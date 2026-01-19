Derby et grosses affiches pour les Français : pourquoi le tirage des huitièmes de Challenge Cup fait saliver

À la peine en Top 14, Perpignan profite de la parenthèse européenne pour montrer un nouveau visage et, pourquoi pas, nourrir de nouvelles ambitions.

Si cette compétition ne bénéficie pas de l’aura de la Champions Cup auprès des amateurs de ballon ovale, cinq clubs de l’Hexagone se sont tout de même hissés en phase finale.

Ainsi, Montpellier, premier au classement général, Paris et Perpignan, ont terminé parmi les quatre premiers de leur poule. Pau et La Rochelle font partie des quatre équipes repêchées grâce à leur cinquième place en Champions Cup.

De ce fait, la France comptera de nombreux représentants en huitième de finale de cette compétition, avec notamment un bouillant Montpellier–Perpignan programmé le samedi 4 avril prochain. Et le tableau pourrait encore réserver quelques autres affiches très intéressantes.

Ils ont survolé la compétition en terminant grands leaders, en engrangeant l’intégralité des points possibles lors de leurs quatre sorties. Montpellier fait désormais figure de cador dans cette Challenge Cup, porté par des résultats éclatants.

Fort de deux succès bonifiés à l’extérieur face aux Ospreys (26-31), et aux Black Lion (13-24), le MHR n’a également pas tremblé à domicile, s’offrant ainsi une réception de choix en huitième de finale.

Les Héraultais accueilleront en effet l’équipe la moins bien classée des qualifiées. Perpignan a validé son billet en obtenant le match nul face aux Lions de Johannesburg, se qualifiant avec une avance de sept points terrains sur ces derniers.

Un second souffle pour une saison jusque-là compliquée en championnat, et l’occasion de rêver plus grand. En avril prochain, les deux formations se retrouveront pour un derby méditerranéen qui s’annonce bouillant, souvent à l’avantage des Montpelliérains, vainqueurs de trois des cinq dernières confrontations face à leur voisin.

D’autant que ce duel se jouera à deux reprises en l’espace de deux semaines, puisque Perpignan se déplacera de nouveau à Montpellier le 18 avril prochain, à l’occasion de la 21e journée de Top 14.

Victoire bonifiée 👏



Nos Cistes décrochent la première place de leur poule.



Sur la feuille de match ce soir, 13 joueurs issus de notre centre de formation dont 7 actuellement avec les Espoirs !



🔵⚪ pic.twitter.com/Rk02xj7dIs — Montpellier Rugby (@MHR_officiel) January 17, 2026

Le Stade Français face aux Dragons gallois

Fort d’une dynamique positive en championnat, les joueurs du Stade Français se sont logiquement qualifiés pour les huitièmes de finale de la Challenge Cup, terminant seconds de leur poule derrière leur dernier adversaire, l’Ulster, contre qui ils ont concédé leur première défaite de la saison dans la compétition (26-19).

Menés rapidement 26 à 0 après une demi-heure de jeu, les Parisiens ont couru après le score tout au long de la rencontre, parvenant toutefois à réduire l’écart et à décrocher un point de bonus défensif.

Ils affronteront en huitième de finale les Dragons, équipe contre laquelle Perpignan avait décroché sa première victoire de la saison il y a quelques semaines. Ces derniers viennent également de s’imposer face à Newcastle (35-12), confirmant leur retour en forme après un début de saison chaotique.

Le samedi 4 avril prochain, ils se déplaceront sur la pelouse du Stade Jean-Bouin avec l’ambition de créer une nouvelle fois la surprise dans cette compétition. En 2014, les Dragons s’étaient déjà imposés à Paris, à la surprise générale, sur le score de 38 à 22.

Ce succès historique n’était alors que la deuxième victoire dans l’Hexagone pour le club gallois.

🏆𝗖𝗢𝗡𝗙𝗜𝗥𝗠𝗘𝗗 | We travel to the French capital and @SFParisRugby in the EPCR Challenge Cup round of 16 💥



The game will be played the weekend of April 3/4/5. Date, time & ticketing details to be announced in due course 👍



Paris... here we come! 🇫🇷#WeAreGwentRugby pic.twitter.com/EcAMdwKqhV — Dragons RFC 🐉 (@dragonsrfc) January 18, 2026

Pau en terre italienne 9 ans après

Reversés dans cette compétition, les Palois auront à cœur de bien figurer face aux Zebre de Parme, qu’ils affronteront en huitième de finale de cette Challenge Cup le week-end du 4 avril prochain.

Les Italiens, bons seconds derrière Montpellier dans la poule 1, recevront une formation redoutable issue de l’élite française. Même si Pau n’a pas connu la réussite escomptée en Champions Cup, avec un seul succès face aux Scarlets (38-47), le club reste l’une des grosses cylindrées du Top 14, juste derrière Toulouse au classement du championnat.

Ce sera la quatrième confrontation de l’histoire entre ces deux formations, et Pau a toujours battu les Zebre : deux fois à domicile, en 2018 et 2024, puis une fois à Parme, sur le score de 38-33 en octobre 2017.

Thibault Daubagna et Lucas Rey faisaient déjà partie de l’effectif palois lors de cette dernière rencontre, cette rencontre marquait la quatrième titularisation du talonneur avec la Section Paloise.

Dans le même cas que Pau, La Rochelle n’a pas connu une campagne à la hauteur de ses ambitions, se retrouvant en Challenge Cup au grand dam de son manager Ronan O’Gara, qui espérait forcément mieux.

Les doubles champions d’Europe traversent une période compliquée et pourront tenter de relancer une dynamique positive dans cette compétition. En huitième de finale, ils affronteront Newcastle, deuxième de sa poule derrière Trévise.

Ce sera une grande première : ces deux équipes ne se sont jamais rencontrées dans leur histoire. Les deux formations présentent des bilans relativement similaires ces dernières semaines, avec des résultats en dents de scie.

Le premier week-end d’avril 2026 constituera une occasion pour Ronan O’Gara et ses adjoints d’enclencher une nouvelle dynamique, tout en donnant un peu plus de temps de jeu aux jeunes. En championnat, Newcastle n’a remporté qu’une seule rencontre récemment, face à Gloucester, sur le score de 25-19.

