506 points : où se situe Thomas Ramos dans le gratin des buteurs de la coupe d’Europe ? 

Auteur d'un remarquable 24/24 au pied durant la phase de groupes, Thomas Ramos a passé la barre des 500 points marqués en Coupe d'Europe.

"La coupe d'Europe, c'était mieux avant". On imagine que comme nous, vous vous étiez levés de votre siège en applaudissant en lisant la déclaration de Thomas Ramos aux prémices de cette édition de la Champions Cup.



Malgré tout, l'arrière du Stade Toulousain s'applique chaque week-end à faire de son mieux pour aider son équipe... et marquer de son empreinte cette compétition par la même occasion. D'ailleurs, l'enfant de Mazamet a réussi un joli 11/11 au pied le week-end dernier, inscrit au total 27 points face à Sale en y ajoutant son essai.

Devant trois Frenchies : Antoine Dupont indétrônable sur 100 m depuis 6 ans en Champions CupUne performance qui lui a permis de passer la barre des 500 points marqués en Coupe d'Europe. 506 pions, pour être précis, répartis en 9 essais, 136 transformations et 63 pénalités.



Cette saison, il en est déjà à 53 unités : un chiffre d’autant plus fort que le Stade Toulousain n'a tenté aucune pénalité durant la phase de poules. Encore une fois, la fine gâchette toulousaine est bien partie pour terminer meilleur buteur de la compétition, à l'image des 2 dernières saisons.



Sur les traces du Yach



À 30 ans désormais et après 44 matchs de Champions Cup, où se situe donc Thomas Ramos dans l'histoire des buteurs de la coupe d’Europe ? En Champions Cup, ce format apparu en 2014/2015, le Toulousain est déjà le 2ème meilleur réalisateur de la compétition, derrière un certain Owen Farrell (596 points), qui passait régulièrement la barre des 100 pions par édition à la fin des années 2010. Remarquable, quand on sait que l'Anglais l'a fait en 53 matchs et que s'il poursuit sur sa lancée, il le dépassera bientôt.

''S'il en a l'intention, il coachera un jour'' : ce que l’on apprend du documentaire Canal Plus sur Thomas RamosEn revanche, puisque l'Europe a une histoire bien plus vieille que cela, entre HCup et Champions Cup confondues, le Toulousain a encore du chemin à faire avant d'arriver au sommet des réalisateurs. Et des légendes comme Jonathan Sexton (780 points), Stephen Jones (869 points), ou encore de ce bon vieux Ronan O’Gara, dont les 1 365 points points dans la compétition semblent impossible à aller chercher pour qui que ce soit. Et oui, la HCup pour le Munster, c'était sacré...



En revanche, le Tricolore est déjà aux portes du Top 10 de l'histoire de la compétition et pourra, dans un premier temps, déjà viser le record de points inscrits par un Français. Une marque de 661 points, que détient un certain Dimitri Yachvili (France). L'homme qui commente aujourd'hui bien souvent les exploits de Ramos en Champions Cup...