TRANSFERT. 109 matchs, international fidjien, Clermont tient son nouveau talonneur
Peniami Narisia devrait s'engager avec Clermont la saison prochaine en provenance d'Oyonnax. ©LNR
À la recherche d’un talonneur, Clermont a trouvé son bonheur avec un international expérimenté, passé notamment par le Racing 92 : Peniami Narisia.

Fort d’un effectif déjà solide à ce poste, avec l’émergent Barnabé Massa et le taulier Étienne Fourcade, et après l’arrivée de Seilala Lam en provenance de Perpignan pour pallier le départ en cours de saison de Folau Fainga’a, Clermont pourra compter la saison prochaine sur un joueur expérimenté supplémentaire au coeur de la mêlée.

Comme le révèle Le Midi Olympique, Peniami Narisia serait suivi de près par les Auvergnats en qualité de troisième talonneur. Son arrivée acterait par la même occasion la fin d’aventure de Seilala Lam, arrivé cette saison et en fin de contrat en juin prochain.

Quatrième club Français pour Peniami Narisia

C’est du côté de Brive que le talonneur actuel d’Oyonnax s’est révélé au grand public. Après huit saisons en Corrèze, il a pris la direction de la capitale française pour évoluer avec le Racing 92.

Pendant deux saisons, il découvre la Champions Cup et participe à 23 rencontres avec le Racing 92, toutes compétitions confondues. Il y a deux saisons, l’international fidjien (1 sélection) a rejoint Oyonnax, où il s’est rapidement installé comme titulaire.

Cette année, il fait face à la concurrence de Vano Karkadze, le talonneur international géorgien, et du jeune Robin Couly, récemment arrivé du Racing 92 avec le profil d’un potentiel numéro 2 pour Oyonnax.

En fin de contrat, Peniami Narisia, n’ayant pas reçu d’offre de prolongation, devrait s’engager avec Clermont, à l’instar de Justin Bouraux, déjà transféré plus tôt dans la saison vers le club auvergnat.

Une reconversion tardive au poste de talonneur

Avec Brive, Peniami Narisia débute sa carrière professionnelle un soir de décembre 2015, en Challenge Cup. Les Corréziens se déplacent alors sur la pelouse du club russe d’Enisey-STM, et le jeune Fidjien remplace William Whetton au poste de troisième ligne.

Son gabarit trapu, 1,87 m pour 104 kg, correspond parfaitement aux standards exigés d’un talonneur de haut niveau. De plus, son activité et sa mobilité en faisaient sur le papier un profil comparable à Peato Mauvaka.

Il glisse ainsi derrière la mêlée lors de la saison 2019-2020 face à Lyon, lors de sa deuxième apparition en Top 14. Il confiait à France Bleu son ressenti après cette première prestation convaincante.

"C'est étrange d'être coincé entre les piliers. Au début, j'avais très mal au dos et aux cervicales . Je ne savais même pas trop comment tenir le ballon pour l'envoyer (au lancer en touche. NDLR)".

Trois ans sans progrès à Clermont ? ''Le ''projet 'rugby' actuel ne fonctionne pas'' selon Fritz Lee

