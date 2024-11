RUGBY. Canal+ fait entrer l’Élite 1 féminine dans une nouvelle ère – Décryptage

Commentateur pour Rugbyzone.tv depuis plusieurs saisons, Théo Fondacci, également au micro des dernières demi-finales d’Elite 1, se projette sur la première diffusion des féminines sur Canal+ ce week-end.

C’est une étape majeure pour le rugby féminin en France : la FFR, la LNR et Canal+ viennent de conclure un accord historique pour la diffusion de l’Élite 1 féminine. Dans une initiative visant à faire grimper la visibilité du rugby féminin en France, plusieurs affiches du championnat seront désormais diffusées sur Canal+ Sport tout au long de la saison. À chaque fois, l’affiche féminine suivra celle du Top 14 dans le même stade, permettant d'offrir aux joueuses la visibilité qu’elles méritent.

Une première historique

Premier test le 2 novembre, avec un plateau alléchant : l’ASM Romagnat et le Stade Bordelais, finalistes de la saison précédente, joueront à la suite du match ASM Clermont Auvergne-Union Bordeaux-Bègles en Top 14. Un rendez-vous explosif pour le championnat féminin et un cadre qui promet. Pour les deux équipes, qui s’étaient affrontées en finale, l’enjeu est de taille : profiter de ce coup de projecteur inédit pour donner une véritable vitrine au rugby féminin de club.

Florian Grill, président de la FFR, ne cache pas ses ambitions : avec la Coupe du monde 2025 en ligne de mire, l’objectif est de renforcer la médiatisation du rugby féminin en France. “Nous mettons le cap sur notre objectif de 100 000 licenciées”, a-t-il déclaré dans un communiqué. Ce partenariat marque une nouvelle ère pour l’Élite 1, qui voit également sa formule évoluer avec une poule unique, remplaçant l’ancien format à deux groupes.

Notre journaliste Théo Fondacci revient sur cette première historique pour le Rugbynistère.

Quelle a été ta première réaction en apprenant que Canal+ allait diffuser des matchs d’Elite 1 et qu’est-ce que cela représente pour toi ?

J’ai trouvé ça bien pour le développement du rugby féminin. Le niveau est assez disparate au cœur du championnat de France et doit encore s'homogénéiser. La vitrine (l’équipe de France) est alléchante, le reste l’est parfois moins. Certaines équipes pratiquent un jeu léché, quand d’autres ont un peu de mal. C’est un peu la même chose au niveau international avec l’Angleterre, la Nouvelle-Zélande, la France et le reste.

Le rugby en France, c’est Canal +. La chaine est un gage d’expertise, de qualité et de visibilité, grâce aux abonnés qui suivent le Top14 et la ProD2 tous les week-ends. Je regrette presque qu’ils ne le fassent pas avec la Nationale. J’aurais aimé qu’ils ne laissent pas tomber ce championnat lorsque Rugbyzone.tv n’a pas pu continuer la diffusion, faute d’accord. Ils auraient pu par exemple diffuser la plus belle affiche chaque week-end.

ASM Romagnat-Stade Bordelais, c’est l’affiche de la dernière finale, parle-nous un peu de cette rencontre et du style de jeu des deux équipes.

Je pense que c’est l’affiche idéale, même si peut-être que Toulouse aurait plus parlé au grand public. Ce sont les deux cadors du championnat de France qui m’ont beaucoup impressionné sur les demi-finales que j’ai commentées la saison dernière. Bordeaux s’appuie sur un très gros pack, une grosse première ligne et Madoussou Fall, très puissante en 2ᵉ ligne. Derrière Carla Arbez a cette fluidité et cette malice qui permet de faire la différence.

De son côté, l’ASM, qui jouera à domicile, m’avait beaucoup impressionné avec un collectif bien rodé. Si Jessy Trémoulière joue, elle changera le cours du match, car elle a le plus gros jeu au pied de France. Romagnat déplace vite le ballon avec des combinaisons performantes, ça sera vraiment une opposition de style !

Comment vois-tu la suite pour la diffusion de l’Elite 1 ?

A priori, cette diffusion ouvrira la porte à d’autres, c’est dans les cartons, il y a des discussions autour de ça. Canal+ prendra certainement cette initiative si la première se passe bien. D’ici cinq ou dix ans, la retransmission de l’intégralité du championnat me parait possible. Dans un premier temps, cela me parait compliqué, car les niveaux sont trop disparates malgré la nouveauté de la poule unique. Peut-être que la solution serait de diffuser la meilleure affiche du week-end pour commencer.