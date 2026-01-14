Retière, Lucu et Hutteau blessés, vers une première en Champions Cup : la compo probable de Bordeaux face à Bristol

C’est une véritable malédiction à laquelle les Bordelais font face au poste de demi de mêlée, avec un quatrième forfait ce week-end lors de la victoire face à Northampton. Entré à la 50e minute, Arthur Retière a dû céder sa place vingt minutes plus tard, victime d’une commotion.
Une charge de l’intraitable Henry Pollock, qui lui a valu une courte nuit à l’hôpital et surtout une indisponibilité de plusieurs jours, à l’heure où Bordeaux a plus que jamais besoin de numéros 9. Auteur d’une prestation convaincante, Martin Page-Relo rassure en l’absence de Maxime Lucu, mais pourrait être épaulé ce week-end par un jeune espoir.
Enfin, l’ossature de cette équipe devrait rester sensiblement la même, et pour cause, d’un point de vue mathématique, Bordeaux doit impérativement s’imposer pour s’assurer la première place.
Encore un coup dur : l'infirmerie de Bordeaux s'agrandit
Comme la semaine dernière, Maxime Lucu (genou), blessé face au Racing 92, et Sipili Falatea (cuisse) sont indisponibles. À ces absences s’ajoutent celles de longue date de Pierre Bochaton, toujours touché aux cervicales, de Marko Gazzotti, en convalescence après une chirurgie de la cheville, de Valentin Hutteau, opéré du genou, ainsi que de Lachlan Swinton, également forfait en raison d’une blessure au genou. Une série de pépins physiques qui complique un peu plus la gestion de l’effectif girondin.
S’ajoute à cela le forfait de Romain Buros la semaine dernière. Mis au repos mercredi, l’arrière n’avait pas pu figurer dans le groupe face à Northampton. Un souci musculaire est évoqué, ce qui pourrait l’éloigner des terrains face à Bristol.
Comme évoqué, Arthur Retière rejoint lui aussi ses coéquipiers à l’infirmerie. Après une nuit passée à l’hôpital, le polyvalent demi de mêlée ne sera pas du voyage à Bristol dimanche. Le club a communiqué en début de semaine sur son indisponibilité. Il est le seul joueur à avoir rejoint l’infirmerie cette semaine après la victoire face à Northampton.
"Arthur est bien sorti de l’hôpital dimanche soir. À ce stade, la situation est jugée rassurante. Des examens complémentaires sont néanmoins programmés dans les prochains jours afin de poursuivre le suivi médical. Bon repos et bon rétablissement @arthur__rtr ! "
Enzo Gourg sur le banc ? Rayasi reconduit face à Bristol ?
Difficile de passer à côté de la performance de Salesi Rayasi, tant il a impressionné et surtout surpris le plus grand nombre. À l’annonce de sa titularisation à la place de Romain Buros, les interrogations étaient pourtant légitimes.
Le trio Buros–Penaud–LBB faisait des étincelles, mais avec Rayasi dans l’équation, celles-ci se sont transformées en feu d’artifice. Auteur d’un triplé et nommé dans l’équipe type de la journée en Champions Cup, l’ailier devrait logiquement être reconduit.
Forte d'une mêlée irréprochable, qui avait rapidement mis Northampton à la faute dans le premier quart d'heure, la première ligne devrait elle aussi être reconduite. Jefferson Poirot est attendu aux côtés de Maxime Lamothe et de Ben Tameifuna, auteur d'une très bonne demi-heure. Le pilier tongien débuterait, tandis que Carlu Sadie prendrait place sur le banc.
Légèrement touché lors de sa sortie, Cyril Cazeaux pourrait être remplaçant au coup d’envoi, au profit de Boris Palu, qui composerait la deuxième ligne aux côtés d’Adam Coleman.
À la mêlée, s’il ne fait aucun doute que Martin Page-Relo figurera dans le XV de départ, son remplaçant pourrait, lui, connaître une première apparition dans le groupe professionnel. Enzo Gourg, habituel numéro 9 des Espoirs, serait pressenti pour suppléer l’international italien.
Bordeaux a jusqu’à mercredi 13 heures pour l’inscrire auprès de l’EPCR. À défaut, la piste menant à Xan Mousquès, éventuellement repositionné à la mêlée, resterait la seule option envisagée.
Enfin, derrière, la ligne de trois-quarts devrait rester inchangée.
194 cm, 114 kilos, puissance et polyvalence, comment ce profil précieux peut faire la différence à Bordeaux en TOP 14 ?
Jacques-Tati-en-EDF
Attendre un peu pour Rayasi ... Buros est quand même un joueur de talent. Pas le même profil...
Jak3192
Pollock, c'est bien celui qui fait passer Farrell pour un gentil nounours affectueux ?
Jamais compris la carrière de Retiere... Toujours dans de grandes équipes, mais jamais dans les 1ers rôles alors qu'un véritable talent.
Enfin à mon avis.
Et donc sous côté.
Pour l'UBB, faudra se sortir les doigts.
La seule équipe française à pouvoir obtenir les 4 victoires.
C'est fou comme le niveau s'est élevé...
Allez UBB !
🟣
lebonbernieCGunther
Je suis soulagé que Retière soit toujours en vie! J'espère qu'il reviendra vite, il est précieux et utile dans l'effectif.
Sinon, vous avez des infos sur Bristol? Je ne sais pas ce qu'ils valent ni même quels sont leurs points forts/faibles... Merci d'éclairer ma lanterne.
Uther
C'est la seule équipe qui a battu Northampton en Premiership cette saison (46-12) dans un match où Northampton s'est retrouvé à 14 en début de match pour 20 minutes.
C'est une équipe très joueuse mais qui a beaucoup d'absents (Et des joueurs clés). C'est un peu comme la fameuse boîte de chocolats : Tu peux en prendre 4 en 20 minutes sans vraiment comprendre comment ou alors, ils décident que le match ne les concerne plus et ils en prennent 40 (50 vu que c'est l'UBB...)
Plus sérieusement, la clé pour les contrer c'est de les empêcher de jouer vite comme l'a fait Sale lors de la dernière journée de Premiership mais si tu les laisses jouer et que tu n'es pas assez agressif en défense alors tu es en danger.
Notamment, Randall s'il est dans un bon jour, c'est le meilleur 9 Anglais et de très loin mais il a aussi des moments d'absence (Une sorte de Finn Russell local).
Bonne mêlée notamment si Genge est présent, une touche un peu friable, une 3ème ligne très mobile et derrière tu as Ravouvou et LRZ notamment qui peuvent faire la différence à tout moment. Au centre, Janse Van Rensburg est un vrai char d'assaut (Comme tous les SudAFS) mais ils ont du le replacer en 13. En 12, Williams est un joueur discret venu du Championship mais je le trouve plutôt bon même si la paire JvR/Jenkins était quand même plus complémentaire (Mais Jenkins est blessé). Jordan en 10 n'est pas mauvais mais il n'était pas le 1er choix et je pense que McGinty est out pour toute la saison. C'est une très grosse absence de même que celle d'Ibitoye.
Beaucoup de talents, beaucoup d'envie de jouer mais une certaine inconstance. Ils ont quand même collé 60 Pts à Pau et ont infligé le même tarif aux Bulls en AFS alors que les mecs avaient l'air totalement en vacances (Ravouvou est mort de rire sur le terrain, même les SudAFS se marrent, le match le plus WTF que j'ai vu cette saison).
Dans un mauvais jour, l'UBB prendra sans souffrir la victoire et le BO.
Dans un bon jour, Bristol peut vraiment les embêter surtout à domicile.
lebonbernieCGunther
Merci pour tous ces détails
Zilveur
Ils sont pas mal cette saison, seulement 2 défaites à Bath et aux Saracens.
Et là ils sont sur 7 victoires d'affilées dont quelques gros scores.
Côté joueurs ils ont récupéré Rees-Zamit. Ils ont toujours Genge et un Van Rensburg au centre (avec un mulet exceptionnel). Et Oghre qui avait fait un passage sympa à l'ubb !
lebonbernieCGunther
Merci