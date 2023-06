Un point sur les nouveautés de fin de saison côté Rugbynistère

Nouveau design, intégration publicitaire, vos contenus préférés, on vous dit tout sur les mises à jour de fin de saison. Restez connecté.e.s...

Il y a eu du changement depuis le point du 10 mai que vous pouvez retrouver sur l'article suivant https://www.lerugbynistere.fr/blog/2023/05/10/quoi-de-neuf-sur-le-rugbynistere-point-sur-les-projets-en-cours-et-a-venir/. Voici une sélection des dernières infos.

Nouveau design

Nous vous l’avions annoncé, une modernisation du design était dans les cartons, elle est aujourd'hui en ligne ! Une refonte plus poussée d’un point de vue tech sera progressivement mise en place après la coupe du monde, pour assurer de meilleures performances de chargement, et des outils qui simplifieront la vie des équipes qui travaillent pour vous de l'autre côté de l'écran.

Pour répondre à la question qui m’a été posée en mai, il y a 1.7 million lignes de code sur le Rugbynistère. L’idée est aussi de simplifier, supprimer ce qui n’est plus utile comme les fonctionnalités communautaires, la partie événementielle, qui datent (entre 2014 et 2018), qui n’ont pas réussi à séduire et qui prennent aujourd’hui beaucoup de place pour rien.

Il y a encore quelques ajustements à faire et tout sera terminé d’ici une dizaine de jours. Rien qu'avec des modifications simples, on tombera déjà ce chiffre de 45%.

Intégration publicitaire

Nous avons fait de ce côté là aussi des choix pour améliorer l’expérience de lecture en particulier. Le format sticky desktop a été supprimé (format horizontal qui se positionnait en bas de page et suivait le défilement de l’écran sur PC / Mac Tablette), le format habillage aussi (format qui habillait le fond du site sur PC / Mac), il ne sera aujourd'hui que vendu dans des campagnes en direct aux clients du Rugbynistère, c'est à dire qu'il n'est plus disponible à l'enchère sur les places de marché. D’autres mises à jour sont à l’étude pour encore alléger l’intégration publicitaire qui avait dû être ajustée en 2020 avec l’impact du covid sur l’ensemble du secteur.

Des formats vidéos plus qualitatifs sont également à l'essai pour remplacer, voire réduire encore, le nombre d'emplacements publicitaires sur le site.

Vos contenus préférés

Un sondage vient d’être lancé sur vos préférences en termes de contenu pour nous mettre à jour, et compléter les chiffres dont nous disposons au sujet de chaque articles. Si vous souhaitez contribuer, n’hésitez pas à y répondre, il sera affiché sur la page d’accueil, ainsi que sous les articles sur les prochains jours. Et continuez à nous envoyer vos propositions d’articles, et les sujets rugby locaux près de chez vous. Nous ne répondons pas toujours favorablement, mais vos contributions sont majoritairement une richesse incroyable pour nous.

La suite

On continue notre travail de fond, l'été est une période propice pour essayer des nouveautés, et on se donne rendez-vous dès début août pour une montée en puissance vers la coupe du monde. Profitez bien du break les ami.e.s !