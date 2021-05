Féminines. Nouvelle formule, retransmission des phases finales : les prochaines nouveautés

La FFR souhaite faire évoluer les championnats féminins dès la saison prochaine. Pour cela, des matchs seront rediffusés et des objectifs fixés.

Depuis le début de la pandémie mondiale, il n'y a pas que le rugby amateur qui se sent oublié. Mais il y a plus grave. Chez les professionnels, ou plutôt professionnelles, le rugby féminin est laissé de côté à cause de son statut pas totalement pro. Cette année, le plus haut championnat était constitué de deux poules de quatre avec les huit meilleures équipes de France. Mais l'objectif est de rendre attractif et d'élever le niveau du rugby féminin en France. Si le XV de France joue le haut de tableau mondial avec des générations de joueuses de plus en plus talentueuse.

Une harmonisation

La FFR souhaite harmoniser les calendriers domestiques et international qui ont complexifié la tenue des championnats depuis le début de la pandémie mondiale. L'objectif de la FFR est d'arriver à "deux divisions de 12 et d'harmoniser l'Élite avec le calendrier international". La Fédération souhaite avoir leurs meilleures joueuses dans le championnat de janvier à mai sans discontinuité, afin d'élever l'attractivité des rencontres qui auront lieu. L'autre objectif est qu'il n'y ait plus de différence entre chaque joueuse d'Élite 1 dans son évolution et son accompagnement.

Des matchs à la télé

Toujours dans l'évolution du rugby féminin, la FFR a négocié avec Eurosport et France 4 une rediffusion des phases finales d'Élite 1. Au programme, les supporters pourront apprécier les trois derniers matchs de plays-off ainsi que les phases finales du championnat. La finale, prévue le 23 mai prochain sera également sur le petit écran. Une bonne nouvelle dans la médiatisation du championnat d'Élite 1.