, Arthur Retière a dû céder sa place vingt minutes plus tard, victime d’une commotion.

Une charge de l’intraitable Henry Pollock, qui lui a valu une courte nuit à l’hôpital et surtout une indisponibilité de plusieurs jours, à l’heure où Bordeaux a plus que jamais besoin de numéros 9. Auteur d’une prestation convaincante, Martin Page-Relo rassure en l’absence de Maxime Lucu, mais pourrait être épaulé ce week-end par un jeune espoir.

Enfin, l’ossature de cette équipe devrait rester sensiblement la même, et pour cause, d’un point de vue mathématique, Bordeaux doit impérativement s’imposer pour s’assurer la première place.

82 plaquages en 389 minutes, en fin de contrat à Bordeaux, ce deuxième ligne est une référence défensive en Europe82 plaquages en 389 minutes, en fin de contrat à Bordeaux, ce deuxième ligne est une référence défensive en EuropeEncore un coup dur : l’infirmerie de Bordeaux s’agrandit

Comme la semaine dernière, Maxime Lucu (genou), blessé face au Racing 92, et Sipili Falatea (cuisse) sont indisponibles. À ces absences s’ajoutent celles de longue date de Pierre Bochaton, toujours touché aux cervicales, de Marko Gazzotti, en convalescence après une chirurgie de la cheville, de Valentin Hutteau, opéré du genou, ainsi que de Lachlan Swinton, également forfait en raison d’une blessure au genou. Une série de pépins physiques qui complique un peu plus la gestion de l’effectif girondin.

S’ajoute à cela le forfait de Romain Buros la semaine dernière. Mis au repos mercredi, l’arrière n’avait pas pu figurer dans le groupe face à Northampton. Un souci musculaire est évoqué, ce qui pourrait l’éloigner des terrains face à Bristol.

Comme évoqué, Arthur Retière rejoint lui aussi ses coéquipiers à l’infirmerie. Après une nuit passée à l’hôpital, le polyvalent demi de mêlée ne sera pas du voyage à Bristol dimanche. Le club a communiqué en début de semaine sur son indisponibilité. Il est le seul joueur à avoir rejoint l’infirmerie cette semaine après la victoire face à Northampton.

"Arthur est bien sorti de l’hôpital dimanche soir. À ce stade, la situation est jugée rassurante. Des examens complémentaires sont néanmoins programmés dans les prochains jours afin de poursuivre le suivi médical. Bon repos et bon rétablissement @arthur__rtr ! "

Enzo Gourg sur le banc ? Rayasi reconduit face à Bristol ?

Difficile de passer à côté de la performance de Salesi Rayasi, tant il a impressionné et surtout surpris le plus grand nombre. À l’annonce de sa titularisation à la place de Romain Buros, les interrogations étaient pourtant légitimes.

Le trio Buros–Penaud–LBB faisait des étincelles, mais avec Rayasi dans l’équation, celles-ci se sont transformées en feu d’artifice. Auteur d’un triplé et nommé dans l’équipe type de la journée en Champions Cup, l’ailier devrait logiquement être reconduit.

Pour ce qui est des certitudes, Bordeaux peut s’appuyer sur son capitaine de touche Cameron Woki, qui devrait enchaîner avec une troisième ligne similaire, composée de Temo Matiu et Jean-Luc du Preez.Vos matchs de rugby Toulouse/Sale et Bristol/Bordeaux à quelle heure et sur quelle chaîne ?Vos matchs de rugby Toulouse/Sale et Bristol/Bordeaux à quelle heure et sur quelle chaîne ?Forte d’une mêlée irréprochable, qui avait rapidement mis Northampton à la faute dans le premier quart d’heure, la première ligne devrait elle aussi être reconduite. Jefferson Poirot est attendu aux côtés de Maxime Lamothe et de Ben Tameifuna, auteur d’une très bonne demi-heure. Le pilier tongien débuterait, tandis que Carlu Sadie prendrait place sur le banc.

Légèrement touché lors de sa sortie, Cyril Cazeaux pourrait être remplaçant au coup d’envoi, au profit de Boris Palu, qui composerait la deuxième ligne aux côtés d’Adam Coleman.

À la mêlée, s’il ne fait aucun doute que Martin Page-Relo figurera dans le XV de départ, son remplaçant pourrait, lui, connaître une première apparition dans le groupe professionnel. Enzo Gourg, habituel numéro 9 des Espoirs, serait pressenti pour suppléer l’international italien.

Bordeaux a jusqu’à mercredi 13 heures pour l’inscrire auprès de l’EPCR. À défaut, la piste menant à Xan Mousquès, éventuellement repositionné à la mêlée, resterait la seule option envisagée.

Enfin, derrière, la ligne de trois-quarts devrait rester inchangée.

Bordeaux
1
Poirot
2
Lamothe
3
Tameifuna
4
Palu
5
Coleman
6
Du Preez
8
Matiu
7
Woki
9
Page Relo
10
Jalibert
11
Bielle-Biarrey
12
Moefana
13
Depoortère
14
Penaud
15
Rayasi
16
Barlot
17
Perchaud
18
Sadie
19
Cazeaux ou Jacobs


20
Vergnes-Taillefer
21
Gourg ou Mousquès
22
Janse Van Rensburg
23
Carbery

194 cm, 114 kilos, puissance et polyvalence, comment ce profil précieux peut faire la différence à Bordeaux en TOP 14 ?194 cm, 114 kilos, puissance et polyvalence, comment ce profil précieux peut faire la différence à Bordeaux en TOP 14 ?

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires

Attendre un peu pour Rayasi ... Buros est quand même un joueur de talent. Pas le même profil...

  • il y a 1 seconde

Derniers articles

 News
53 essais : les chiffres de l'attaque bordelaise donnent le vertige, mais attention au risque de chutes cet hiver
News
Deux défaites en poules : Toulouse peut-il transformer ce pénible rappel historique en déclic ?
News
Vos matchs de rugby Toulouse/Sale et Bristol/Bordeaux à quelle heure et sur quelle chaîne ?
News
La composition probable pour le match où le Stade Toulousain n’a plus le droit à l’erreur en Champions Cup
Vidéos
VIDEO. ''C’est moi le grand frère'' : Quand les ''bros'' Willis se croisent, il vaut mieux s’écarter du milieu
News
Champions Cup. Les frères Willis au rendez-vous, un banc toulousain absent : la défaite des Rouge et Noir en chiffres
News
''Toulouse est en danger'' ; ''Même les meilleurs peuvent paraître humains'' : la presse anglaise impitoyable avec le Stade
News
''Ce n'est que le début'' : Salesi Rayasi, le 'presque All Black' qui pourrait voler la vedette à la patrouille de France
News
L’UBB s’affirme en Champions Cup, personne n'arrête Jalibert et ses potes !
News
Le RC Toulon serre les dents et trouve la solution contre le Munster en Champions Cup