XV de France. Sans Alldritt, qui portera le numéro 8 face à l’Irlande pour le premier match du Tournoi des 6 Nations ?

Cinq options s’offrent à Fabien Galthié pour le poste de numéro 8 face à l’Irlande : parmi elles, deux rookies et trois tauliers.

Fabien Galthié vient d’annoncer la liste pour préparer la première rencontre du XV de France lors du prochain Tournoi des 6 Nations. C’est face à l’Irlande que les coéquipiers d’Antoine Dupont débuteront la compétition, le jeudi 5 janvier prochain.

Le sélectionneur disposera d’un peu moins de deux semaines pour définir son XV de départ, et les incertitudes au poste de troisième ligne centre sont nombreuses. Cinq joueurs ont été retenus pour ce rôle, mais un seul aura l’honneur de porter le numéro 8 face à l’Irlande.

Qui, parmi Mickaël Guillard, Charles Ollivon, Anthony Jelonch, Lenni Nouchi et Temo Matiu, sera titularisé face au XV du Trèfle ?

C’est lui qui occupait récemment le poste avec le XV de France, compliquant la tâche de Gregory Alldritt, titulaire historique à ce poste. Si le Lyonnais avait déjà gagné sa place grâce à des performances très convaincantes, il devrait cette fois passer un cran au-dessus avec les Bleus.

Polyvalent deuxième ligne, il devrait être utilisé à ce poste pour défier l’Irlande, puisque le staff ne dispose que de deux autres numéros 5 : Emmanuel Meafou et Tom Staniforth, le nouvel appelés.

Bien que le Castrais d’origine australienne ait peu de chances de jouer lors du prochain Tournoi, la titularisation aux côtés de Thibaud Flament se jouera entre lui et le Toulousain.

Cette saison, Mickaël Guillard a d’ailleurs évolué plus souvent en deuxième ligne qu’en troisième ligne avec le Lou. Sur ses six titularisations, il a porté le numéro 5 à cinq reprises et le numéro 8 une seule fois.

Temo Matiu et Lenni Nouchi les plus performant en club

Avec 11 titularisations chacun dans leurs clubs respectifs, ces deux prétendants au poste de troisième ligne centre sont pour l’instant les joueurs les plus performants dans les tâches attendues d’un numéro 8.

Inutile de revenir sur la fin d’année de Temo Matiu, qui brille en Champions Cup avec Bordeaux et a naturellement attiré l’attention du staff du XV de France. Sa sélection dans le groupe apparaît comme une récompense pour celui qui a battu 11 défenseurs en 41 courses lors de ses quatre titularisations en Coupe d’Europe.

En championnat, ses statistiques sont également impressionnantes : 18 défenseurs battus et 386 mètres parcourus avec le ballon en sept titularisations. Défensivement, il affiche un bon ratio avec 96 plaquages réussis, même si ce n’est pas dans ce registre que le Bordelais se distingue le plus. Par ailleurs, Temo Matiu dispose également de bonnes qualités de sauteur en touche.

Mais en Top 14, c’est bien Lenni Nouchi qui domine la concurrence, avec des statistiques exceptionnelles pour un joueur de seulement 22 ans. N’ayant joué qu’avec Montpellier, il s’est régulièrement illustré en portant le brassard de capitaine, un signe de son leadership reconnu sur le terrain, qualité particulièrement appréciée par Fabien Galthié qui cherche toujours des leaders pour préparer le Mondial en Australie.

La sélection de Nouchi le confirme : c’est par ses performances qu’il convainc. Avec 833 minutes de jeu cette saison, il a effectué 122 courses pour 529 mètres parcourus avec le ballon et 21 défenseurs battus. En défense, il compte 107 plaquages dont 9 plaquages offensifs, le plaçant parmi les 15 meilleurs plaqueurs du championnat.

En chiffres, ces deux joueurs sont les troisième ligne centre les plus efficaces du moment. Leur polyvalence, pouvant également évoluer sur l’aile de la troisième ligne, laisse envisager qu’ils puissent occuper une place sur le banc si besoin.

Devant l'homme en forme : Temo Matiu. Il est vraiment intéressant, capable de jumper seul, il a un gros volume de jeu, il avance ! Faut juste qu'on le gère physiquement maintenant pic.twitter.com/665FTZAnJl — Yann UBB LG - Podcast UBBistes ⭐ (@tuisovaubb) January 4, 2026

L’expérience d’Ollivon ou Jelonch privilégiée ?

Pour autant, convenons-en : la rencontre face à l’Irlande n’a rien d’un simple test match. Pour cette première journée du Tournoi des 6 Nations 2026, les Bleus devront aborder le match avec des certitudes face à la 4ᵉ nation mondiale.

Dans ce contexte, les options Charles Ollivon ou Anthony Jelonch au poste de troisième ligne centre garantissent un niveau de jeu parfaitement adapté aux joutes internationales. Le Toulonnais, ancien capitaine de la sélection, compte tout de même 48 sélections avec la France.

De retour après une grave blessure, Ollivon enchaîne les rencontres avec Toulon, se montrant toujours aussi constant et intraitable, notamment dans les phases au sol. Selon Opta, c’est même le joueur le plus actif dans ce registre, participant à 26 rucks par match en moyenne. Balle en main, le troisième ligne centre gagne toutefois le moins de mètres, avec 19 mètres en moyenne par rencontre.

Même constat pour Anthony Jelonch, qui dans son registre de flanker affiche des performances toujours solides. C’est probablement dans ce rôle que Fabien Galthié l’utilisera : le Toulousain gagne en moyenne 20 mètres par match.

Sa combativité, qui a fait sa force pendant de nombreuses années, en fait un maillon essentiel de n’importe quelle équipe. Grâce à son énergie, il figurera sans aucun doute dans le groupe pour affronter l’Irlande, mais sa position sur le terrain reste encore incertaine.

Physique, féroce, frontal : le match rêvé pour Anthony Jelonch : ''J'aime cette équipe''