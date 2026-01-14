80 % de reussite et 30 points par saison : le choix tactique de Colomiers pour remplacer Valentin Delpy

Alors qu’il retournera à Toulouse la saison prochaine, Valentin Delpy pourrait être remplacé par une figure bien connue de l’élite française.

Alors qu’ils figurent dans le duo de tête de Pro D2, les dirigeants du club de Colomiers s’attellent déjà à bâtir l’équipe qui défendra ses couleurs la saison prochaine. Avec le départ annoncé de Valentin Delpy, qui retournera à Toulouse en juin prochain, l’urgence se situe au poste d’ouvreur.

Dans la continuité d’une politique de recrutement qui les a propulsés au premier plan de la deuxième division française, les Columérins auraient convaincu le jeune Thibault Debaës (24 ans) de rejoindre la Colombe dès le mois de juin. Un profil dont les qualités collent parfaitement au jeu proposé par les hommes de Florian Nicot.

En recrutant ce jeune talent, Colomiers fait le pari du long terme à l’ouverture, sans pour autant galvauder la précision ni la qualité de prise de décision que l’on associe généralement à un demi d’ouverture plus expérimenté.

En effet, à l’image du poste de pilier, celui de numéro 10 exige une vraie expérience, ce « biaïs » rugbystique que l’on pourrait traduire en français par le sens du jeu et l’habileté. Une case que Thibault Debaës semble avoir cochée au fil des années.

Formé à Pau, où il découvre l’élite, le jeune ouvreur surprend dès sa première saison. À seulement 19 ans, il fait déjà preuve d’une grande maîtrise et guide son équipe vers de nombreux succès en Top 14.

Partout où il est passé, Thibault Debaës a dû cependant composer avec une concurrence relevée : Antoine Hastoy, Zack Henry, puis plus récemment Maxime Lafage. Pour autant, il a toujours su tirer profit des opportunités laissées par ses concurrents, en affirmant un profil d’ouvreur différent.

Car si Debaës possède les fondamentaux attendus à ce poste, une qualité de jeu au pied correcte et une capacité à organiser la ligne d’attaque, il se distingue surtout par des atouts qui semblent parfaitement adaptés au jeu de Colomiers.

Et ce n’est peut-être pas forcément sur les pelouses de Top 14 qu’il démontre toute l’étendue de son talent. En participant à plusieurs étapes du Super Sevens, cette compétition de rugby à 7 réunissant l’ensemble des clubs de l’élite française, Thibault Debaës s’est distingué sous les couleurs de Vannes, décrochant le titre de meilleur joueur du circuit.

Et pour cause, l’ouvreur possède des qualités de vitesse et d'appuis très rares à son poste. Des atouts qui lui permettent ponctuellement de dépanner à l’arrière lors de certaines rencontres et de s’exprimer dans un registre différent de celui du simple métronome.

Un profil qui colle parfaitement avec ce que propose Colomiers cette saison. Forte d’une conquête solide, c'est l'équipe qui franchit le plus (80 franchissements) tout en portant relativement peu le ballon (47,9 %).

Julien Ronchaud, responsable du développement du centre de formation de Pau, déclarait d’ailleurs via le site du club que l’aspect technique de Thibault Debaës faisait de lui un très bon numéro dix : « Il fait tout très vite. Il a une grosse capacité à attaquer la ligne, il a de très bonnes mains. Son jeu au pied est encore perfectible, mais la vitesse qu’il met dans tout ce qu’il fait est son vrai point fort ».

Enfin, la deuxième meilleure défense de Pro D2 pourra également compter sur lui pour convertir les efforts defensifs. Avec 80 % de réussite cette saison, Debaës figure parmi les buteurs les plus fiables du championnat.

La polyvalence comme véritable garantie sportive

Si son style de jeu correspond parfaitement à l’identité de Colomiers, Thibault Debaës devra néanmoins relever un défi de taille : entrer en concurrence avec Théo Giral au poste d’ouvreur. Ce dernier est parvenu, par séquences, à reléguer l’excellent Valentin Delpy sur le banc cette saison.

Mais, comme évoqué précédemment, sa polyvalence représente un atout majeur. Capable de couvrir le poste d’arrière, Debaës pourrait pallier les incertitudes entourant Max Auriac. En fin de contrat avec Colomiers, ce dernier n’est toujours pas remis de sa rupture des ligaments croisés survenue en avril dernier.

L’arrière de formation pourrait avoir besoin de temps pour retrouver son meilleur niveau, dans l’hypothèse d’une prolongation. Dans ce contexte, le recrutement de Thibault Debaës offre des solutions supplémentaires au staff du club haut-garonnais.

Par ailleurs, sa venue coche également une autre case stratégique : aucun trois-quarts columérin ne dépasse la barre des trente ans. Le club affiche ainsi une volonté claire de miser sur la jeunesse, une tendance aussi confirmée par le prêt de Lucas Vignères la saison prochaine.

