ÉLITE 1 FÉMININE. Les Clermontoises sur le toit de la France après la finale face à Blagnac [VIDÉO]

Les Clermontoises soulèvent leur premier bouclier devant un stade de Blagnac chauffé à blanc.

Le rugby, c'est le dimanche devant du public. Cette phrase a longuement été mise de côté, mais le championnat Élite 1 Féminine la remet au goût du jour. Ce dimanche, les féminines de l'ASM Romagnat se sont imposées en finale sur le terrain de Blagnac, contre ces mêmes Blagnacaises. Le terrain étant choisi bien à l'avance pour la finale.

Les nombreux supporters des deux clubs ont pu assister à une première mi-temps stérile des deux côtés, avec des fautes de mains et du stress qui se ressentait dans les transmissions. Les deux buteuses (Abadie pour Blagnac et Trémoulière pour Romagnat) ont échoué au but, laissant le score à 0-0 à la mi-temps. Le retour des citrons est différent et les intentions des Clermontoises tout autres. L'ouvreuse dépose un ballon dans l'en-but adversaire avant que Pignot ne plonge en donnant l'avantage aux visiteuses. Blagnac se ressaisit en se resserrant. L'essai de Sylla redonne espoir et ramène les deux équipes à 10-8. Mais la transformation d'Abadie est encore une fois manquée. Il ne manquera plus qu'une pénalité de Jessy Trémoulière à la 78e pour sceller le sort de cette finale (13-8). L'ASM Romagnat succède donc à Montpellier qui était le seul club à avoir remporté un bouclier d'Élite 1.