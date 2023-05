Quoi de neuf sur le Rugbynistère ? Point sur les projets en cours et à venir.

Du nouveau très prochainement sur le Rugbynistère. On vous en dit un peu plus sur ce qui est dans les cartons.

Cela faisait une éternité que nous ne vous avions pas donné de nouvelles. Nous revoilà !

Nous avons mouillé le maillot sur les derniers mois. Il y a des nouveautés dans les cartons. On vous en dit plus.

Refonte

Elle se fera en deux étapes, d'abord sur le court terme (mai), une refonte graphique essentiellement, avec une modernisation de la charte et du logo, une amélioration de la lisibilité, de l'intégration publicitaire, la suppression d'un emplacement publicitaire desktop, et quelques autres améliorations essentiellement pour rafraîchir la façade. Cette première étape sera aussi sur l'amélioration de l'expérience de lecture, et verra l'arrivée de nouveautés côté contenu (voir plus bas).

La seconde partie de la refonte sera technologique, avec une amélioration des performances globales et des mises à jour importantes. En parallèle, nous allégerons également le site en suprimant des sections et autres reliques que nous n'utilisons plus, et qui peuvent altérer les performances. Nous y travaillerons à partir de la fin de la coupe du monde.

Le contenu

En ce qui concerne le contenu, il va y avoir des nouveautés, des formats ressortis du placard, plus d'exclusivités aussi, des sujets creusés. Nous avons aussi la volonté de proposer plus d'analyse. Tant que vous en demandez en tout cas !

Parmi les innovations, un nouveau format est en cours de création, mais je n'en dis pas plus pour le moment ! Restez connectés, c'est pour la fin de la saison.

La communauté

Nous avons été moins présents qu'à nos débuts. La proximité avec la communauté fait partie de notre ADN, et si nous continuons à échanger beaucoup en direct (par email notamment), nous avons déjà commencé à bloquer du temps pour échanger plus souvent dans les commentaires, que ce soit sur le site et sur les réseaux.

Certains d'entre vous le savent, nous avons testé une fonctionnalité de débats, présente à la fin des articles. L'outil ne séduisant pas, vous êtes moins d'1% à l'utiliser et visiter les pages de débats, nous avons pris la décision d'arrêter le test et de rester sur les commentaires classiques. Comme vous le savez, cet outil aurait pu, à terme, remplacer la fonctionnalité de commentaires s'il avait généré une adoption minimale, que ce soit en participation active, ou en consommation des échanges. C'était l'idée, proposer une fonctionnalité innovante et favorisant les discussions. Nous vous avons entendus et nous n'irons donc pas plus loin.

Enfin, toujours pour la partie communauté, des nouveautés arrivent pour ceux qui nous suivent sur les réseaux. Là aussi, je n'en dis pas plus et vous laisserai les découvrir !

Comme d'habitude, vos retours, impressions, suggestions, sont les bienvenus. Au plaisir d'échanger avec vous, en direct ou dans les commentaires.

A la prochaine pour d'autres news !