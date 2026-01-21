XV de France. 19,4 % : et si les ailiers Palois bouleversaient le XV de départ face à l’Irlande ?

Théo Attissogbe, Grégoire Arfeuil et Aaron Grandidier-Nkanang, tous dotés d’un profil intéressant pour les duels aériens.

La liste du XV de France retenue pour préparer le match contre l’Irlande a été dévoilée, et comme pressenti hier, Damian Penaud n’y figure pas. En revanche, le charme de cette liste vient de la présence remarquée de trois Palois sur les ailes : Théo Attissogbe, Grégoire Arfeuil et Aaron Grandidier-Nkanang, tous dotés d’un profil intéressant pour les duels aériens.

Les ballons hauts, une des raisons de leur sélection…

La fin des escortes n’a pas seulement redonné de la valeur au jeu au pied offensif, elle a aussi fragilisé les organisations défensives. En empêchant les équipes de sécuriser systématiquement leurs réceptionneurs, elle a ouvert des zones d’incertitude autour du point de chute, transformant chaque ballon haut en situation potentiellement déséquilibrante.

Les Irlandais l’ont parfaitement intégré à leur stratégie : en multipliant les coups de pied d’occupation et de pression, ils cherchent moins à rendre le ballon qu’à provoquer une erreur, une réception contestée ou un ballon mal maîtrisé, autant d’occasions de récupérer une possession précieuse dans le camp adverse. Dans ce contexte, la capacité à disputer le ballon dans les airs devient un levier offensif autant qu’un outil défensif, et explique pourquoi il est primordial d’être performant dans les airs, surtout face aux irlandais.

Des ailes Paloises au service d’un avantage stratégique

L’absence de Penaud, qui avait dominé les discussions autour de sa convocation, ouvre la porte à des profils différents. Attissogbe, polyvalent ailier/arrière, s’illustre par une aptitude technique au jeu aérien, en tendant les bras et en captant des ballons hauts avec une grande précision.

De son côté, Aaron Grandidier a confirmé en Top 14 sa capacité à dominer les duels aériens depuis le début de la saison, transformant ce secteur en une véritable force offensive et défensive. Celui qui avait été nommé par Jérome Daret « maître des airs » lors des Jeux Olympiques, pourrait bien avoir sa carte à jouer dans ce groupe.

Quant à Arfeuil, également Palois, ses statistiques cette saison (près de 400 m parcourus en 9 matchs en club avec de multiples contributions dans le jeu large) montrent un joueur non seulement dangereux offensivement, mais aussi fiable dans les airs. Du haut de ses 1m94, il fait preuve d’une aisance remarquable dans la lecture des trajectoires et des ballons hauts. Ces éléments donnent au staff français une profondeur intéressante sur les ailes, capables de contrer ou d’exploiter des ballons hauts, un secteur qui peut faire la différence face à une équipe irlandaise traditionnellement adepte du jeu de pression et du kick de zone.

L’Irlande : un style basé sur l’occupation avec le ballon haut

Les statistiques récentes confirment la propension irlandaise à s’appuyer sur le jeu au pied pour imposer une pression territoriale. En Six Nations 2025, l’Irlande a tenté 93 jeux au pied, conservant la possession sur près de 19,4 % de ces lourdes balles, un des taux les plus élevés du tournoi. Cela témoigne de leur volonté d’utiliser le jeu aérien non seulement pour occuper le terrain mais aussi récupérer le ballon.

Lors de leur dernière confrontation avec la France, les Irlandais ont aussi montré leur philosophie d’occupation : avec 33 jeux au pied, ils ont misé sur ces phases de jeu pour gagner du terrain et mettre leurs adversaires sous pression. Ce contexte tactique explique pourquoi la sélection française met en avant des joueurs capables de répondre à ces défis dans les airs, avec la capacité de récupérer des ballons hauts et d’en sortir proprement, ou au moins de réduire l’impact des coups de pied irlandais.

Dans un match où l’Irlande cherchera à dicter le tempo par la territorialité et la pression, la capacité à s’imposer dans les airs — autant en défense qu’en attaque — pourrait bien être l’un des facteurs déterminants pour la victoire.